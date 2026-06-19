NASA a găsit urme de apă veche pe un asteroid: descoperirea misiunii Lucy schimbă povestea rocilor din Sistemul Solar

Ce a descoperit sonda Lucy pe asteroidul Donaldjohanson

Imaginile transmise de Lucy arată că Donaldjohanson are o formă neobișnuită, alcătuită din doi lobi cu multe cratere, conectați printr-o zonă îngustă și surprinzător de netedă. Această formă sugerează că asteroidul ar fi rezultat din acumularea și unirea a două fragmente, într-un proces violent, dar lent la scară cosmică.

Cercetătorii estimează că Donaldjohanson s-a format acum aproximativ 150 de milioane de ani, în urma unei coliziuni catastrofale. Acel impact ar fi creat o întreagă familie de aproximativ 2.000 de asteroizi din centura internă de asteroizi, cunoscută drept familia Erigone. Pentru oamenii de știință, faptul că DJ aparține unei familii relativ tinere este extrem de important, pentru că oferă o șansă rară de a reconstrui mai clar istoria unui asteroid.

Datele colectate de Lucy au permis analizarea mai multor procese care au modelat corpul ceresc: formarea celor doi lobi, încetinirea rotației, instabilitatea mișcării, impacturile care au produs cratere, vârsta suprafeței și posibila prezență antică a apei. Cu alte cuvinte, Donaldjohanson nu este doar o rocă inertă, ci un laborator natural pentru înțelegerea felului în care evoluează asteroizii mici.

Un detaliu interesant este lipsa craterelor mai mici de 400 de metri. În mod normal, cercetătorii folosesc numărul și dimensiunea craterelor pentru a estima vârsta suprafeței unui corp ceresc. În cazul lui Donaldjohanson, absența craterelor mici sugerează că suprafața este mai activă decât se credea.

De ce dispar craterele mici de pe suprafața asteroidului

Faptul că Donaldjohanson nu prezintă cratere mici indică existența unor procese de remodelare a suprafeței. Materialul liber de la suprafață se poate deplasa, acoperind sau ștergând urmele impacturilor mai mici. Această mișcare ar putea explica și aspectul neted al regiunii dintre cei doi lobi, zona care face asteroidul atât de diferit față de alte corpuri similare.

Surprinzător este ritmul în care aceste procese par să aibă loc. Cercetătorii spun că modificările s-ar putea produce în intervale de ordinul zecilor de milioane de ani, ceea ce este rapid pentru un obiect cosmic. Asta arată că asteroizii mici nu sunt neapărat corpuri înghețate în timp, ci pot avea suprafețe dinamice, influențate de rotație, vibrații, impacturi și gravitație slabă.

Această observație este importantă și pentru interpretarea altor asteroizi. Dacă suprafețele pot fi „curățate” de cratere mici într-un timp relativ scurt, atunci vârsta estimată doar prin numărarea craterelor trebuie privită cu mai multă atenție. Donaldjohanson arată că istoria unui asteroid poate fi mai greu de citit decât părea.