Ultima ora
NASA a găsit urme de apă veche pe un asteroid: descoperirea misiunii Lucy schimbă povestea rocilor din Sistemul Solar
de Iulia Kelt
TEHNOLOGIE

Ce este eSIM și cum îl activezi pe telefon. Tehnologia care înlocuiește cartela SIM clasică

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Ce este eSIM și cum îl activezi pe telefon. Tehnologia care înlocuiește cartela SIM clasică
Ce este eSIM / Foto: Profimedia

În ultimii ani, tot mai multe telefoane au început să includă suport pentru eSIM, o tehnologie care promite să elimine complet necesitatea cartelei SIM fizice. Deși este prezentă pe multe smartphone-uri moderne, mulți utilizatori nu știu exact ce reprezintă și cum poate fi activată.

Practic, eSIM funcționează la fel ca o cartelă SIM obișnuită, însă este integrată direct în telefon. Nu mai trebuie să introduci sau să scoți un card din dispozitiv, deoarece toate informațiile necesare sunt stocate electronic.

Tehnologia este deja disponibilă la majoritatea operatorilor mari din România și din numeroase alte țări, iar numărul dispozitivelor compatibile continuă să crească de la an la an.

Ce avantaje oferă eSIM față de SIM-ul clasic

Principalul avantaj este comoditatea. Nu mai trebuie să aștepți livrarea unei cartele fizice și nici să folosești cheia pentru deschiderea sertarului SIM.

Activarea se face, de regulă, prin scanarea unui cod QR furnizat de operator. În doar câteva minute, numărul de telefon devine funcțional.

eSIM este util și pentru cei care călătoresc frecvent. În loc să cumpere și să schimbe permanent cartele locale, utilizatorii pot activa rapid planuri mobile de la diferiți furnizori direct din setările telefonului.

Un alt beneficiu este posibilitatea utilizării mai multor profiluri mobile pe același dispozitiv. Multe telefoane permit păstrarea simultană a unui număr personal și a unuia de serviciu.

Vezi și:
De ce se descarcă bateria telefonului peste noapte și cum rezolvi problema. Cele mai frecvente cauze ignorate de utilizatori
Ce înseamnă modul Avion și când ar trebui folosit cu adevărat. Funcția pe care mulți o activează fără să știe la ce ajută

În plus, eliminarea slotului SIM oferă producătorilor mai mult spațiu pentru alte componente interne și poate contribui la îmbunătățirea rezistenței la apă și praf.

Cum activezi eSIM pe Android și iPhone

Înainte de orice, trebuie să verifici dacă telefonul este compatibil și dacă operatorul tău oferă acest serviciu.

Pe iPhone, activarea se face din Settings > Cellular > Add eSIM. După scanarea codului QR primit de la operator, telefonul configurează automat profilul mobil.

Pe Android, pașii diferă ușor în funcție de producător, însă de obicei opțiunea se găsește în Settings > Network & Internet sau Connections > SIM Manager > Add eSIM.

După activare, poți alege ce număr să fie folosit pentru apeluri, mesaje sau date mobile.

Trebuie menționat că nu toate telefoanele compatibile cu eSIM permit utilizarea simultană a mai multor profiluri active. Specificațiile diferă de la un model la altul.

Pe măsură ce tehnologia devine tot mai răspândită, este posibil ca eSIM să înlocuiască treptat cartela SIM clasică. Pentru utilizatori, asta înseamnă mai multă flexibilitate, activare rapidă și mai puține griji atunci când schimbă operatorul sau călătoresc în străinătate.

6 plaje mai puțin cunoscute din Grecia recomandate de românii care le-au descoperit. Alternative la Thassos, Lefkada și Zakynthos
Revista presei
Digi24
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Profit.ro
VIDEO Pasajul Basarab intră în reparații de astăzi. Modificări în trafic și la transportul public
Romania TV
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa! Construirea ei a durat 4 ani, dar așteptarea a meritat. Are buncăr, cinema și piscină. E mai ceva ca în filme / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Puțini știu cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona și primarul Capitalei s-au cunoscut când aveau doar 18 ani
Adevarul
România rămâne campioana inflației în UE, cu un nivel de aproape trei ori peste media europeană. „Economia refuză să acorde girul acestor venituri”
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
4 beneficii surprinzătoare pentru sănătate ale meselor luate în aer liber
Bucuresti.ro
Casa Poporului, dincolo de cifre. Muncitori zidiți de vii în beton pe șantier și alte povești confirmate sau nu