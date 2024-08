EXPERIENȚĂ Sonor Arc, probabil cel mai bun soundbar Dolby Atmos, te mângâie pe suflet și face echipa perfectă cu căștile Sonos Ace

La scurt timp după lansarea primelor căști de la Sonos, confirmate rapid ca unele dintre cele mai bune din lume, mai ales datorită actualizărilor de firmware ulterioare, am avut ocazia să pun mâna și pe un soundbar Sonos Arc. În rândurile de mai jos voi detalia performanța celui din urmă și, desigur, modul în care cele două conlucrează prin Audio Swap. Aceasta este soluția pentru serile în care nu vrei să-ți deranjezi vecinii sau partenerul de viață cu sunetul de la sistemul tău home theater, dar nici nu vrei să faci vreun compromis în privința calității experienței atunci când te bucuri de filmul sau serialul tău preferat.

Pe zona soluțiilor audio premium, Sonos, în doar câteva decenii pe piață, a reușit să devină nu doar un jucător consacrat, ci un creator de tendințe pe un segment din ce în ce mai relevant, cel al boxelor de înaltă fidelitate conectate la rețea și gata pentru streaming prin Apple AirPlay. Nu de alta, dar în timp ce tot mai multe servicii online facilitează accesul la o librărie audio lossless, cu excepția notabilă a Spotify, este păcat să nu te bucuri la adevărata lui valoare de un conținut pe care oricum îl plătești. Acesta este și motivul pentru care, deși suportă conectivitate Wi-Fi, orice soundbar de la Sonos și majoritatea boxelor, vin la pachet și cu un port Ethernet, pentru rețea cu fir. Astfel, întotdeauna poți sta liniștit că experiența home cinema nu va suferi de interferențe.

Ca o notă de subsol importantă, cei de la Sonos sunt renumiți, printre altele, pentru modul în care sistemele lor audio sunt upgradabile, pot beneficia de componente noi pe care le achiziționezi în timp, ”le bagi în horă”, și vor lucra de minune împreună. În consecință, indiferent dacă îți iei un Sonor Arc sau unul din frații lui mai mici, Beam și Ray, peste câteva luni sau câțiva ani, poți introduce în ecuație un subwoofer dedicat, alte câteva boxe pentru a completa experiența de cinema acasă și, de ce nu, alte soundbar-uri pentru alte camere din casă. Le configurezi și împerechezi pe toate din aplicația Sonos de mobil, îți redai muzica preferată de pe orice platformă sau direct de pe TV și, un mare avantaj, nu aduci telecomenzi noi în ecuație. Pe lângă câteva butoane pe boxe cu care s-ar putea să interacționezi ocazional, volumul se ajustează din telecomanda pe care o folosești deja la TV sau la dispozitivul tău dedicat de streaming, precum Apple TV. Nimic mai simplu.

Sonor Arc – specificații și detalii tehnice

Sonos Arc este un soundbar de top, destinat celor care doresc să ducă la un alt nivel experiența audio a sistemului home theatre din confortul căminului. Arc este certificat și utilizează tehnologia Dolby Atmos pentru a crea un sunet spațial realist, permițându-ți să te simțiți cu adevărat parte din acțiune. Difuzoarele sale orientate în sus funcționează în tandem pentru a oferi o experiență audio multidimensională, făcând sunetele să pară că vin din toate direcțiile cu o spațialitate surprinzător de autentică. Nu doar în teorie, chiar dacă este vorba de zgomotul unui avion care trece deasupra capului sau de pașii care se aud în jurul camerei, Arc se dă peste cap pentru a te învălui complet cu sunetul său într-un mod credibil și incredibil.

La interior ascunde un total de unsprezece difuzoare, inclusiv două canale dedicate înălțimii. Astfel, Arc este proiectat pentru a reda fiecare detaliu cu claritate impozantă. Cele trei tweetere din mătase (silk-dome) sunt precise și redau frecvențe înalte clare, în timp ce cele opt midwoofere asigură redarea fidelă a frecvențelor medii și a basului profund. Amplificatoarele digitale de clasă D din spatele difuzoarelor de mai sus, în mod previzibil, sunt perfect adaptate pentru arhitectura acustică particulară a acestui soundbar, oferind un sunet imersiv și puternic.

Configurarea Sonos Arc este simplă și rapidă, două cabluri de curent și semnal audio fiind suficiente. Mecanismul pas cu pas din aplicația Sonos facilitează instalarea, fie că alegi să îl plasezi pe mobilă sau să pe perete. Designul elegant și finisajul mat al Arc-ului se integrează perfect în orice decor.

Un alt aspect important al Sonos Arc este tehnologia Trueplay, care ajustează automat sunetul în funcție de acustica specifică a camerei în care l-ai instalat. Folosind microfoanele dispozitivului iOS și aplicația de mobil Sonos, Trueplay analizează spațiul și optimizează frecvențele din egalizator, inclusiv canalele de înălțime pentru o direcționare și/sau localizare precisă a sunetului în raportul cu poziția ta uzuală de audiție. Acest efort minimal funcționează ca o asigurare suplimentară că orice tip de conținut audio este redat exact așa cum ar trebui și ajunge la urechile tale în punctul și forma potrivite. În același timp, pasul cu pricina este complet opțional și te poți bucura de o experiență superlativă și fără să-l parcurgi.

Sonos Arc oferă multiple modalități de control, inclusiv prin aplicația Sonos, telecomanda TV, controlul tactil de pe soundbarul efectiv, Apple AirPlay 2 și asistenți vocali precum Amazon Alexa și Google Assistant. În aplicația de mobil, poți conecta toate serviciile de streaming, descoperi muzică nouă pe Sonos Radio și personaliza setările audio. De asemenea, Arc se sincronizează cu telecomanda TV-ului pentru un control simplificat și eficient.

Pentru o experiență audio și mai imersivă, există în orice moment posibilitatea de a adăuga un subwoofer și difuzoare surround, pentru spatele camerei. Produsele Sonos se conectează rapid între ele, simplu și fără fir, ajutându-te să creezi un sistem audio complet în toată casa. Sonos Arc este echipat cu un port Ethernet 10/100 pentru conectarea la rețea, un port HDMI eARC pentru conexiunea cu TV-ul și un adaptor optic la HDMI pentru televizoarele cu ieșire digital – optică. De asemenea, Arc este compatibil cu standardele audio precum Dolby Atmos, Dolby Digital și Dolby TrueHD. Cu dimensiuni de 87 mm în înălțime, 1.142 mm în lățime și 116 mm în adâncime, și cântărind 6,25 kg, Sonos Arc poate fi achiziționat în culorile negru și alb, cu un finisaj mat.

Pe partea superioară, Arc are o zonă sensibilă la atingere cu butoane pentru a reda, a pune pe pauză, a sări peste piese și a ajusta volumul. Microfoanele far-field folosesc tehnologie avansată de beamforming și anulare a ecoului pentru control vocal rapid și precis. În plus, există un buton de tip touch și pentru a dezactiva complet microfonul dacă nu intenționezi să-l folosești. De asemenea, Arc include funcții precum Speech Enhancement, care amplifică frecvențele vocale pentru claritate suplimentară, și Night Sound, ce reduce intensitatea sunetelor puternice și crește nivelul sunetelor mai silențioase. Aceste moduri de redare se activează/dezactivează rapid din aplicația de mobil.

Sonor Arc – configurare și experiență audio

După ce am scos Sonos Arc din cutie și am conectat cele două cabluri, curent și HDMI eARC, sistemul a intrat automat în modul de împerechere, în sensul că a fost recunoscut de aplicația Sonos și l-am putut configura. Nu a durat mai mult de câteva momente, iar aplicația a fost cât se poate de prietenoasă. Nici nu am pornit-o bine și, după cum se poate vedea și în captura de ecran de mai sus, am primit o notificare in-app vizavi de prezența soundbar-ului în preajmă. Deși este opțional, am activat și asistentul virtual Sonos pentru a începe să redau muzică pe boxă imediat după ce intru în casă printr-o comandă simplă precum ”Hey Sonos, play some music”. Spre deosebire de alte gadgeturi pe care le-ai putea avea cu asistenți virtuali, este bine de știut că procesarea comenzilor în cazul Sonos se desfășoară exclusiv pe dispozitiv. Astfel, cuvintele tale nu ajung pe internet, ci sunt transformate în acțiuni exclusiv local.

În ceea ce privește experiența audio, m-am uitat din nou la primele 10 minute din The Dark Knight. Realist, poți folosi ca test primele zece minute din aproape orice film de Christopher Nolan din ultimii 20 de ani, indiferent dacă vorbim de trilogia Dark Knight, Tenet, Inception, Interstellar sau Dunkirk. În orice caz, mai ales dacă locuința ta îți permite să te joci la volum maxim, sentimentul este transcendent. Experiența video este dusă la un cu totul alt nivel de abilitățile audio ale Sonos Arc. Ești transpus instant în povestea filmului, iar cele câteva acorduri muzicale, mai degrabă frecvențe instrumentale decât melodii, sunt reproduse cu o precizie impecabilă pentru a te emoționa autentic, poate până la un disconfort intenționat gândit de Nolan, regizorul filmului. Nu de alta, dar emoțiile pot fi atât pozitive, cât și negative când te uiți la un film, iar un sistem audio bun redă fiecare particularitate cu același impact fără a face în niciun moment un compromis pe partea de claritate a vocii.

Spațialitatea, foarte importantă la Atmos, nu pot să o clasific decât ca fiind șocantă la Arc. Amplasamentul difuzoarelor în interiorul soundbar-ului face o treabă grozavă în a lovi sunetele de pereți pentru a simula surprinzător de bine un set stufos de boxe instalate în fiecare colț al camerei. Sunetul te îmbrățișează din toate direcțiile și o face foarte natural. Nici nu trebuie să închizi ochii pentru a fi convins de autenticitatea senzațiilor auditive ascunse parcă în fiecare colț al camerei.

Vizavi de muzică, în continuare sunt de părere că pe puține subiecte suntem atât de diferiți precum în preferințe muzicale, dar acesta este doar un motiv suplimentar pentru a diversifica semnificativ portofoliul de piese pe care le folosesc la test. Lăsând aceste aspecte la o parte, ascultam Back to Black de la The Coltrane Quartet feat. Dinah York, pe care o găsești mai jos într-o variantă decentă, dar îți recomand călduros să o experimentezi de pe Apple Music în Lossless, de pe Tidal sau Amazon Music HD. Independent de sursă, Sonos Arc, dincolo de plaja surprinzătoare de frecvențe redată cu o acuratețe aproape supranaturală, te lovește cu o spațialitate care nu are nicio noimă, în cel mai bun mod cu putință. ”Vezi” efectiv contrabasul în spatele vocii, pianul strecurat undeva într-un colț pentru a acompania ansamblul complex de instrumente, percuția perfectă și acea formă simplificată de tobe aproape tribală.

Revenind însă la muzică ”normală”, Blah Blah Blah de la Armin van Buuren este, cred eu, dovada supremă că, deși îți poți achiziționa un subwoofer Sonos Sub (Gen 3) pentru a-l împerechea instant cu Arc, plaja de frecvențe joase și foarte joase este un atu remarcabil și pentru soundbarul testat. Te lovește în piept, vibrează canapeaua, dar nici vorbă de distorsiuni. La fel și în cazul A New Error de la Moderat, energia dată de Sonos Arc este una de concert, de haos controlat precis, de precizie sclipitoare, de strălucire în punctele esențiale. Apropo de haos, Living Dead Girl de la Rob Zombie sau Anthem Part 3 de la Blink 182 ilustrează fără emoții și departe de orice imperfecțiuni de ce poți ține o petrecere într-un spațiu de dimensiuni generoase cu acest sound. Îți proiectează o experiență audio de top în fiecare colț al camerei, dacă nu al casei.

Sonos Arc și Sonos Ace – un pachet grozav pentru toate nevoile tale audio

În opinia mea, pe termen lung, dacă devii fanul unui brand, ar fi ideal să rămâi în ecosistem, s-ar putea să ai surprize plăcute când te aștepți mai puțin. O astfel de surpriză în cazul Sonos poartă numele de Audio Swap, o funcționalitate inovatoare care permite transferul sunetului între dispozitivele Sonos Arc și Sonos Ace la o apăsare de buton. Aceasta opțiune simplifică gestionarea fluxurilor audio în casă, oferind o tranziție fluidă a sunetului de la un dispozitiv la altul fără a fi nevoie de intervenții complicate. Te pui seara la un film cu soția pe televizorul conectat la Arc, ea se culcă, tu îți iei perechea de Sonos Ace, iar cu o apăsare prelungită pe butonul multifuncțional de pe casca din dreapta, filmul se va auzi în căști cu o fidelitate similară, același sunet spațial și, prin Dolby Atmos, cu același mecanism de urmărire a mișcărilor capului, pentru a te ține veșnic în mijlocul acțiunii.

Ca detalii de fond, Sonos Audio Swap utilizează o tehnologie proprietară de detectare automată pentru a identifica prezența altor dispozitive Sonos compatibile în rețea. Nu doar în teorie, atunci când un utilizator pornește un dispozitiv Sonos, acesta va căuta automat celelalte dispozitive conectate pentru a facilita transferul audio. De exemplu, dacă asculți muzică pe Sonos Arc în sufragerie și dorești să continui ascultarea în dormitor unde ai un Sonos Ace, poți face acest lucru prin aplicația Sonos, pe lângă butonul fizic. Sunetul se va muta instantaneu de pe Arc pe Ace fără nicio întrerupere.

După cum se poate vedea și în captura de ecran de mai sus, pentru a utiliza funcția Audio Swap, trebuie să te asiguri că dispozitivele Sonos sunt configurate corect și conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Urmează acești pași pentru a configura dispozitivele:

Instalează aplicația Sonos: Disponibilă atât pentru iOS cât și pentru Android, aceasta este necesară pentru a gestiona dispozitivele Sonos, pentru a particulariza experiența audio și pentru a le actualiza firmware-ul. Adaugă dispozitivele: Adaugă Sonos Arc și Sonos Ace în aplicație și asigură-te că sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă ai mai multe soundbar-uri Arc, Beam și/sau Ray în rețeaua Wifi, vei putea alege de pe care vrei să-ți preia sunetul când apeși pe butonul de conținut de pe casca din dreapta. Activează Audio Swap: Deschide Sonos, atinge secțiunea aferentă căștilor tale Ace și optează pentru Add TV Audio Swap. Apasă pe Set Up, alege soundbar-ul dorit dacă ai mai multe în rețea. Eu am optat pentru BedroomArc și confirmă alegerile cu Continue. Opțional, bifează Spatial Audio și Head Tracking (urmărirea mișcărilor capului), pentru a profita de respectivele opțiuni când folosești Audio Swap. Asta e tot.

În final, funcția Sonos Audio Swap adaugă un nivel suplimentar de confort și flexibilitate sistemului tău audio de acasă fără compromisuri pe partea de calitate audio. Fie că dorești să transferi sunetul de pe Sonos Arc pe Sonos Ace sau invers, această funcție te ajută să faci acest lucru rapid și fără bătăi de cap. Asigură-te că ai configurat corect dispozitivele și că folosești aplicația Sonos pentru a beneficia de toate avantajele acestei tehnologii inovatoare. Eventual, asigură-te că ai și cea mai recentă versiune de firmware instalată pe căști din aceeași aplicație omonimă de mobil.

Pentru mai multe detalii despre performanța Sonos Ace și motivele pentru care investiția din spatele lor ar putea fi justificată, poți să parcurgi acest articol – REVIEW Sonos Ace – cele mai așteptate căști din industrie concurează pentru titlul de cele mai impresionante.

Sonos Arc – concluzie

E ușor să te îndrăgostești de sunet de calitate. Ca idee, la nivel psihologic, cel mai mare impact emoțional îl au experiențele care vin la pachet cu referințe către ceea ce știi, cunoști sau ai trăit deja. Practic, orice se ancorează în amintirile tale te gâdilă altfel la nivel emoțional, iar muzica este cel mai bun exemplu al acestei realități mentale. Probabil că tocmai din acest motiv Sonos Arc ”lovește” bine. Te face să-ți asculți toată muzica din nou și să revezi filmele care știi că au o coloană sonoră remarcabilă. Te face să retrăiești ce-ți place sau ți-a plăcut la un moment dat, dar la nivel superlativ, premium, cu mult peste medie.

Realist, nici nu te puteai aștepta la mai puțin de la un sistem audio de 3.999 de lei, doar că dincolo de experiența audio de impact, Sonos Arc se integrează în rețeaua locală și îți poți reda facil muzica de pe telefon prin AirPlay 2. Îți facilitează accesul la un asistent virtual și te scapă de o telecomandă în plus. Merge și atât. Dacă vrei să modifici o dată la nu știu cât timp diverse setări de egalizator și nu numai, le găsești în aplicația Sonos de pe telefon, dar în 99% din timp, pe acelea le setezi o dată și uiți de ele. Nu îți mai trebuie încă o telecomandă în casă la care să ți se termine bateria când ți-e lumea mai dragă, iar cei de la Sonos au implementat alternativa perfectă.

În final, Sonor Arc nu este un sistem audio pentru oricine din cauza prețului relativ restrictiv, dar dacă te decizi totuși să faci efortul financiar din spate, șansele să fie mulțumit sunt cât se poate de ridicate. E deștept, performant, pare cât se poate de trainic și arată și frumos, indiferent dacă îl iei în varianta albă sau neagră. E altceva într-un mare la fel, este o bucurie la casa omului, este ingredientul esențial al unei experiențe privilegiate pe care, întâmplător, îl poți achiziționa și ai toate motivele.