REVIEW Sonos Ace – cele mai așteptate căști din industrie concurează pentru titlul de cele mai impresionante

În ultimii ani, unele dintre cele mai impresionante salturi tehnologice au ieșit în evidență în domeniul căștilor fără fir, iar Sonos Ace este cel mai recent exemplu al acestei realități. Deși ai fi tentat să o clasifici ca fiind încă o pereche de căști Bluetooth premium, după doar câteva minute de interacțiune, conștientizezi că vorbim de o altă clasă. Sunt multe particularități de care să te îndrăgostești, mai ales pe partea de experiență audio care, de altfel, este și cea mai importantă.

Înainte să intrăm însă în detaliile legate de cel mai recent produs de la Sonos, unul care marchează intrarea brandului în domeniul căștilor de orice fel, merită să ai în vedere câteva detalii despre această companie care a dedicat ultimele două decenii realizării celor mai deștepte sisteme audio wireless pentru confortul căminului. Fondat în 2002, micul gigant a petrecut acest timp pentru a deveni unul dintre lideri soluțiilor multi-room, cu accent pe calitate audio, design atractiv și ușurință de utilizare.

Practic, dacă intri în ecosistemul Sonos, prin intermediul rețelei wireless sau cu fir din casă, este foarte ușor să conectezi mai multe difuzoare ale brandului în camere diferite și să le faci să interacționeze între ele, să controlezi muzica din fiecare cameră și să nu faci compromisuri pe partea de fidelitate. Un alt avantaj al Sonos este că îți cumperi azi o boxă sau un soundbar, peste 6 luni un subwoofer, peste un an o altă boxă pentru bucătărie sau birou și toate vor fi compatibile între ele. Este un sistem într-o permanentă evoluție și puține alte companii mai oferă acest nivel de flexibilitate, poate niciuna.

REVIEW Sonos Ace – specificații tehnice

Căștile Sonos Ace sunt echipate cu drivere dinamice de 40 mm pentru întreaga plajă de frecvențe, personalizate pentru a oferi un sunet clar și bine definit. Fiecare cupă a căștilor conține aceste drivere de înaltă performanță, asigurând o redare fidelă a sunetului, indiferent de genul muzical preferat.

Pentru o experiență de ascultare optimă, Sonos Ace dispune de opt microfoane care sunt folosite pentru controlul zgomotului și preluarea vocii în timpul apelurilor. Aceste microfoane lucrează împreună pentru a oferi o anulare activă a zgomotului (Active Noise Cancellation – ANC), blocând sunetele externe nedorite și permițând utilizatorului să se concentreze pe conținutul audio. În plus, modul Aware apelabil printr-o simplă apăsare de buton permite integrarea sunetului ambiental cu muzica, oferind astfel o experiență de ascultare mai naturală atunci când este necesar, precum în momentele în care mergi pe stradă.

De asemenea, Sonos Ace suportă audio spațial și sunt certificate Dolby Atmos, permițând utilizatorilor să redea conținut de pe servicii de streaming și dispozitive compatibile, oferind o experiență de ascultare imersivă. De asemenea, căștile sunt dotate cu Sonos Intelligent Motion Processing și Dolby Head Tracking, care adaptează sunetul în funcție de mișcările capului utilizatorului, pentru o experiență mai realistă sau apropiată de o sală de concert. Această funcție poate fi activată prin aplicația Sonos.

Căștile Sonos Ace oferă o versatilitate rar întâlnită în 2024 pe partea de conectivitate, suportând audio fără compresie pierderi (lossless) prin Bluetooth cu un dispozitiv compatibil sau prin conexiunea USB-C. Bluetooth 5.4 asigură o conexiune stabilă și de înaltă calitate, permițând streaming-ul audio de pe orice dispozitiv compatibil.

În pachet este inclus și un cablu de la USB-C la 3,5mm Stereo pentru a facilita conectarea la cele mai vechi surse audio din casă, inclusiv un iPod de acum 20 ani. Este mare lucru și un aspect pe care mulți îl vor aprecia, mai ales că îl găsești în cutie. Apropo, căștile sunt multipoint și foarte ușor le poți împerechea la două dispozitive. De exemplu, eu le-am folosit în tandem cu un iPhone 15 Pro Max și un MacBook Pro fără probleme. După împerecherea inițială, nu a trebuit să apăs pe vreun buton pentru a schimba sursa de semnal audio. Carcasa de transport este realizată din materiale reciclate, iar “buzunarul“ pentru cabluri este detașabil, fixându-se magnetic în carcasă.

În ceea ce privește interacțiunea, aceasta nu se realizează prin atingeri sau gesturi care necesită o perioadă mai scurtă sau mai lungă de învățare. În schimb, căștile includ o serie de funcții avansate care îmbunătățesc experiența utilizatorului. Butonul Content Key permite comutarea rapidă a sunetului de la anumite bare de sunet Sonos la căștile Sonos Ace, iar butonul de control al zgomotului permite schimbarea rapidă între ANC și modul Aware. De asemenea, aplicația Sonos permite ajustarea egalizării (EQ), oferind control asupra basului, înaltelor și volumului pentru a personaliza experiența audio după gustul fiecăruia. Printr-un switch intitulat Loudness din aplicație, poți amplifica trăirile date da experiența audio chiar și la volum redus.

Din punct de vedere al designului, Sonos Ace sunt disponibile în două culori elegante, negru și alb moale, cu un finisaj mat. Căștile sunt ușoare, având doar 0.69 lbs (0.312 kg), și sunt confortabile pentru utilizarea prelungită. Dimensiunile lor sunt de 7.52 in (191 mm) în înălțime, 6.3 in (160 mm) în lățime și 3.35 in (85 mm) în adâncime. Ca referință, AirPods Max au 384 de grame, în timp ce Bose QuietComfort Ultra se încadrează în 254 de grame. Pe de altă parte, Sonos Ace au sistemul de prindere a căștilor metalic, la fel ca balamalele ascunse. Deși se reflectă într-o greutate suplimentară, vorbim și de o durată de viață semnificativ mai lungă.

La interior, sunt echipate cu o baterie Li-ion de 1060 mAh, care oferă până la 30 de ore de ascultare sau 24 de ore de apeluri cu ANC sau modul Aware activat. Alimentarea cu energie electrică se realizează prin cablul USB-C inclus, iar încărcarea rapidă permite obținerea a 3 ore de ascultare în doar 3 minute. O încărcare completă de la 0% durează până la 3 ore. Tot pentru comparație, modelul QuietComfort Ultra oferă 18 ore departe de priză cu anularea zgomotului de fond activă, iar AirPods Max sar până la aproximativ 20 de ore.

REVIEW Sonos Ace – interacțiunea și experiența audio

Din momentul în care le scoți din cutie și începi să le întorci pe o parte și pe alta, Sonos Ace par niște căști scumpe. Mixul de metal și plastic pare incredibil de trainic, în niciun moment nu ai impresia că sunt firave sau vulnerabile dintr-o manipulare uzuală sau mai puțin uzuală. Extinderea și contractarea brațelor metalice pentru a le adapta la dimensiunea capului tău este cât se poate de satisfăcătoare din pricina relativei rezistențe.

Le pornești și le oprești printr-o apăsare de două, trei secunde pe butonul de pe casca din stânga. Imediat intră în modul împerechere la prima pornire și le poți conecta la dispozitivul tău preferat, probabil un smartphone sau un laptop. Ulterior, se reconectează automat la pornire la cel mai recent dispozitiv. Deși aplicația Sonos de mobil te ajută să personalizezi semnificativ interacțiunea cu căștile, este important de reținut că nu ai nevoie de ea pentru a-ți asculta muzica preferată. În mod previzibil, căștile funcționează și atât. Ca o notă importantă de subsol, pentru a le împerechea cu două dispozitive simultan, să profiți practic de funcția multipoint, trebuie să activezi acea opțiune în prealabil din aplicație, cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus din articol. Nu durează mult și se comportă impecabil în tandem cu dispozitivele tale.

Tot pe partea de interacțiune, butonul multifuncțional de pe casca dreaptă te ajută să ajustezi volumul, să pui o melodie pe pauză, să treci la melodia următoare (dublu click) sau anterioară (triplu click), să răspunzi și să închizi apeluri. Un pic mai jos este un alt buton, tot pe dreapta, care te ajută să activezi rapid modul transparență sau ANC (Active Noise Cancelling). Apeși mai lung pe același buton, două – trei secunde, și apelezi asistentul tău virtual, Siri sau Google Assistant. Ca un detaliu drăguț, când le dai jos de pe cap, automat ți se pune muzica sau filmul pe pauză, continuă redarea când le-ai pus la loc.

În ceea ce privește experiența audio efectivă, încep prin a spune că microfoanele se comportă impecabil pe parcursul conversațiilor de orice fel, pe orice platformă de chat sau aplicație utilizată. Inclusiv când vine vorba de modul transparență, dacă vrei să porți o conversație fără să le dai jos de pe urechi, totul din jurul tău se aude natural, real. Nu pare un sunet procesat, deși este. În ceea ce privește performanța anulării zgomotului de fond, am testat foarte multe scenarii, de la motoare de orice fel până la conversații.

Mental, am făcut comparație și cu alte căști scumpe pe care le-am avut de-a lungul anilor de la Bose (QC35 și Headphones 700) și Apple (AirPods Max). Nu sunt 100% sigur, dar cred că este peste toate în a-ți face liniște. Inclusiv vocea umană o diminuează semnificativ pentru a facilita ruperea de tot ce se întâmplă în jurul tău. Te ajută enorm să te concentrezi pe divertismentul tău. Chiar și atunci când le folosești doar pentru liniște, fără a asculta muzică sau a te uita la un film, funcționează uimitor de bine. Cel puțin în materie de zgomot de trafic sau motoare de avion, sunt N scenarii în care nu am niciun dubiu că le vei percepe ca pe o binecuvântare.

În privința audiției, sunetul în ansamblu este cald, amplu, cu o spațialitatea impresionantă. Inclusiv mecanismul de “spatial audio“ menit să te învăluie în sunet similar cu o experiență surround dată de un home cinema funcționează bine fără să adauge un ecou ciudat artificial, fără să deformeze coloana sonoră de dragul ideii că te uiți la un film într-o sală de cinema, nu cu căștile pe urechi. Sistemul de “head tracking“ (urmărirea capului) este departe de a fi o idee nouă, dar ce m-a încântat la această implementare este că funcționează foarte bine indiferent de sursă. Eu le-am folosit cel mai mult în tandem cu un iPhone 15 Pro Max și Apple Music Lossless, iar dacă mișcai capul în stânga dreapta, fără niciun fel de întârziere, instrumentele și vocea se mutau “fizic“ în jurul tău în timp real, din nou, fără să pară artificial.

Ca de fiecare dată, am încercat să le testez cu foarte multe genuri muzicale, să surprind cât mai multe scenarii și nu este deloc dificil să la lauzi, aspect de altfel previzibil la prețul foarte generos și având în vedere că vorbim de Sonos, o companie al cărui brand este aproape exclusiv construit în jurul calității sunetului, pe lângă ideea de boxe interconectate în rețeaua din casă.

De ceva timp am dezvoltat o fascinație pentru Stormy Monday de pe cel mai recent album al lui Slash, iar pe Sonos Ace, vocea aspră a lui Beth Hart se simte efectiv pe frunte, zici că are momente în care îți strigă în ureche în cel mai pozitiv mod cu putință. Simți drama la volum mare de ți se ridică părul pe mână, iar în combinație cu chitara electrică a lui Slash, fără dubii, ești transpus într-o sală de concert creată parcă doar pentru tine.

În De Dor și De Bucurie la Subcarpați, joasele incredibil de agresive de pe tot parcursul piesei îți vibrează efectiv pe ureche fără niciun fel de distorsiuni și, mai ales, fără să copleșească vocile. Totul e pe bază de complementare, de a crea un tablou auditiv cu toate pensulele, de a te transpune eficient din lume reală, de a crea emoție.

Tcheren Deya de la Mathias Duplessy trece rapid într-un haos de instrumente și voci pe mai multe plaje de frecvențe, dar Sonos Ace face o treabă grozavă în a “face ordine“. Fiecare element este la locul lui, spațialitatea creată de artist este reprodusă impecabil, nu simți nicio clipă o aglomerație aiure de tonuri și particularități instrumentale. Trăiești muzica și e suficient, nu există distrageri interne (din căști) sau externe (din mediul ambiant pe care poți să-l uiți).

Dacă vrei ceva simplu să înțelegi abilitățile acestor căști, Kill Her Freak Out de la Samia are o coloană sonoră aproape vagă, în timp ce vocea artistei este efectiv în fața ta, îi auzi respirația, îi simți emoția, fiecare cuvânt pare parcă și mai apăsat pe Sonos Ace, te ajută să te concentrezi. Auzi cum i se dezlipesc buzele, dacă are sens acest detaliu, iar când ridică un pic tonul, te gâdilă pe suflet. E, în opinia mea, experiența pe care și-ar fi dorit-o autoarea când a creat piesa.

În Everywhere Home de la Yom, o melodie creată parcă intenționat pentru a aduce aminte de magnetofoanele de acum câteva decenii sau de amplificatoarele cu lămpi, un discret foșnet de fundal pare să adauge și mai mult la experiență, ca un fel de instrument suplimentar care accentuează emoția fără să distragă de la clarinetul ancorat în klezmer, un gen muzical tradițional evreiesc. Chiar dacă în a doua jumătate a piesei se simte o tranziție naturală în jazz, iar ansamblul de instrumente este mai complex, abilitățile căștilor nu distrag de la intenția artistului în niciun fel, mai degrabă funcționează ca o fereastră deschisă într-o sală de concert în care observi mai mult și mai mult.

Am deja câțiva ani în care Nobody Speak de la DJ Shadow și Run The Jewels este pe lista mea de teste și în continuare mi se pare că atinge tot ce trebuie la o piesă hip hop cu un ridicat impact emoțional, atât din prisma vocilor cât se poate de serioase, cât și a percuției și trompetelor care creează ambianța. Toate împreună, pe căștile Ace, par efectiv un pumn în piept, dicția impecabilă te lovește în tâmple și nici măcar nu contează neapărat volumul de audiție. Una peste alta, doar complimente și pe acest front.

REVIEW Sonos Ace – concluzie

După mulți ani de speculații pe marginea primelor căști de la Sonos, americani au dezvăluit în sfârșit noile Ace. Ca referință, acestea sunt o pereche de căști premium cu un preț de achiziție de 2.499 de lei. În această zonă de preț, concurează cu Apple AirPods Max – 2.999 de lei, Bose QuietComfort Ultra – 2.399 de lei, SONY WH-1000XM5 – 1.499 de lei și Bang & Olufsen HX – 1.999 de lei. Având în vedere valorile menționate, nu era ușor să faci valuri cu un produs nou, dar, în opinia mea, Sonos Ace va strânge mulți fani și nu doar dintre cei care au mai interacționat cu brandul american anterior sau care au deja echipamente Sonos în casă. Acest aspect chiar nu este relevant pentru a le aprecia la adevărata lor valoare.

Realist, este greu să justifici un preț de 500 de euro pe niște căști wireless, având în vedere alternativele menționate. Cu toate acestea, Sonos, în opinia mea, a făcut o treabă grozavă cu prima sa intrare în această piață. Cred în mod autentic că ar trebuie să le asculți pentru a înțelege cu adevărat “investiția“, dar dincolo de abilitățile audio pe care am încercat să le explic mai sus, o parte importantă din preț este justifică de calitatea construcției și a funcțiilor smart, ambele superlative.

Nu zic că sunt nemuritoare, dar elementele metalice și nivelul de confort cu care vin la pachet la transformă cu siguranță în partenerul tău pe termen lung. Având în vedere cupele magnetice pe care le poți înlocui în câteva secunde în momentul uzurii, este clar că și producătorul le-a creat și le percepe ca fiind grozave și peste 5 ani, poate chiar 10 ani.

În final, Sonos Ace sunt acele căști de care poți fi mândru și care, prin abilitățile lor de a se conecta la mai multe dispozitive, de a te ajuta să îți personalizezi experiența audio după propriile gusturi, de a te scăpa de stresul că le scapi de pe urechi după multe ore de audiție, toate împreună îți fac viața mai ușoară. Sunt intuitive când vine vorba de utilitatea butoanelor, dar, mai ales, cred eu, te fac să-ți asculți toată muzica din nou, pentru a o trăi așa cum a intenționat artistul. De aici vine prețul, de la faptul că dincolo de produs, vorbim de o experiență premium completă, una care, în esență, îți arată ce este posibil pe acest front în 2024.