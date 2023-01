Filmul de pe Netflix cu zeci de milioane de vizionări, într-o lună: așa înțelegi ce vor să vadă românii

Cei de la Netflix nu sunt cei mai transparenți din lume când vine vorba de popularitatea filmelor și serialelor disponibile pe platformă, dincolo de un top 10 care te ajută să iei o decizie informată vizavi de ce merită să vezi în perioada următoare.

Cel mai vizionat film al momentului pe Netflix este Dog Gone cu 20.910.000 de ore de vizionare, în doar câteva săptămâni de la lansare. Pe poziția a doua în top este The Pale Blue Eye, un thriller ficțiune cu Christian Bale ancorat într-o formă sau alta în viața lui Edgar Alan Poe. Acesta se bucură de 12.690.000 ore de vizionare. Glass Onion: A knives out Mystery este pe trei în top.

Ce caută oamenii pe Netflix

În ceea ce privește Dog Gone, este un film emoționant menit să te facă să te simți bine. Simpluț ca premisă, la prima vedere, acesta spune povestea dispariției unui câine. De fapt, este despre relația dintre dintre un tată și fiul să, doi oameni care încearcă să-și repare relația defectă în timp ce se află în căutarea câinelui lor undeva în munți. Este important de reținut că pelicula se bazează pe o poveste reală, iar distribuția este condusă de Rob Lowe, pe care s-ar putea să-l știi din filme precum Wayne`s World, Behind the Candelabra, The Outsiders, Contact sau serialul The West Wing.

Dog Gone, cel mai vizionat film al momentului de pe Netflix, este regizat de Stephen Herek, cunoscut pentru Critters, Cei Trei Mușchetari din 1993 și Bill & Ted`s Excellent Adventure.

Amatorii de filme care nu sunt în engleză, se vor bucura să afle că JUNG_E se află pe primul loc pe Netflix cu 19.300.000 de ore de vizionare, producția fiind în coreeană. Acțiunea se petrece în secolul 22 pe o planetă Pământ care a devenit de nelocuit, iar deznodământul unui război civil este ancorat în clonarea creierului unui soldat de elită pentru a crea un robot mercenar.