6 plaje mai puțin cunoscute din Grecia recomandate de românii care le-au descoperit. Alternative la Thassos, Lefkada și Zakynthos

Iată șase locuri recomandate de turiști care au explorat Grecia dincolo de traseele obișnuite.

Apella, bijuteria ascunsă a insulei Karpathos

Considerată de mulți drept una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia, Apella se află pe coasta estică a insulei Karpathos. Plaja este renumită pentru pietrele sale albe și pentru apa care își schimbă culoarea de la turcoaz la albastru intens.

Apella poate fi accesată atât cu mașina, pe un drum spectaculos de munte, cât și cu barca din Pigadia. În plus, peisajul este completat de pădurile de pini care ajung aproape până la malul mării și de versanții abrupți care încadrează plaja.

Xerokambos, paradisul liniștit din sud-estul Cretei

La capătul sud-estic al insulei Creta se află Xerokambos, o zonă apreciată pentru plajele sale cu ape cristaline și atmosfera relaxată.

Aici poți găsi atât plaje cu nisip fin și auriu, cât și golfuri cu pietricele sau zone cu lut natural. Regiunea este înconjurată de munți, canioane și plantații de măslini, iar infrastructura turistică este discretă, fără aglomerația caracteristică marilor stațiuni.

Firiplaka, una dintre cele mai frumoase plaje din Milos

Situată la aproximativ 11 kilometri de Adamas, Firiplaka este una dintre atracțiile naturale ale insulei Milos.

Plaja impresionează prin nisipul fin și stâncile vulcanice în nuanțe de roșu și galben care o înconjoară. Apa este puțin adâncă pe o distanță mare de la mal, ceea ce o face potrivită și pentru familiile cu copii. Deși nu este la fel de cunoscută ca alte plaje din Grecia, cei care ajung aici sunt cuceriți de peisaj.