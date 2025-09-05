Cele mai mari controverse din jurul lui Elon Musk. Cum reușește șeful X, Tesla și SpaceX să șocheze constant

Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, continuă să fie unul dintre cei mai urmăriți și controversați lideri din tehnologie și politică.

Influența sa globală, implicarea în guvernul american și activitatea sa pe rețelele sociale au generat numeroase dispute și critici, de la decizii politice controversate la comportament online contestat.

Implicarea politică și tensiunile cu Donald Trump

Elon Musk a atras atenția prin apropierea sa de fostul președinte Donald Trump, sprijinindu-l financiar cu aproximativ 280 de milioane de dolari în alegerile din 2024 și ocupând temporar conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

În această poziție, Musk a fost acuzat că a folosit resurse guvernamentale pentru supravegherea agențiilor federale și pentru implementarea unor reduceri semnificative la agenții precum USAID și Departamentul Educației.

Această implicare a generat îngrijorări în rândul americanilor, 51% dintre aceștia considerând că Musk avea influență excesivă asupra deciziilor lui Trump.

Relația dintre Elon Musk și Trump s-a deteriorat rapid. Musk a criticat proiectele de lege privind cheltuielile federale și a făcut acuzații controversate privind legături ale lui Trump cu fișierele lui Jeffrey Epstein.

Relația lor publică a fost marcată de atacuri reciproce pe rețelele de socializare, deși ulterior Musk a șters unele postări, recunoscând că „a mers prea departe”.

Controverse online și sociale

Achiziția Twitter, redenumită X, pentru 44 de miliarde de dolari, i-a oferit lui Musk controlul asupra uneia dintre cele mai mari platforme sociale globale.

După preluare, mesajele antisemitice și rasiste au crescut semnificativ, iar Elon Musk a fost criticat pentru promovarea unor teorii conspiraționiste și pentru postări controversate legate de pronumele de gen.

Alte controverse includ celebrul tweet „funding secured” din 2018, care a dus la pierderi de miliarde pentru acționarii Tesla și la procese în instanță, precum și gesturi publice, precum presupusul salut nazist, care au stârnit dezbateri internaționale.

Musk a intervenit și în politica europeană, comentând despre imigrație, Parlamentul britanic și susținând indirect partide de extremă dreapta din Germania, ceea ce a amplificat criticile internaționale.

Fără dar și poate, Elon Musk rămâne un personaj polarizant, cu o influență majoră în tehnologie, politică și social media, dar și cu o istorie de controverse care continuă să genereze dezbateri în întreaga lume.