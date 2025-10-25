Autostrada A7 prinde contur: Lotul Pietroasele–Buzău, finalizat în proporție de 85%. Când vom putea merge de la București la Focșani doar pe autostradă

După ani de întârzieri, contestații și promisiuni repetate, șoferii vor putea, în sfârșit, să circule de la București la Focșani exclusiv pe autostradă.

Conform estimărilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), sfârșitul lunii noiembrie 2025 ar trebui să marcheze deschiderea integrală a Autostrăzii A7, cunoscută și ca „Autostrada Moldovei”.

Odată cu inaugurarea ultimului tronson, traficul dintre Muntenia și Moldova se va desfășura continuu, fără opriri în localitățile intermediare.

Proiectul Autostrăzii A7 a fost demarat în 2016, însă primele lucrări au fost suspendate un an mai târziu din cauza dificultăților financiare și a procedurilor administrative complicate.

Lucrările au fost reluate abia în 2019, sub o nouă coordonare, dar ritmul a fost încetinit constant de probleme legate de exproprieri, relocarea rețelelor de utilități și contestații în cadrul licitațiilor.

Ultimul tronson, aproape finalizat

Lotul 3 al Autostrăzii A7, care leagă Pietroasele de municipiul Buzău, este cel care va închide definitiv legătura dintre București și Focșani.

Potrivit lui Cristian Pistol, directorul CNAIR, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 85%, iar șantierul funcționează la capacitate maximă. Asocierea de constructori turci Nurol – Makyol are mobilizați peste 360 de muncitori și aproape 240 de utilaje.

Dacă ritmul actual se menține, până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 vor fi dați în trafic cei 13,9 kilometri ai acestui tronson. Aceasta ar permite circulația neîntreruptă pe autostradă de la București până la Focșani, fără opriri sau devieri. Loturile anterioare, inclusiv Mizil-Pietroasele, sunt deja deschise circulației.

Lotul 2 al Autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele, a fost inaugurat la 17 octombrie 2025, după o întârziere de aproape două luni.

Problemele tehnice identificate pe șantierul realizat de un constructor bulgar au fost remediate în ultimul moment pentru a evita pierderea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

După finalizarea testelor structurale, tronsonul a fost dat în folosință, completând încă o verigă importantă a Autostrăzii Moldovei.

România, tot în urma Ungariei la infrastructura rutieră

Chiar și cu inaugurările recente, România rămâne sub media europeană în ceea ce privește infrastructura rutieră.

Conform datelor Asociației Pro Infrastructură, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres funcționale din țară măsoară în prezent aproximativ 1.353 de kilometri, dintre care 83 au fost deschiși traficului în cursul anului 2025.

Prin comparație, Ungaria, o țară cu o suprafață de aproape două ori mai mică, dispune de aproape 2.000 de kilometri de autostradă.

Cu toate acestea, deschiderea completă a Autostrăzii A7 marchează un pas major pentru conectarea regiunii Moldova la infrastructura rutieră modernă a României.

Autoritățile promit că, după finalizarea tronsonului până la Focșani, lucrările vor continua în direcția Bacău-Pașcani, pentru ca în anii următori întreaga regiune să beneficieze de o legătură rapidă spre sudul țării.