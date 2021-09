Soundbar-ul Sonos Beam generația a doua, mai deștept și mai performant ca niciodată: ce s-a schimbat

Sonos este unul dintre producătorii de soluții audio care a făcut valuri la nivel global cu boxele sale inteligente pe care le poți integra în rețeaua wireless. După aceea, a trecut la soundbar-uri precum Beam, Playbar sau Arc. În 2021, impresionantul Beam ajunge la generația a doua.

Sonos face o treabă grozavă pe partea de boxe, acesta este și motivul pentru care am inclus un soundbar Sonos Beam când mi-am realizat sistemul Home Cinema în urmă cu aproximativ jumătate de an, după cum am detaliat aici – Experiență: mi-am făcut cinematograf acasă. Ce îți trebuie și cât costă un home cinema autentic.

Acum, cei de la Sonos s-au gândit să ducă un soundbar deja impresionant la un cu totul alt nivel.Beam (Gen 2), după cum îi spune numele oficial, va fi disponibil începând cu 5 octombrie la un preț de 2.499 de lei, pe www.sonos.com și în magazinele online ale retailerilor parteneri de pe meleaguri mioritice. Mai multe noutăți referitoare la Amazon Music Ultra HD și Dolby Atmos Music puteți citi accesând site-ul oficial sau pagina de Instagram a celor de la Sonos.

Ce face Sonos Beam generația a doua, de ce este mai scump

Sonos Beam Gen 2 este mai scump cu aproximativ 50 de dolari sau euro comparativ cu prima generație. Acesta detaliu este important, deoarece sunt șanse mari să găsești în continuare și prima generație prin magazine.

Vizual, noul Beam pare neschimbat, cu excepția un grilaj perforat pe partea din față care înlocuiește materialul textil de dinainte. În continuare, pe partea de hardware integrează un tweeter central pentru înainte, patru woofere și trei radiatoare pasive. Procesorul din spatele întregii ecuații, în schimb, este cu 40% mai rapid. Acest detaliu aparent neglijabil deschide porțile către o serie de formate noi.

În primul rând, suportă Dolby Atmos pentru filme, TV și muzică. În al doilea rând, pentru că este mai rapid, face o treabă mai bună în a umple un spațiu într-o manieră mai credibilă. Aspectul surround al ecuației și sistemul de reflexii din pereți va fi mai verosimil. Ca formatele audio adiționale să ajungă necomprimate la soundbar, are o intrare HDMI eARC. Deși acest detaliu trebuie testat, puterea de procesare suplimentară ar trebui să sporească și claritatea vocii când te uiți la un film.

În mod previzibil, dacă ai deja un sistem Sonos în casă sau te gândești să-ți extinzi experiența oferită de Beam și cu alte boxe, vei avea această posibilitate. Beam Gen 2 funcționează în tandem cu alte echipamente ale producătorului. Pe partea de asistenți virtuali, în continuare, există suport pentru Alexa și Google Assistant. Prin NFC, poți face împerecherea dintre telefon și soundbar semnificativ mai rapidă. Ca un detaliu drăguț, dacă îți apropii telefonul de boxa proaspăt scoasă din cutie, vei facilita conectarea ei la rețeaua Wi-Fi din casă.