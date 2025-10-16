Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 21:50
de Badea Violeta

Se deschide A7: din noiembrie, șoferii vor putea merge pe autostradă de la București la Focșani
Deschiderea A7 este programata pentru noiembrie. Sursa foto: Sorin Grindeanu/Facebook

Din noiembrie, șoferii vor putea parcurge drumul de la București la Focșani pe autostradă, reducând semnificativ timpul de călătorie. Două noi loturi din Autostrada Moldovei urmează să fie deschise circulației, creând primul traseu complet de mare viteză între cele două orașe. Investițiile continuă, iar finalizarea A7 până la granița cu Ucraina rămâne în planul autorităților.

Când se deschide autostrada București – Focșani

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând din noiembrie, va fi posibilă circulația pe autostrada A7 de la București la Focșani.

”În următoarea perioadă se vor deschide mai multe loturi care fac parte din autostrada A7. Mai exact, ne referim la secțiunile Mizil – Pietroasele și Pietroasele – Buzău.

Vineri, 17 octombrie, va fi deschisă circulația pe lotul 2. Iar în prima jumătate a lunii noiembrie ne așteptăm să se dea în circulație și ultimul lot al autostrăzii Ploiești-Buzău. Astfel, estimăm că la finalul lunii noiembrie se va putea circula pe autostradă de la București la Focșani.

O distanță de aproximativ 150 de kilometri, care va fi parcursă în aproximativ o oră”, a declarat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

În prezent, drumul de la București la Focșani durează aproximativ trei ore pe DN2 până la Buzău, unde începe drumul de mare viteză. Secțiunea Buzău – Focșani, lungă de 87 km, a fost inaugurată anul trecut.

Care este stadiul lucrărilor pe A7

Autostrada Moldovei are o lungime totală de aproximativ 450 km, de la Ploiești până la Siret, la granița cu Ucraina. Până în prezent, circa 120 km sunt deja deschiși circulației, iar peste 200 km sunt în construcție. Licitațiile pentru restul de 115 km sunt în desfășurare.

Sectorul Ploiești – Buzău include deja 21 km deschiși pe primul lot, lotul 2 se deschide săptămâna aceasta, iar lotul 3 va fi disponibil în prima jumătate a lunii noiembrie.

De la Buzău Nord până la Focșani se circulă pe aproape 87 km de autostradă. În acest an se va deschide și tronsonul Focșani – Adjud, iar restul până la Bacău și mai departe până la Pașcani sunt programate pentru anul viitor.

Când va fi complet funcțională autostrada A7

Conform estimărilor autorităților, traseul București – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani ar putea fi complet funcțional cel târziu la finalul anului 2026.

Secțiunea Pașcani – Suceava – Siret este planificată să fie finalizată până în 2029, completând astfel întregul traseu al Autostrăzii Moldovei. Odată finalizată, A7 va conecta capitala cu nord-estul României, facilitând transportul rapid și sigur de la București la granița cu Ucraina.

