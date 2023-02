Top 25 seriale care revin pe Netflix în 2023 și 2024

Astăzi avem pentru tine un material care cu siguranță te va bucura!

Este vorba despre lansarea celor mai noi sezoane ale serialelor Netflix pe care fanii cu siguranță la așteaptă cu sufletul la gură.

Este vorba de producții îndrăgite precum Wednesday, Big Mouth, Black Mirror, Emily in Paris, Ginny & Georgia, Human Resources sau The Crown.

Hai să aflăm mai multe despre sezoanele care vor apărea pe Netflix în 2023 și 2024!

Ada Twist, Scientist

Ada Twist, Scientist – sezonul 4 va fi lansat pe Netflix pe data de 11 septembrie 2023.

Arcane

Arcane – sezonul 2 a fost confirmat pentru 2023, dar nu se știe o dată de lansare exactă.

Big Mouth

Big Mouth – sezonul 7 al acestei animații de succes în rândul americanilor are data de lansare pentru toamna sau iarna lui 2023.

Black Mirror

Black Mirror – sezonul 6 a fost deja confirmat, dar nu are o dată fixă de lansare pe Netflix.

Blood of Zeus

Blood of Zeus – sezonul 2 este zvonit a apărea în iarna lui 2023, iar fanii se vor bucura să afle că sunt deja discuții pentru sezonul 3.

Bridgerton

Bridgerton – sezonul 3 este speculat să apară în primăvara lui 2023, dar nu are o dată fixă de lansare. În plus, fanii se vor putea bucura și de un al patrulea sezon.

Catching Killers

Catching Killers – sezonul 3 ar putea apărea în anul 2023, dar nu se cunosc mai multe informații exacte.

Cobra Kai

Cobra Kai – sezonul 6 și ultimul va apărea în toamna sau iarna acestui an.

Emily in Paris

Emily in Paris – sezonul 4 ar fi fost filmat concomitent cu câteva episoade din sezonul 3, deci cel mai probabil va fi lansat de Crăciun în 2023.

Firefly Lane

Firefly Lane – sezonul 2 și ultimul a fost deja lansat parțial. Primele episoade au apărut în decembrie 2022, iar ultimele vor fi lansate în iunie 2023.

Ginny și Georgia

Ginny și Georgia – sezonul 2 a avut deja data de lansare pe 5 ianuarie 2023 și serialul chiar a intrat în top 10 cele mai vizionate producții de pe Netflix, în această lună.

Human Resources

Human Resources – sezonul 2 al animației, care este un spinoff după Big mouth, ar putea apărea în martie 2023.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight

Kung Fu Panda: The Dragon Knight – sezonul 2 al animației a fost deja lansat pe Netflix, copiii l-au propulsat imediat în top 10 și sezonul 3 este deja în discuții.

Love, Death & Robots

Love, Death & Robots – sezonul 4 a fost confirmat de către creatori, dar nu avem o dată a lansării exacte. Cel mai probabil animația va apărea în mai 2023 pe Netflix.

Ratched

Ratched – sezonul 2 al acestui serial de excepție a fost confirmat, dar nu are o dată de lansare exactă pentru anul 2023.

Stranger Things

Stranger Things – sezonul 5 și ultimul al acestui serial de succes va fi filmat începând cu luna mai 2023 și va apărea în 2024, cel târziu în luna iunie.

The Boss Baby: Back in the Crib

The Boss Baby: Back in the Crib – sezonul 2 al animației de succes va avea premiera pe 5 decembrie 2023.

The Crown

The Crown – sezonul 6 și ultimul al acestui serial despre familia regală va apărea pe Netflix abia în luna noiembrie 2023, cum filmările se vor încheia abia în mai sau iunie.

The Sandman

The Sandman – sezonul 2 al acestui serial dark a fost confirmat, dar încă nu are o dată oficială de lansare. Cel mai probabil va apărea spre finalul anului sau în 2024

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy – sezonul 4 și ultimul al acestui serial fantastic a fost confirmat și este așteptat de fani la jumătatea anului 2023 sau, cel târziu, la începutul lui 2024.

The Watcher

The Watcher – sezonul 2 a fost confirmat și este așteptat în octombrie 2023.

The Witcher

The Witcher – sezonul 3 este în post-producție și are data de lansare pentru vara lui 2023. Spre bucuria fanilor, a fost confirmat și sezonul 4.

Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla – sezonul 3 este așteptat la finele anului 2023 sau, cel târziu, la începutul lui 2024.

Wednesday

Wednesday – sezonul 2 a fost confirmat chiar de Anul Nou în 2023 și este așteptat de fanii din întreaga lume în prima jumătate a lui 2024.

You

You – sezonul 4 se va lansa în 2023 în două părți: prima jumătate va fi lansată pe 9 februarie, iar a doua pe 9 martie.