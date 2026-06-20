Ce este eSIM și cum îl activezi pe telefon. Tehnologia care înlocuiește cartela SIM clasică
În ultimii ani, tot mai multe telefoane au început să includă suport pentru eSIM, o tehnologie care promite să elimine complet necesitatea cartelei SIM fizice. Deși este prezentă pe multe smartphone-uri moderne, mulți utilizatori nu știu exact ce reprezintă și cum poate fi activată.
Practic, eSIM funcționează la fel ca o cartelă SIM obișnuită, însă este integrată direct în telefon. Nu mai trebuie să introduci sau să scoți un card din dispozitiv, deoarece toate informațiile necesare sunt stocate electronic.
Tehnologia este deja disponibilă la majoritatea operatorilor mari din România și din numeroase alte țări, iar numărul dispozitivelor compatibile continuă să crească de la an la an.
Ce avantaje oferă eSIM față de SIM-ul clasic
Principalul avantaj este comoditatea. Nu mai trebuie să aștepți livrarea unei cartele fizice și nici să folosești cheia pentru deschiderea sertarului SIM.
Activarea se face, de regulă, prin scanarea unui cod QR furnizat de operator. În doar câteva minute, numărul de telefon devine funcțional.
eSIM este util și pentru cei care călătoresc frecvent. În loc să cumpere și să schimbe permanent cartele locale, utilizatorii pot activa rapid planuri mobile de la diferiți furnizori direct din setările telefonului.
Un alt beneficiu este posibilitatea utilizării mai multor profiluri mobile pe același dispozitiv. Multe telefoane permit păstrarea simultană a unui număr personal și a unuia de serviciu.
În plus, eliminarea slotului SIM oferă producătorilor mai mult spațiu pentru alte componente interne și poate contribui la îmbunătățirea rezistenței la apă și praf.
Cum activezi eSIM pe Android și iPhone
Înainte de orice, trebuie să verifici dacă telefonul este compatibil și dacă operatorul tău oferă acest serviciu.
Pe iPhone, activarea se face din Settings > Cellular > Add eSIM. După scanarea codului QR primit de la operator, telefonul configurează automat profilul mobil.
Pe Android, pașii diferă ușor în funcție de producător, însă de obicei opțiunea se găsește în Settings > Network & Internet sau Connections > SIM Manager > Add eSIM.
După activare, poți alege ce număr să fie folosit pentru apeluri, mesaje sau date mobile.
Trebuie menționat că nu toate telefoanele compatibile cu eSIM permit utilizarea simultană a mai multor profiluri active. Specificațiile diferă de la un model la altul.
Pe măsură ce tehnologia devine tot mai răspândită, este posibil ca eSIM să înlocuiască treptat cartela SIM clasică. Pentru utilizatori, asta înseamnă mai multă flexibilitate, activare rapidă și mai puține griji atunci când schimbă operatorul sau călătoresc în străinătate.