Serialul care a bătut toate recordurile pe Netflix: când apare ultimul sezon din Stranger Things

În 2022 au existat în mod clar câteva titluri online preferate. Cel mai difuzat serial, de departe, a fost Stranger Things – cel de-al patrulea sezon a adus pe Netflix 52 de miliarde de minute de vizionare.

Pentru context, serialul de pe locul doi NCIS a reușit „doar” 38,1 miliarde de minute.

Netflix a dominat de altfel topurile, deși nu complet. A fost responsabil pentru 10 din primele 15 serii generale și 13 dintre cele mai populare 15 originale. Cu toate acestea, a existat o oarecare concurență. Catalogul vast de la Disney+ l-a ajutat să obțină trei locuri în topul general (inclusiv Encanto, pe locul cinci), iar biblioteca sa potrivită pentru copii i-a oferit zece locuri în clasamentul filmelor. Amazon Prime Video a avut doar două titluri în top 15 originale, The Boys și The Rings of Power.

Stranger Things, sezonul final, în 2024

Stranger Things, care va avea lansarea următorului sezon în 2024, nu a reușit, totuși, un record absolut. Această onoare îi revine lui The Office, care a reușit 57,1 miliarde de minute, datorită episoadelor multe (192, față de 34) și lockdown-urilor din 2020 din cauza pandemiei. Totuși, este o performanță semnificativă, iar Nielsen subliniază că unor seriale le-a luat mult mai puțin timp pentru a urca în clasament, decât altele. Encanto a avut tot anul, în timp ce spinoff-ul familiei Addams a reușit o realizare similară în 36 de zile.

Cei de la Netflix au fost surprinzător de transparenți în ceea ce privește viitorul francizei. În primul rând, povestea creată de frații Duffer se va încheia cu sezonul cinci, ce va ajunge pe platformă anul viitor. După aceea, însă, Netflix a confirmat că va exista o piesă de teatru Stranger Things și un alt serial de tip spin-off, construit probabil în jurul unuia dintre personajele principale. Piesa de teatru va cădea în sarcina lui Stephen Daldry, câștigătorul unui premiu Emmy și Tony, cunoscut mai ales pentru implicarea sa în The Crown și Billy Elliot.

Nielsen a constatat, de asemenea, că streaming-ul a crescut în ansamblu. Americanii au difuzat peste 19,4 milioane de ani de conținut în 2022, o creștere de 27% față de anul precedent. Acest lucru s-a datorat în mare măsură atât gamei mai largi de servicii, cât și, în mod esențial, unei game mai largi de producții originale.