iPhone 17 Pro și Pro Max se transformă: din „orange cosmic” în roz, se plâng utilizatorii, iar scandalul #Pinkgate ia amploare

Mai mulți posesori de iPhone 17 Pro și 17 Pro Max susțin pe Reddit și TikTok că noul finisaj „orange cosmic” al ramei din aluminiu s-ar decolora în timp, virând spre un roz-auriu. În imagini publicate online apar atât dispozitive care par complet „roz” pe muchii, cât și cazuri cu pete localizate în jurul modulului foto. Deocamdată, Apple nu a oferit o explicație oficială, iar fenomenul nu este confirmat ca problemă recunoscută de producător.

Plângerile vin din mai multe țări, unde presa a popularizat rapid termenul #Pinkgate. Alți utilizatori spun, însă, că nu au observat schimbări după săptămâni de utilizare, ceea ce sugerează că situația ar putea depinde de factori de mediu, expunere sau rutină de curățare — elemente dificil de standardizat în afara unui test de laborator.

Ce spun utilizatorii și ce știm tehnic până acum

Relatările indică două tipare: decolorare treptată a nuanței „orange cosmic” către roz și apariția unor pete discrete, în special lângă ansamblul camerelor. În absența unei poziții oficiale, comunitățile online au avansat ipoteze: expunere prelungită la radiații UV, reacții cu substanțe din produse de curățare sau transpirație, ori efecte ale frecării în husă.

Din punct de vedere tehnic, iPhone 17 Pro și Pro Max folosesc un șasiu din aluminiu anodizat. Anodizarea creează un strat subțire, poros, de oxid controlat, care poate fi sensibil la anumiți agenți chimici. Unele teorii invocă peroxidul de hidrogen din soluțiile de igienizare ca potențial factor de risc pentru nuanță, însă fără testări independente nu se poate stabili o cauză. Important: aceste explicații sunt, în prezent, simple ipoteze ale utilizatorilor.

Cum procedezi dacă întâmpini problema și ce măsuri preventive există

Dacă observi modificări vizibile de culoare, primul pas rezonabil este să documentezi situația (fotografii clare, în lumină naturală) și să contactezi suportul Apple sau magazinul de unde ai cumpărat telefonul. Politicile de înlocuire sau reparație depind de evaluarea tehnică și de condițiile garanției. În lipsa unui program oficial, fiecare caz poate fi analizat individual.

Ca măsuri preventive, evită soluțiile de curățare dure sau cu peroxid, nu freca intens rama cu bureți abrazivi și folosește o husă de calitate care nu „transpune” pigmenți. Curăță dispozitivul cu o lavetă moale, ușor umezită cu apă, conform recomandărilor obișnuite. Dacă lucrezi mult în soare, depozitează telefonul ferit de radiație directă pentru perioade îndelungate.

Deocamdată, #Pinkgate rămâne o dispută pornită din experiențe individuale. Un răspuns oficial ar clarifica rapid amploarea și cauza fenomenului; până atunci, prudența în întreținere și dialogul cu service-ul autorizat sunt cele mai echilibrate soluții.