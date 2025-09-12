iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, disponibile la eMag pentru precomandă. Cât costă cele mai noi telefoane Apple în România

România se numără și în 2025 printre primele țări care primesc cele mai recente dispozitive Apple imediat după lansarea globală. eMAG, partener autorizat al gigantului american, a anunțat că toate modelele iPhone 17, inclusiv varianta ultra-subțire iPhone Air, pot fi deja precomandate.

Tot de astăzi, 12 septembrie, la ora 15:00, îți poți rezerva și cele mai noi accesorii Apple, de la căști la ceasuri inteligente, urmând ca livrările să înceapă pe 19 septembrie, ora 08:00. Mai jos găsești detalii complete despre fiecare dispozitiv care atrage atenția pasionaților de tehnologie.

iPhone 17 – performanță de top și cameră revoluționară

iPhone 17 vine cu o cameră frontală Center Stage, ideală pentru apeluri video și fotografii impecabile, care te va menține mereu în cadru. Ecranul mai mare și mai luminos, cu tehnologie ProMotion de până la 120Hz, promite o experiență vizuală fluidă și clară, fie că urmărești filme, fie că te joci. Cipul A19 aduce un plus de putere și eficiență energetică, ceea ce înseamnă că te poți bucura de aplicațiile preferate fără grija bateriei.

Telefonul Apple iPhone 17, 512GB, 5G, White este disponibil la eMAG la prețul de 6.149,99 lei și vine cu o garanție inclusă de 24 de luni pentru persoane fizice și 12 luni pentru persoane juridice. Modelul oferă conectivitate 5G, spațiu generos de stocare de 512 GB și un design elegant în culoarea albă, perfect pentru cei care caută un smartphone performant și rafinat. Poți adăuga opțional asigurarea de avarii și furt Protect+ pentru mai multă siguranță, beneficiind astfel de protecție completă pentru dispozitivul tău de top.

iPhone Air – subțire, ușor și cu autonomie excelentă

Noul iPhone Air impresionează printr-un design incredibil de subțire și ușor, dar și prin durabilitatea lui. Este o alegere potrivită dacă vrei un telefon elegant, dar puternic. Camerele avansate, atât frontale cât și principale, îți permit să surprinzi cadre spectaculoase, iar autonomia extinsă pentru întreaga zi face din acest model o opțiune perfectă pentru utilizarea zilnică, de la dimineață până seara.

Toate aceste versiuni de iPhone Air sunt listate în regim de precomandă, cu opțiunea de plată în rate cu dobândă 0% prin MyWallet. Cele 12 modele diferă prin capacitatea de stocare și culoare, păstrând același nivel de performanță și design ultra-subțire.

iPhone Air – 1TB

iPhone Air, 1TB, 5G, Sky Blue – 8.699,99 lei

iPhone Air, 1TB, 5G, Light Gold – 8.699,99 lei

iPhone Air, 1TB, 5G, Cloud White – 8.699,99 lei

iPhone Air, 1TB, 5G, Space Black – 8.699,99 lei

iPhone Air – 512GB

iPhone Air, 512GB, 5G, Sky Blue – 7.399,99 lei

iPhone Air, 512GB, 5G, Light Gold – 7.399,99 lei

iPhone Air, 512GB, 5G, Cloud White – 7.399,99 lei

iPhone Air, 512GB, 5G, Space Black – 7.399,99 lei

iPhone Air – 256GB

iPhone Air, 256GB, 5G, Sky Blue – 6.149,99 lei

iPhone Air, 256GB, 5G, Light Gold – 6.149,99 lei

iPhone Air, 256GB, 5G, Cloud White – 6.149,99 lei

iPhone Air, 256GB, 5G, Space Black – 6.149,99 lei

În total, sunt 12 modele distincte de iPhone Air, fiecare disponibil în culorile Sky Blue, Light Gold, Cloud White și Space Black, cu variante de stocare de 256GB, 512GB și 1TB.

iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max – putere absolută și design complet nou

Modelele iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max au fost redesenate complet și echipate cu cipul A19 Pro, care oferă cele mai bune performanțe de până acum pe un iPhone. Camerele îmbunătățite aduc claritate și detalii impresionante chiar și în condiții de lumină scăzută. Autonomia bateriei atinge un nivel record, astfel încât poți folosi telefonul intens, fie pentru muncă, fie pentru divertisment, fără să te preocupi de încărcare.

Toate aceste versiuni sunt în regim de precomandă, cu posibilitate de plată în rate cu dobândă 0% prin MyWallet, iar livrările sunt programate după lansarea oficială.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max, 2TB, 5G, Deep Blue – 12.549,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 2TB, 5G, Cosmic Orange – 12.549,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 1TB, 5G, Deep Blue – 9.999,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 1TB, 5G, Cosmic Orange – 9.999,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 1TB, 5G, Silver – 9.999,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 512GB, 5G, Deep Blue – 8.699,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 512GB, 5G, Cosmic Orange – 8.699,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 512GB, 5G, Silver – 8.699,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 256GB, 5G, Deep Blue – 7.419,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 256GB, 5G, Cosmic Orange – 7.419,99 lei

iPhone 17 Pro Max, 256GB, 5G, Silver – 7.419,99 lei

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro, 1TB, 5G, Deep Blue – 9.249,99 lei

iPhone 17 Pro, 1TB, 5G, Cosmic Orange – 9.249,99 lei

iPhone 17 Pro, 1TB, 5G, Silver – 9.249,99 lei

iPhone 17 Pro, 512GB, 5G, Deep Blue – 7.949,99 lei

iPhone 17 Pro, 512GB, 5G, Cosmic Orange – 7.949,99 lei

iPhone 17 Pro, 512GB, 5G, Silver – 7.949,99 lei

iPhone 17 Pro, 256GB, 5G, Deep Blue – 6.649,99 lei

iPhone 17 Pro, 256GB, 5G, Cosmic Orange – 6.649,99 lei

iPhone 17 Pro, 256GB, 5G, Silver – 6.649,99 lei

În total, lista cuprinde 20 de modele distincte de iPhone 17 Pro Max și iPhone 17 Pro, fiecare disponibil pentru precomandă în culorile Deep Blue, Cosmic Orange și Silver, cu capacități de stocare variind de la 256GB până la 2TB.

Apple Watch Series 11 – monitorizare completă a somnului

Apple Watch Series 11 aduce o funcție nouă, „sleep score”, care îți analizează calitatea somnului și îți oferă sugestii pentru îmbunătățirea lui. Ecranul de două ori mai luminos face ca notificările și datele de sănătate să fie ușor de citit chiar și în lumina puternică a soarelui. În plus, autonomia de 24 de ore îți asigură o zi întreagă de utilizare fără grija încărcării.

Toate versiunile Apple Watch 11 enumerate mai jos sunt pe eMag. Lista cuprinde atât variante GPS, cât și GPS + Cellular, în diferite combinații de carcase și brățări.

Variante GPS

Apple Watch 11 GPS, Jet Black Aluminium 46 mm, Black Sport Band – M/L – 2.399,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Jet Black Aluminium 46 mm, Black Sport Band – S/M – 2.399,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Jet Black Aluminium 42 mm, Black Sport Band – M/L – 2.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Silver Aluminium 46 mm, Purple Fog Sport Band – S/M – 2.399,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Rose Gold Aluminium 42 mm, Light Blush Sport Band – S/M – 2.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Rose Gold Aluminium 46 mm, Light Blush Sport Band – M/L – 2.399,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Space Grey Aluminium 42 mm, Black Sport Band – S/M – 2.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Space Grey Aluminium 46 mm, Black Sport Band – M/L – 2.399,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Space Grey Aluminium 46 mm, Black Sport Band – S/M – 2.399,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Jet Black Aluminium 42 mm, Black Sport Band – S/M – 2.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Silver Aluminium 42 mm, Purple Fog Sport Band – S/M – 2.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Rose Gold Aluminium 42 mm, Light Blush Sport Band – M/L – 2.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Silver Aluminium 46 mm, Purple Fog Sport Band – M/L – 2.399,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Space Grey Aluminium 42 mm, Black Sport Band – M/L – 2.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Rose Gold Aluminium 46 mm, Light Blush Sport Band – S/M – 2.399,99 lei

Apple Watch 11 GPS, Silver Aluminium 42 mm, Purple Fog Sport Band – M/L – 2.249,99 lei

Variante GPS + Cellular

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Gold Titanium 42 mm, Gold Milanese Loop – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Natural Titanium 46 mm, Stone Grey Sport Band – M/L – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Rose Gold Aluminium 42 mm, Light Blush Sport Band – S/M – 2.849,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Natural Titanium 42 mm, Natural Milanese Loop – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Jet Black Aluminium 46 mm, Black Sport Band – M/L – 2.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Gold Titanium 46 mm, Gold Milanese Loop – S/M – 4.499,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Slate Titanium 46 mm, Slate Milanese Loop – M/L – 4.499,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Rose Gold Aluminium 46 mm, Light Blush Sport Band – M/L – 2.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Slate Titanium 46 mm, Black Sport Band – M/L – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Jet Black Aluminium 46 mm, Black Sport Band – S/M – 2.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Jet Black Aluminium 42 mm, Black Sport Band – M/L – 2.849,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Space Grey Aluminium 46 mm, Black Sport Band – S/M – 2.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Gold Titanium 46 mm, Gold Milanese Loop – M/L – 4.499,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Slate Titanium 46 mm, Slate Milanese Loop – S/M – 4.499,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Gold Titanium 42 mm, Light Blush Sport Band – S/M – 3.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Rose Gold Aluminium 42 mm, Light Blush Sport Band – M/L – 2.849,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Silver Aluminium 46 mm, Purple Fog Sport Band – M/L – 2.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Gold Titanium 46 mm, Light Blush Sport Band – M/L – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Silver Aluminium 42 mm, Purple Fog Sport Band – S/M – 2.849,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Space Grey Aluminium 46 mm, Black Sport Band – M/L – 2.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Slate Titanium 42 mm, Slate Milanese Loop – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Gold Titanium 46 mm, Light Blush Sport Band – S/M – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Natural Titanium 46 mm, Stone Grey Sport Band – S/M – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Space Grey Aluminium 42 mm, Black Sport Band – S/M – 2.849,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Silver Aluminium 46 mm, Purple Fog Sport Band – S/M – 2.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Natural Titanium 46 mm, Natural Milanese Loop – M/L – 4.499,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Space Grey Aluminium 42 mm, Black Sport Band – M/L – 2.849,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Slate Titanium 42 mm, Black Sport Band – M/L – 3.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Gold Titanium 42 mm, Light Blush Sport Band – M/L – 3.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Silver Aluminium 42 mm, Purple Fog Sport Band – M/L – 2.849,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Jet Black Aluminium 42 mm, Black Sport Band – S/M – 2.849,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Natural Titanium 42 mm, Stone Grey Sport Band – S/M – 3.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Slate Titanium 42 mm, Black Sport Band – S/M – 3.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Natural Titanium 42 mm, Stone Grey Sport Band – M/L – 3.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Rose Gold Aluminium 46 mm, Light Blush Sport Band – S/M – 2.999,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Slate Titanium 46 mm, Black Sport Band – S/M – 4.249,99 lei

Apple Watch 11 GPS + Cellular, Natural Titanium 46 mm, Natural Milanese Loop – S/M – 4.499,99 lei

Apple Watch SE 3 – echilibru între preț și funcții avansate

Apple Watch SE 3 este destinat celor care își doresc un ceas inteligent cu funcții avansate de monitorizare a sănătății, dar la un preț accesibil. Ecranul Always-On îți permite să vezi notificările și informațiile esențiale fără să ridici mâna, iar încărcarea rapidă înseamnă că vei petrece mai puțin timp lângă priză și mai mult timp bucurându-te de activitățile preferate.

Toate aceste 12 variante de Apple Watch SE (2025) sunt pe eMag. Modelele diferă prin dimensiunea carcasei, culoare și tipul de conectivitate (GPS sau GPS + Cellular).

Variante GPS

Apple Watch SE (2025), GPS, Midnight Aluminium 44 mm, Midnight Sport Band – S/M – 1.499,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS, Midnight Aluminium 44 mm, Midnight Sport Band – M/L – 1.499,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS, Starlight Aluminium 44 mm, Starlight Sport Band – M/L – 1.499,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS, Starlight Aluminium 44 mm, Starlight Sport Band – S/M – 1.499,99 lei

Variante GPS + Cellular

Apple Watch SE (2025), GPS + Cellular, Midnight Aluminium 44 mm, Midnight Sport Band – S/M – 1.749,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS + Cellular, Starlight Aluminium 40 mm, Starlight Sport Band – S/M – 1.599,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS + Cellular, Midnight Aluminium 40 mm, Midnight Sport Band – S/M – 1.599,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS + Cellular, Starlight Aluminium 40 mm, Starlight Sport Band – M/L – 1.599,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS + Cellular, Starlight Aluminium 44 mm, Starlight Sport Band – S/M – 1.749,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS + Cellular, Midnight Aluminium 40 mm, Midnight Sport Band – M/L – 1.599,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS + Cellular, Midnight Aluminium 44 mm, Midnight Sport Band – M/L – 1.749,99 lei

Apple Watch SE (2025), GPS + Cellular, Starlight Aluminium 44 mm, Starlight Sport Band – M/L – 1.749,99 lei

Apple Watch Ultra 3 – autonomie impresionantă pentru aventuri extreme

Dacă îți plac drumețiile, sporturile extreme sau pur și simplu vrei un ceas cu autonomie uriașă, Apple Watch Ultra 3 este alegerea ideală. Oferă până la 42 de ore de funcționare continuă și vine cu funcții avansate pentru monitorizarea sănătății și a activităților fizice intense. Este construit pentru a rezista în condiții dificile, de la munte până la mare.

eMAG a listat toate cele 18 variante de Apple Watch Ultra 3, fiecare cu propriul design de carcasă și brățară. Toate au modul GPS + Cellular și dimensiunea de 49 mm, însă combinațiile de culori și materiale fac diferența.

Modele cu carcasă black titanium

Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black Titanium Milanese Loop – Medium – 5.099,99 lei

– 5.099,99 lei Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black/Charcoal Trail Loop – S/M – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black Ocean Band – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black Alpine Loop – Large – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black Titanium Milanese Loop – Large – 5.099,99 lei

– 5.099,99 lei Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black/Charcoal Trail Loop – M/L – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black Alpine Loop – Small – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black Alpine Loop – Medium – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Black Titanium 49 mm, Black Titanium Milanese Loop – Small – 5.099,99 lei

Modele cu carcasă natural titanium

Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Blue/Bright Blue Trail Loop – M/L – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Natural Titanium Milanese Loop – Medium – 5.099,99 lei

– 5.099,99 lei Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Anchor Blue Ocean Band – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Natural Titanium Milanese Loop – Large – 5.099,99 lei

– 5.099,99 lei Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Natural Titanium Milanese Loop – Small – 5.099,99 lei

– 5.099,99 lei Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Blue/Bright Blue Trail Loop – S/M – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Light Blue Alpine Loop – Small – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Light Blue Alpine Loop – Large – 4.499,99 lei

– 4.499,99 lei Apple Watch Ultra 3, Natural Titanium 49 mm, Light Blue Alpine Loop – Medium – 4.499,99 lei

Aceste prețuri reflectă oferta oficială eMAG pentru România și includ toate taxele.

AirPods Pro 3 – sunet incredibil și monitorizare a ritmului cardiac

AirPods Pro 3 aduc o calitate a sunetului incredibilă și un design nou, cu o fixare intraauriculară excepțională, care asigură stabilitate chiar și în timpul antrenamentelor. O noutate majoră este funcția de monitorizare a ritmului cardiac, care transformă căștile într-un partener ideal pentru sport și sănătate. Durata extinsă a bateriei îți permite să te bucuri de muzică sau apeluri pentru mai mult timp.

Căștile Apple AirPods Pro (3rd Generation) cu carcasă MagSafe (USB-C), disponibile la eMAG la prețul de 1.249,99 lei, oferă o experiență audio premium și vin cu garanție inclusă de 24 de luni pentru persoane fizice și 12 luni pentru persoane juridice. Acest model integrează cele mai noi tehnologii de sunet și un sistem de fixare intraauriculară care asigură confort și stabilitate, fiind vândut și livrat direct de eMAG, cu rating de 4.8 stele. Carcasa MagSafe compatibilă cu USB-C face încărcarea rapidă și practică, ceea ce transformă aceste căști într-o alegere ideală pentru muzică, apeluri și antrenamente zilnice.

Flexibilitate la plată și programul Easy BuyBack

eMAG îți pune la dispoziție opțiuni de achiziție flexibile, cu plata în până la 24 de rate fără dobândă. Mai mult, prin programul Easy BuyBack, dezvoltat împreună cu Flip, poți valorifica rapid telefonul vechi. Tot ce trebuie să faci este să selectezi opțiunea de BuyBack la precomandă, să îți evaluezi telefonul online și să îl trimiți prin easybox sau curier. În doar trei zile de la acceptarea ofertei, primești banii direct în cont, plus un bonus de până la 150 de lei. Astfel, trecerea la cea mai nouă generație de iPhone devine mai simplă și mai accesibilă.

Cu o gamă atât de variată de produse și servicii, eMAG îți oferă șansa de a fi printre primii care se bucură de cele mai recente inovații Apple, fie că ești fan al telefoanelor ultra-performante, fie că îți dorești căști sau ceasuri inteligente de ultimă generație.