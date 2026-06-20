Ce este eSIM și cum îl activezi pe telefon. Tehnologia care înlocuiește cartela SIM clasică

Tehnologia este deja disponibilă la majoritatea operatorilor mari din România și din numeroase alte țări, iar numărul dispozitivelor compatibile continuă să crească de la an la an.

Ce avantaje oferă eSIM față de SIM-ul clasic

Principalul avantaj este comoditatea. Nu mai trebuie să aștepți livrarea unei cartele fizice și nici să folosești cheia pentru deschiderea sertarului SIM.

Activarea se face, de regulă, prin scanarea unui cod QR furnizat de operator. În doar câteva minute, numărul de telefon devine funcțional.

eSIM este util și pentru cei care călătoresc frecvent. În loc să cumpere și să schimbe permanent cartele locale, utilizatorii pot activa rapid planuri mobile de la diferiți furnizori direct din setările telefonului.

Un alt beneficiu este posibilitatea utilizării mai multor profiluri mobile pe același dispozitiv. Multe telefoane permit păstrarea simultană a unui număr personal și a unuia de serviciu.

În plus, eliminarea slotului SIM oferă producătorilor mai mult spațiu pentru alte componente interne și poate contribui la îmbunătățirea rezistenței la apă și praf.

Cum activezi eSIM pe Android și iPhone

Înainte de orice, trebuie să verifici dacă telefonul este compatibil și dacă operatorul tău oferă acest serviciu.