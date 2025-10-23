Apple ar pregăti trei noi modele de iPhone: Pliabil, flip și fără ramă. Ce se știe până acum despre viitoarele noutăți ale gigantului?

Potrivit unei scurgeri recente de informații apărute pe platforma coreeană Naver, Apple ar urma să lanseze trei noi tipuri de iPhone în următorii trei ani: un model pliabil, un model complet fără ramă și o variantă cu clapetă (flip).

Informațiile provin de la utilizatorul Yeux1122, cunoscut pentru publicarea de detalii din rapoarte ale industriei producătoare de componente. Deși compania nu a confirmat oficial aceste planuri, zvonurile au atras deja atenția comunității tehnologice.

Primul model din serie ar fi iPhone-ul pliabil, programat pentru lansare în 2026. Acesta s-ar deschide lateral, asemenea unei cărți, și ar include un ecran de 7,8 inci fără pliu vizibil, două camere principale și un senzor Touch ID.

Există, de asemenea, posibilitatea ca Apple să integreze și Face ID direct sub ecran, potrivit sursei citate. Prețul estimat pentru acest model ar putea ajunge aproape de 2.000 de dolari, plasându-l în zona premium a pieței smartphone-urilor pliabile, un segment în care Apple este, deocamdată, absent, scrie CNET.

iPhone fără ramă în 2027

Un an mai târziu, în 2027, când se vor împlini 20 de ani de la lansarea primului iPhone, compania ar urma să prezinte un model complet fără ramă.

Acesta ar avea un ecran OLED care se curbează pe toate cele patru margini și ar integra tehnologia Face ID sub panou.

Designul ar fi inspirat de prototipurile explorate încă din 2014, dar realizarea tehnică ar fi devenit posibilă abia după progresele făcute de Samsung Display în ultimii ani. Noul design „candy bar” ar marca o schimbare estetică majoră pentru seria iPhone.

Modelul flip, revenirea la clapetă

În 2028, Apple ar putea completa seria cu un model de tip flip, care se pliază vertical, similar cu telefoanele clasice cu clapetă.

Conform zvonurilor, acest model ar avea două ecrane: unul principal și unul secundar, destinat notificărilor rapide și comenzilor bazate pe AI. Dispozitivul ar fi orientat către segmentul de piață „fashion”, fiind promovat ca un telefon elegant și compact.

Între timp, compania se confruntă cu o cerere scăzută pentru modelul iPhone Air, lansat în septembrie 2025, considerat cel mai subțire iPhone de până acum. Potrivit surselor din industrie, Apple ar fi redus deja producția din cauza vânzărilor sub așteptări.

Dacă informațiile se confirmă, perioada 2026–2028 ar putea marca cea mai diversificată gamă de designuri iPhone din istoria companiei.