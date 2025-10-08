Un nou lot de pe A7 se deschide. Autostrada Moldovei, mai lungă cu 30 de kilometri

Proiectul Autostrăzii Moldovei avansează rapid, iar o nouă porțiune importantă este pe cale să fie dată în folosință. În următoarele zile, șoferii ar putea circula pe un segment nou al A7, autostrada care va lega Capitala de nord-estul țării. După ani de așteptare și lucrări intense, încă 30 de kilometri de drum modern vor completa una dintre cele mai importante rute de transport din România.

Testele tehnice, ultimul pas înainte de deschiderea circulației

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, în perioada 13 – 17 octombrie, ar putea fi convocată comisia de recepție pentru deschiderea traficului pe lotul 2 al Autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele. Segmentul are o lungime de 28,35 kilometri și reprezintă o parte esențială din conexiunea Ploiești – Buzău.

În seara zilei de luni, au fost efectuate testele structurale pe podul aflat la kilometrul 38, o etapă crucială pentru verificarea rezistenței construcției. Reprezentanții CNAIR au explicat că testul a urmărit comportamentul structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepție.

„În această seară, de la ora 19:00, s-a desfășurat testul de încărcare pe calea 1 a podului de la km 38, parte din lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil–Pietroasele. Testul a urmărit verificarea comportamentului structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepție”, au transmis oficialii companiei.

Pe cea de-a doua cale, urmează montarea ultimelor opt eclise de legătură, după care se vor efectua și acolo testele de încărcare. Ulterior, vor fi realizate verificări suplimentare ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru a certifica integritatea structurii înainte de deschiderea circulației.

Ce aduce nou acest tronson al Autostrăzii A7

După finalizarea recepției, traficul va putea fi deschis pe întreg traseul București – Spătaru, grație conexiunii cu drumul național DN 2. Lotul 2 Mizil – Pietroasele este al doilea din cele trei segmente care compun autostrada Ploiești – Buzău și face parte din Coridorul 3 București – Regiunea Nord-Est, cunoscut drept Autostrada Moldovei.

Autostrada Ploiești – Buzău este structurată astfel:

Lotul 1 Dumbrava – Mizil, în lungime de 21 km, cu o valoare de 1,468 miliarde de lei fără TVA. Acesta include 15 pasaje, două noduri rutiere și un centru de informare și control.

Lotul 2 Mizil – Pietroasele, de 28,35 km, evaluat la 1,249 miliarde de lei fără TVA. Are o viteză de proiectare de 140 km/h, 20 de pasaje, două noduri rutiere și un spațiu de servicii.

Lotul 3 Pietroasele – Municipiul Buzău, lung de 13,9 km, cu o valoare de peste 1,093 miliarde de lei, fără TVA. Acesta cuprinde șase poduri, un pasaj peste calea ferată și două noduri rutiere.

Toate cele trei segmente sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce asigură un calendar strâns și o supraveghere atentă a lucrărilor.

Termene, constructori și progrese în teren

Lucrările la lotul 2 au început pe 12 august 2022, când a fost emis ordinul de începere a execuției, cu un termen contractual de 20 de luni. Antreprenorul responsabil este Asocierea Coni SRL – Trace Group Hold PLC, o echipă care a mai lucrat și pe alte proiecte rutiere din România.

Până în prezent, lucrările s-au derulat într-un ritm susținut, iar testele finale reprezintă ultima etapă înainte de deschiderea oficială a circulației. Dacă rezultatele vor confirma conformitatea structurii, tronsonul va putea fi dat în folosință la jumătatea lunii octombrie.

Autostrada Moldovei – un pas important pentru dezvoltarea regiunii

Odată cu deschiderea acestui nou tronson, Autostrada Moldovei va avea o lungime totală de aproape 50 de kilometri între Ploiești și Spătaru, aducând un beneficiu semnificativ traficului din zona de sud-est a țării. Pe termen lung, A7 va asigura o legătură modernă și rapidă între București și regiunea Moldovei, reducând timpul de deplasare și îmbunătățind siguranța rutieră.

Coridorul București – Moldova este considerat o prioritate la nivel național, fiind inclus în strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport. Pe măsură ce loturile sunt finalizate, autostrada prinde contur, oferind tot mai multe porțiuni circulabile.