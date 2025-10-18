Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 11:30
de Iulia Kelt

Primele imagini de pe A7 Mizil – Pietroasele. Lotul a fost deschis, cât timp scutesc şoferii?

ACTUALITATE
Primele imagini de pe A7 Mizil - Pietroasele. Lotul a fost deschis, cât timp scutesc şoferii?
A7 Mizil - Pietroasele / Foto: Facebook „Moldova vrea autostradă”

Lotul 2 al Autostrăzii Moldovei A7, între Mizil și Pietroasele, a fost inaugurat în această după-amiază, după luni de întârzieri și probleme de execuție.

Segmentul de 28,35 kilometri scurtează călătoria șoferilor cu aproximativ 30 de minute.

Deschiderea circulației pe acest tronson vine ca o ușurare pentru mii de șoferi care tranzitează zilnic drumul dintre Ploiești și Buzău.

După o perioadă lungă de lucrări marcate de nereguli tehnice și lipsa de reacție a autorităților, autostrada prinde în sfârșit contur pe această porțiune. Constructorul a fost nevoit să refacă mai multe zone ale traseului din cauza problemelor de calitate, ceea ce a dus la amânări repetate.

Mulți conducători auto au așteptat acest moment cu răbdare și neîncredere, după ce termenul inițial, 20 de luni de la începerea lucrărilor, în vara lui 2022, a fost depășit.

În ciuda întârzierilor, șoseaua a fost în cele din urmă deschisă, iar traficul s-a fluidizat vizibil. Segmentul oferă acum o rută sigură, modernă și confortabilă, reducând considerabil timpul petrecut în mașină.

Urmează Lotul 3 Pietroasele–Buzău: 14 kilometri promiși până la finalul lui noiembrie

Atenția se îndreaptă acum către Lotul 3 al Autostrăzii A7, între Pietroasele și Buzău, în lungime de aproximativ 14 kilometri.

Conform CNAIR, lucrările sunt într-un stadiu avansat, iar termenul estimat pentru finalizare este sfârșitul lunii noiembrie.

Dacă planul va fi respectat, șoferii vor putea circula neîntrerupt de la București la Focșani, pe aproape 200 de kilometri de autostradă.

Această perspectivă ar însemna un progres semnificativ pentru transportul rutier din regiunea Moldovei.

În ultimii ani, Autostrada A7 a fost una dintre cele mai așteptate investiții, considerată vitală pentru economie și pentru siguranța traficului.

De asemenea, numeroase companii de transport estimează reduceri importante de costuri și timpi de livrare odată cu darea în folosință completă a tronsonului.

Șoferii salută deschiderea, dar cer mai multă responsabilitate

Deschiderea Lotului 2 este privită cu entuziasm de către șoferi, dar și cu un sentiment de reținere. Mulți dintre cei care circulă frecvent pe ruta Ploiești-Buzău au remarcat calitatea îmbunătățită a asfaltului și semnalizării, dar își exprimă temerea că, fără o întreținere constantă, problemele ar putea reapărea. În plus, traficul greu va testa în timp rezistența noii infrastructuri.

Unii conducători auto au atras atenția asupra lipsei spațiilor de servicii complet funcționale și a iluminatului insuficient în anumite puncte, solicitând intervenția rapidă a autorităților.

Cu toate acestea, deschiderea tronsonului reprezintă un pas real spre o rețea rutieră modernă, așteptată de ani de zile.

Pentru moment, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în special în zonele unde lucrările de finisaj continuă.

Lotul 2 dintre Mizil și Pietroasele marchează o etapă importantă pentru Autostrada Moldovei A7 și oferă o speranță că termenul promis pentru Lotul 3 va fi respectat.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
REVIEW Pădurea de Molizi, filmul românesc care răscolește istoria pentru ca ea să nu se mai repete. Masacrul de la Fântâna Albă, povestit atipic și dureros
RECENZIE
REVIEW Pădurea de Molizi, filmul românesc care răscolește istoria pentru ca ea să nu se mai repete. Masacrul de la Fântâna Albă, povestit atipic și dureros
Administratorul blocului din Rahova, audiat ore întregi. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Administratorul blocului din Rahova, audiat ore întregi. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Posada Rock 2026 – ediția aniversară de 40 de ani și primele trupe confirmate: Dark Funeral, Tiamat, Moonspell, dar și alții
Posada Rock 2026 – ediția aniversară de 40 de ani și primele trupe confirmate: Dark Funeral, Tiamat, Moonspell, dar și alții
Diferenţa dintre creditul ipotecar şi cel imobiliar. Detaliul la care să fii atent
Diferenţa dintre creditul ipotecar şi cel imobiliar. Detaliul la care să fii atent
La 90 de ani, o străbunică a absolvit facultatea pe care a început-o acum 70 de ani. Ce specializare a terminat
La 90 de ani, o străbunică a absolvit facultatea pe care a început-o acum 70 de ani. Ce specializare a terminat
Iluzie optică de toamnă. Unde este ascuns un porumbel?
Iluzie optică de toamnă. Unde este ascuns un porumbel?
Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările. Ce poți face mai nou
Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările. Ce poți face mai nou
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Revista presei
Adevarul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Era unul dintre cei mai frumoşi actori de la Hollywood, însă acum este de nerecunoscut. Toate femeile îl adorau în anii ’90
Playtech Știri
Zodiile chinezești care atrag succesul în a doua parte a lunii octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscop 18 octombrie 2025. Vindecare sufletească și energie pozitivă pentru unele semne zodiacale
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...