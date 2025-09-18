Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra

Elon Musk, miliardarul aflat la conducerea Tesla și SpaceX, este din nou în centrul unei controverse după ce a participat la un miting organizat la Londra de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson. Declarațiile sale despre migrație și apelul la un limbaj considerat violent au provocat reacții dure și au pus sub semnul întrebării calitatea sa de membru al prestigioasei Royal Society, una dintre cele mai vechi și respectate instituții științifice din lume.

Discursul care a stârnit scandalul

Musk a intervenit prin videoconferință la mitingul „Unite the Kingdom”, unde a criticat „migrația necontrolată” și a transmis un mesaj tranșant: „Fie că alegeți violența sau nu, violența vine spre voi. Ori ripostați, ori muriți.” Formulările sale, percepute ca un îndemn la confruntare, au fost catalogate de mai mulți membri ai Royal Society drept incompatibile cu valorile organizației.

Președintele Royal Society, Sir Adrian Smith, a trimis o scrisoare către membrii instituției în care și-a exprimat îngrijorarea față de „recursul la limbajul violenței”. El a avertizat că acest tip de mesaj reprezintă o amenințare directă la adresa valorilor fundamentale de toleranță, respect și libertate de exprimare care au însoțit progresul științific de-a lungul secolelor. Subiectul urmează să fie discutat la următoarea ședință a consiliului.

Un membru deja controversat

Musk a fost ales membru al Royal Society în 2018, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale la industria spațială și la dezvoltarea vehiculelor electrice. Însă, de atunci, apartenența sa la academie a fost contestată de mai multe ori.

În primăvara acestui an, mii de oameni de știință au semnat o scrisoare de protest, criticând implicarea lui Musk în reducerile de fonduri pentru cercetarea din Statele Unite, ca parte a rolului său anterior în Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală din administrația Trump. Atunci, Royal Society a dezbătut problema, dar a decis să mențină statutul său, invocând libertatea de exprimare.

Situația actuală este însă diferită, pentru că apelul la un limbaj violent a fost perceput drept o linie roșie. Dacă s-ar decide excluderea lui Musk, ar fi un moment istoric: Royal Society nu a mai exclus un membru de peste 250 de ani, ultimul caz fiind cel al omului de știință german Rudolf Erich Raspe, acuzat de furt și fraudă.

Ce urmează pentru Musk

Decizia finală nu este luată încă, însă tensiunile cresc. Pentru Royal Society, păstrarea prestigiului și a valorilor academice este esențială, iar pentru Musk, pierderea statutului de membru ar fi o lovitură de imagine majoră în lumea științifică internațională.

BBC notează că Elon Musk a fost contactat pentru comentarii prin intermediul companiilor Tesla și SpaceX, dar până acum nu a răspuns. Oricare va fi decizia, cazul reprezintă un test important pentru Royal Society, prinsă între principiul libertății de exprimare și apărarea valorilor sale fundamentale.