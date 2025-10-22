Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 22:05
de Andrei Simion

iPhone 17 Pro și Pro Max se transformă: din „orange cosmic” în roz, se plâng utilizatorii, iar scandalul #Pinkgate ia amploare

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
iPhone 17 Pro și Pro Max se transformă: din „orange cosmic” în roz, se plâng utilizatorii, iar scandalul #Pinkgate ia amploare
Utilizatori de iPhone 17 Pro și Pro Max reclamă pe Reddit/TikTok că nuanța „orange cosmic” a ramei virează în roz, fenomen etichetat #Pinkgate. (Foto: Reddit)

Mai mulți posesori de iPhone 17 Pro și 17 Pro Max susțin pe Reddit și TikTok că noul finisaj „orange cosmic” al ramei din aluminiu s-ar decolora în timp, virând spre un roz-auriu. În imagini publicate online apar atât dispozitive care par complet „roz” pe muchii, cât și cazuri cu pete localizate în jurul modulului foto. Deocamdată, Apple nu a oferit o explicație oficială, iar fenomenul nu este confirmat ca problemă recunoscută de producător.

Plângerile vin din mai multe țări, unde presa a popularizat rapid termenul #Pinkgate. Alți utilizatori spun, însă, că nu au observat schimbări după săptămâni de utilizare, ceea ce sugerează că situația ar putea depinde de factori de mediu, expunere sau rutină de curățare — elemente dificil de standardizat în afara unui test de laborator.

Ce spun utilizatorii și ce știm tehnic până acum

Relatările indică două tipare: decolorare treptată a nuanței „orange cosmic” către roz și apariția unor pete discrete, în special lângă ansamblul camerelor. În absența unei poziții oficiale, comunitățile online au avansat ipoteze: expunere prelungită la radiații UV, reacții cu substanțe din produse de curățare sau transpirație, ori efecte ale frecării în husă.

Din punct de vedere tehnic, iPhone 17 Pro și Pro Max folosesc un șasiu din aluminiu anodizat. Anodizarea creează un strat subțire, poros, de oxid controlat, care poate fi sensibil la anumiți agenți chimici. Unele teorii invocă peroxidul de hidrogen din soluțiile de igienizare ca potențial factor de risc pentru nuanță, însă fără testări independente nu se poate stabili o cauză. Important: aceste explicații sunt, în prezent, simple ipoteze ale utilizatorilor.

iPhone 17 pro max roz

Apple nu a oferit încă o explicație oficială; apar doar ipoteze neconfirmate (expunere UV, produse de curățare cu peroxid, sensibilitatea anodizării aluminiului). (Foto: Reddit)

Cum procedezi dacă întâmpini problema și ce măsuri preventive există

Dacă observi modificări vizibile de culoare, primul pas rezonabil este să documentezi situația (fotografii clare, în lumină naturală) și să contactezi suportul Apple sau magazinul de unde ai cumpărat telefonul. Politicile de înlocuire sau reparație depind de evaluarea tehnică și de condițiile garanției. În lipsa unui program oficial, fiecare caz poate fi analizat individual.

Ca măsuri preventive, evită soluțiile de curățare dure sau cu peroxid, nu freca intens rama cu bureți abrazivi și folosește o husă de calitate care nu „transpune” pigmenți. Curăță dispozitivul cu o lavetă moale, ușor umezită cu apă, conform recomandărilor obișnuite. Dacă lucrezi mult în soare, depozitează telefonul ferit de radiație directă pentru perioade îndelungate.

iPhone 17 pro max roz 2

Cazurile sunt raportate internațional, nu doar în Franța; recomandarea pragmatică este documentarea problemei, contactarea suportului și evitarea soluțiilor de curățare agresive. (Foto: Reddit)

Deocamdată, #Pinkgate rămâne o dispută pornită din experiențe individuale. Un răspuns oficial ar clarifica rapid amploarea și cauza fenomenului; până atunci, prudența în întreținere și dialogul cu service-ul autorizat sunt cele mai echilibrate soluții.

Temperaturi neobișnuite în luna noiembrie 2025. Vreme de primăvară în loc de iarnă în mai multe regiuni
Recomandări
Alexandra, tânăra de 17 ani grav rănită în explozia din Rahova, se luptă pentru viață. Rănile suferite după ce a căzut două etaje în gol
Alexandra, tânăra de 17 ani grav rănită în explozia din Rahova, se luptă pentru viață. Rănile suferite după ce a căzut două etaje în gol
Ce este butonul Auto Hold la o maşină? Modul în care se foloseşte corect
Ce este butonul Auto Hold la o maşină? Modul în care se foloseşte corect
Cât costă un metru cub de apă în București față de Cluj, Iași sau Timișoara. Diferențe uriașe
Cât costă un metru cub de apă în București față de Cluj, Iași sau Timișoara. Diferențe uriașe
Regele Charles și Papa Leon se vor ruga împreună la Vatican. Este un moment istoric, la 500 de ani de la Schisma Anglicană
Regele Charles și Papa Leon se vor ruga împreună la Vatican. Este un moment istoric, la 500 de ani de la Schisma Anglicană
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România. Centralele pe cărbune rămân active: „Un blackout în iarnă, evitat”
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România. Centralele pe cărbune rămân active: „Un blackout în iarnă, evitat”
O echipă de cercetători confirmă pentru prima dată: Calculatoarele cuantice folosesc „acțiunea fantomatică la distanță” a lui Einstein
O echipă de cercetători confirmă pentru prima dată: Calculatoarele cuantice folosesc „acțiunea fantomatică la distanță” a lui Einstein
Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
Revista presei
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 23 octombrie 2025. Zodiile care trebuie să fie atente la relaţii
Playtech Știri
Artan de la Partizan, prima reacție după ce acuzat că a sărutat cu forța o adolescentă într-un club din București. Declaraţia cântăreţului, neaşteptată
Playtech Știri
Zodiile cu norocul scris în frunte până pe 26 octombrie 2025. Apar oportunităţi pe toate planurile
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...