Ce înseamnă modul Avion și când ar trebui folosit cu adevărat. Funcția pe care mulți o activează fără să știe la ce ajută

Ce face, de fapt, modul Avion pe telefon

Atunci când activezi modul Avion, telefonul oprește toate comunicațiile wireless principale. Asta înseamnă că dispozitivul nu se mai conectează la rețeaua mobilă pentru apeluri și SMS-uri și nu mai folosește datele mobile.

Pe majoritatea telefoanelor moderne, conexiunile Wi-Fi și Bluetooth sunt dezactivate automat în momentul activării modului Avion. Totuși, utilizatorul le poate reporni manual după aceea, dacă dorește.

Funcția a fost creată inițial pentru călătoriile cu avionul, pentru a reduce posibilitatea interferențelor cu sistemele de comunicații și navigație ale aeronavelor. În prezent, multe companii aeriene permit utilizarea telefoanelor în timpul zborului, însă solicită activarea modului Avion pe durata călătoriei.

Este important de știut că activarea acestei funcții nu închide telefonul și nu afectează aplicațiile instalate. Poți continua să faci fotografii, să asculți muzică, să citești documente sau să te joci, însă fără acces la rețeaua mobilă.

Situațiile în care modul Avion poate fi cu adevărat util

Una dintre cele mai comune utilizări este economisirea bateriei. Dacă te afli într-o zonă cu semnal slab, telefonul încearcă permanent să găsească și să mențină conexiunea cu antenele operatorului. Acest proces consumă energie suplimentară. Activarea modului Avion poate reduce consumul și poate prelungi autonomia dispozitivului.

Funcția este utilă și atunci când întâmpini probleme cu rețeaua mobilă. În multe cazuri, activarea modului Avion pentru câteva secunde și dezactivarea lui ulterior determină telefonul să se reconecteze la rețea, rezolvând probleme temporare de semnal sau internet mobil.

Mulți utilizatori folosesc această opțiune și pentru a evita întreruperile. Dacă lucrezi, studiezi sau participi la o întâlnire importantă, modul Avion blochează apelurile și mesajele fără să fie nevoie să închizi complet dispozitivul.