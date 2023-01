Filme și seriale noi pe Netflix, în februarie: la ce să te uiți când ninge afară

Netflix aduce în februarie filme și sezoane noi din serialele tale preferate. Iată o listă cu câteva producții la care poți să te uiți luna aceasta, dacă tot ninge și e frig afară.

Știm că abia aștepți asta. Noi obsesii, prietenii la distanță și vânători de comori. Cu alte cuvinte, cele mai așteptate titluri ale lunii februarie sunt: You: Sezonul 4 Partea 1, unde Joe pleacă la Londra în căutarea unul nou început, dar lucrurile nu merg așa cum s-ar aștepta. Apare pe 9 februarie, pe Netflix.

Noutăți în februarie de la Netflix

Apoi, Your Place or Mine, o comedie romantică cu Reese Witherspoon și Ashton Kutcher în rolurile principale. Apare pe 10 februarie.

Avem și Outer Banks: Sezonul 3, un nou capitol ce îi găsește pe cei din grupul Albiturilor naufragiați pe o insulă pustie care, pentru scurt timp, pare a fi un cămin idilic și primitor. Disponibil de pe 23 februarie, pe Netflix.

Există și producții noi: Class este un serial care apare pe 3 februarie. Trei elevi dintr-un cartier sărac se înscriu la un liceu de elită din Delhi, în care secretele și zvonurile întunecate duc, până la urmă, la crimă.

De asemenea, The Exchange, care apare pe 8 februarie, este tot un serial nou căruia ai putea să îi dai o șansă. Două femei decid să intre în lumea dominată de bărbați a bursei în Kuweitul anilor ’80, o lume bazată pe corupție și concurență acerbă. Inspirat de evenimente reale.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu alte producții interesante: A Girl and an Astronaut, Aggretsuko: Sezonul 5, Bill Russell: Legend, Class, Formula 1: Drive to Survive: Sezonul 5, My Dad the Bounty Hunter, Squared Love All Over Again, The Law According to Lidia Poët, True Spirit, Unlocked, Vikingulven, We Have a Ghost, Mirciulică, No Strings Attached, Sense and Sensibility, The Remains of the Day și multe altele.