Europa pregătește suprataxarea mașinilor chinezești. Ce tip de autoturisme sunt vizate la intrarea în UE

Portița prin care constructorii chinezi au evitat taxele

Potrivit Reuters, noile tarife compensatorii ar putea viza producători precum BYD, Chery și SAIC. Aceste companii și-au extins oferta de hibride plug-in în Europa după ce UE a introdus, în 2024, taxe suplimentare pentru automobilele electrice fabricate în China.

Strategia a fost simplă: mașinile complet electrice erau taxate, însă modelele care combină motorul termic cu bateria și încărcarea la priză nu intrau sub aceleași reguli. Vânzările de hibride plug-in chinezești au crescut astfel rapid, permițând producătorilor să rămână competitivi pe piața europeană. Reuters relata încă din 2025 că BYD și Leapmotor își ajustaseră ofertele tocmai pentru a reduce efectele tarifelor aplicate vehiculelor electrice.

Playtech.ro a explicat anterior cum a ajuns China să domine producția globală de mașini electrice și baterii, avantajele sale fiind susținute de costuri mai mici, volume uriașe și un ritm de dezvoltare greu de egalat de constructorii europeni.

O nouă etapă în conflictul comercial dintre UE și China

Bruxelles-ul susține că măsurile sunt necesare pentru a combate concurența considerată neloială și subvențiile acordate producătorilor chinezi. Taxele existente pentru automobilele electrice pot ajunge, împreună cu tariful vamal standard, până la aproximativ 45%.

Situația este însă complicată, deoarece statele UE nu au aceeași poziție. Franța cere măsuri mai dure, în timp ce Germania și Spania preferă o relație comercială mai prudentă cu Beijingul. Deficitul comercial al UE față de China a ajuns la aproximativ un miliard de euro pe zi, ceea ce intensifică presiunile pentru noi intervenții.

Playtech.ro a prezentat și posibilitatea ca producătorii chinezi să negocieze direct cu UE eliminarea tarifelor, în schimbul unor prețuri minime și limite de vânzare.

Pentru cumpărătorii europeni, noile taxe ar putea însemna prețuri mai mari pentru hibridele chinezești. Pentru producători, mesajul Bruxelles-ului este clar: trecerea de la electric la hibrid nu va mai reprezenta mult timp o metodă sigură de evitare a barierelor comerciale.