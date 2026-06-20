6 plaje mai puțin cunoscute din Grecia recomandate de românii care le-au descoperit. Alternative la Thassos, Lefkada și Zakynthos
Grecia continuă să fie una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, iar mulți dintre cei care revin an de an caută plaje mai puțin cunoscute, unde se pot bucura de liniște și peisaje spectaculoase.
Dincolo de stațiunile celebre și de plajele care apar în toate ghidurile turistice, există locuri care au rămas relativ ferite de turismul de masă și care îi impresionează pe cei care ajung acolo.
Iată șase locuri recomandate de turiști care au explorat Grecia dincolo de traseele obișnuite.
Apella, bijuteria ascunsă a insulei Karpathos
Considerată de mulți drept una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia, Apella se află pe coasta estică a insulei Karpathos. Plaja este renumită pentru pietrele sale albe și pentru apa care își schimbă culoarea de la turcoaz la albastru intens.
Apella poate fi accesată atât cu mașina, pe un drum spectaculos de munte, cât și cu barca din Pigadia. În plus, peisajul este completat de pădurile de pini care ajung aproape până la malul mării și de versanții abrupți care încadrează plaja.
Xerokambos, paradisul liniștit din sud-estul Cretei
La capătul sud-estic al insulei Creta se află Xerokambos, o zonă apreciată pentru plajele sale cu ape cristaline și atmosfera relaxată.
Aici poți găsi atât plaje cu nisip fin și auriu, cât și golfuri cu pietricele sau zone cu lut natural. Regiunea este înconjurată de munți, canioane și plantații de măslini, iar infrastructura turistică este discretă, fără aglomerația caracteristică marilor stațiuni.
Firiplaka, una dintre cele mai frumoase plaje din Milos
Situată la aproximativ 11 kilometri de Adamas, Firiplaka este una dintre atracțiile naturale ale insulei Milos.
Plaja impresionează prin nisipul fin și stâncile vulcanice în nuanțe de roșu și galben care o înconjoară. Apa este puțin adâncă pe o distanță mare de la mal, ceea ce o face potrivită și pentru familiile cu copii. Deși nu este la fel de cunoscută ca alte plaje din Grecia, cei care ajung aici sunt cuceriți de peisaj.
Insula Cameo, locul care amintește de Caraibe
În apropierea insulei Zakynthos se află Cameo, o mică insulă legată de uscat printr-un pod de lemn.
Apa limpede, vegetația luxuriantă și atmosfera liniștită îi fac pe mulți turiști să compare acest loc cu destinațiile exotice din Caraibe. Insula găzduiește și o biserică veche, iar peisajele sunt ideale pentru fotografii spectaculoase.
Porto Limnionas, golful ascuns dintre stânci
Tot în Zakynthos se află Porto Limnionas, un golf spectaculos înconjurat de formațiuni stâncoase.
Apa are nuanțe intense de smarald, iar accesul se face pe trepte săpate în piatră. Lipsa unei plaje clasice cu nisip a contribuit la păstrarea caracterului sălbatic al zonei, motiv pentru care mulți turiști îl consideră unul dintre cele mai frumoase locuri de pe insulă.
Porto Roxa, alternativa liniștită la plajele aglomerate
Situată în apropiere de Porto Limnionas, Porto Roxa este o altă destinație apreciată de cei care caută liniște și peisaje naturale.
Zona este formată din platforme naturale de stâncă și ape limpezi, perfecte pentru înot și snorkeling. Spre deosebire de plajele foarte populare din Zakynthos, aici atmosfera este mult mai relaxată, iar numărul turiștilor este considerabil mai mic.
Pentru cei care vor să descopere o altă față a Greciei, aceste locuri oferă combinația perfectă între peisaje spectaculoase, ape cristaline și mai puțină aglomerație decât în destinațiile consacrate.