Top 10 cele mai așteptate jocuri pe Nintendo Switch: când apare continuarea la Zelda și nu numai

Populara consolă portabilă a celor de la Nintendo pare să mai aibă un cuvânt de spus și anul acesta.

Nintendo Switch se simte cu siguranță ca și cum timpul se apropie de sfârșit. În vârstă de șase ani în acest an, a fost deja cu o generație tehnologică în urmă la lansare și nu există nicio îndoială că se luptă din ce în ce mai mult să ruleze jocurile pe care le găzduiește. În ciuda tuturor acestor lucruri, și chiar și odată cu ascensiunea Steam Deck-ului, nu există nimic altceva asemănător. Încă se simte ca un dispozitiv esențial, iar 2023 oferă tot felul de motive pentru care vei dori să-l menții încărcat și pregătit.

La fel ca atâtea handheld-uri și console Nintendo dinainte, Switch-ul se simte unic pe o piață multiplatformă, cu capacitatea sa particulară de a fi atât un handheld, cât și o consolă contribuind în mare măsură la acest lucru. Dar este și pentru că există un fel de joc care se simte potrivit pe un dispozitiv Nintendo, greu de delimitat în mod sensibil, dar îl știm cu toții când îl vedem. Și 2023 se dovedește a fi deja plin de astfel de jocuri.

Cine știe ce surprize ar putea avea Nintendo în mânecă pentru 2023 – este genul de companie bizară care va anunța și va lansa o intrare majoră într-o franciză îndrăgită cu aproximativ zece minute de conferință.

Dar mai jos este o colecție de jocuri despre care vor veni anul acesta, sau cel puțin am motive foarte bune să le aștept.

Pentru a evita confuzia, aceasta nu este cu siguranță o listă exhaustivă a viitoarelor jocuri Switch, ci mai degrabă câteva selectate despre care cred că ar merita să le aștepți cu nerăbdare.

De asemenea, această listă este în mod deliberat exclusivă pentru console, adică jocurile lansate fie exclusiv pe Switch, fie doar pe Switch și PC.

Kirby’s Return To Dream Land Deluxe

Kirby, iubit până de curând doar de șaptesprezece copii și de Stephen Totilo, își are acum cu adevărat ziua. Cu Kirby and the Forgotten Land de anul trecut, pata roz amorfă și-a condus drumul înapoi în inimile tuturor mâncând o mașină întreagă și apoi inimile noastre întregi. Acum, toată lumea acordă mult mai multă atenție acestui remake al jocului Wii din 2011.

Return to Dream Land Deluxe este un remake general, cu o grafică nouă, o nouă „Abilitate Mecha” și o grămadă de noi moduri de mini-joc, împreună cu cooperarea cu patru jucători, și arată foarte drăguț.

Este greu de știut dacă această a 39-a lansare Kirby ar fi obținut un profil atât de înalt fără lovitura surpriză de anul trecut, dar sper că o va merita. Versiunea Wii a fost revizuită foarte bine la acea vreme.

Data lansării: 24 februarie

Metal Slug Tactics

Marcând o schimbare majoră pentru lumea tradițională cu derulare laterală a Metal Slug, Metal Slug Tactics de la Leikir Studio regândește conceptul ca un joc de strategie asemănător XCOM. Ceea ce este… cu adevărat incitant!

În ciuda trailerului frumos de mai sus, încă nu este complet clar cum se va juca jocul, descrierea oficială a jocului spunând că va conține „elemente roguelike”. Presupunând că nu vom bea poțiuni misterioase și nu vom dezvolta ferme de goblin, acestea înseamnă probabil că vor exista elemente aleatorii bazate pe plăci și multe reluări, dar acestea sunt doar presupuneri.

Promite „boșii iconici” din franciză și, cu siguranță, este superb detaliat. Lucrurile în mod clar nu se desfășoară fără probleme cu jocul alunecând din 2022 până în acest an – și încă fără o dată fermă de lansare – dar sunt plin de speranță.

Data lansării: 2023

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Vorbind despre jocurile care au fost amânate, și apoi nu au reușit să obțină o dată de lansare, puține sunt mai ciudate decât Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Remakeul cu totul minunat al clasicului joc de strategie pe ture GBA păreau să fi fost terminate și gata de lansare în aprilie 2022.

S-a confirmat în septembrie că jocurile încă urmau să fie lansate. Dar după patru luni, încă nu există știri, ceea ce este al naibii de ciudat, având în vedere că era în mod clar gata de lansare. Poate că au profitat de această ocazie pentru a investi mult mai mult timp în remake-urile îndrăgitei francize? Cine poate cunoaște mințile lui Nintendo.

Data lansării: 2023, sperăm

Master Detective Archives: Rain Code

Când am spus în introducere că aceste jocuri simt doar Nintendo, există puține exemple care se potrivesc mai bine cu o astfel de descriere decât Master Detective Archives: Rain Code, un joc de mister detectiv care prezintă un detectiv stagiar amnezic, Yuma, care este însoțit în mod natural de o fantomă numită Shinigami.

De la Too Kyo Games, desprins de la co-dezvoltatorii Spike Chunsoft, jocul împărtășește o mulțime de dezvoltatori în comun cu seria Danganronpa, iar fanii vor observa probabil asemănările neonului.

Va fi vorba despre alergarea într-un oraș controlat de mega-corporații, încercând să rezolve tot felul de mistere, care vor fi rezolvate prin intermediul Mystery Labyrinth: un „tărâm” care va oferi un fel de realitate alternativă metaforică în care misterele cazul vor fi reprezentate de capcane mortale.

Data lansării: Q2 2023

Have A Nice Death

Ei bine, bine, uneori jocurile chiar nu sună și nici nu arată ca un „joc Nintendo”. Have A Nice Death se simte ca genul de joc care nu ar putea nici măcar să zărească la un SNES, dar după un an de Early Access pe PC, își găsește o casă pentru totdeauna pe Switch.

Este un joc de acțiune-platformer maniac, cu toate acele arome roguelite, în care joci ca cel mai drăguț mic reaper, spargând și tăind nivelurile sale nepământene. Angajații tăi de la Death Inc. au devenit necinstiți și, ca atare, trebuie să iei o coasă (sau oricare dintre alte 30 de arme) și să le dai o lecție.

Publicat de Gearbox, acesta este un roguelite superb animat, care va ajunge pe Switch după un an de perfecționare prin testarea timpurie a PC-ului.

Data lansării: 22 martie

Rune Factory 3 Special

Cititorii mai în vârstă s-ar putea să-și amintească o perioadă în care erau lansate noi jocuri JRPG-uri, mai degrabă decât remake-uri și remasterizări nesfârșite ale celor vechi. Dar apoi prețioasele bijuterii mistice extrase pentru a crea jocuri noi s-au epuizat și rămânem capabili să modificăm la nesfârșit grafica celor din generațiile anterioare.

Astfel, Rune Factory 3 Special, o remasterizare a RPG-ului Neverland din 2009, A Fantasy Harvest Moon. Da, într-adevăr, îți vei pierde din nou memoria, te vei trezi într-un sat ciudat și vei răspunde la această traumă gravă prin agricultură. Și vânătoarea de monștri. Și rezolvarea de quest-uri.

Eliminată din „Harvest Moon” după The Great Schism, sper că această revenire la apogeul seriei poate compensa dezamăgitorul Rune Factory 5 de anul trecut.

Data lansării: 2023

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Un nou joc surpriză Bayonetta a fost anunțat la Game Awards la sfârșitul anului trecut. Este un prequel pentru Bayonetta 3, centrat pe Cereza când era o fată tânără și pe primul ei demon, Cheshire, găzduit într-o jucărie de pluș.

Se pare că ne vom lupta cu zâne și vom rezolva puzzle-uri în acțiune-aventura, în timp ce Cereza încearcă să găsească o modalitate de a-și salva mama. Sunt surprinzător de puține detalii dezvăluite, având în vedere lansarea sa iminentă, dar, fără îndoială, va apărea multă emoție de îndată ce va fi lansat.

Data lansării: 17 martie

Blanc

Un al doilea joc surprinzător de la Gearbox, Blanc este un adorabil joc co-op desenat de mână despre un pui de lup și un cerb care lucrează împreună pentru a-și găsi drumul spre casă. Întregul lucru arată ca și cum ar fi desenat cu un creion în timp ce îl joci și nu conține text pentru a face lucrurile mult mai accesibile. Deși, dacă nu se termină cu lupul care mănâncă cerbul, atunci a ratat un truc.

Arată pur și simplu minunat și este o exclusivitate Switch, prin eShop.

Data lansării: 14 februarie

Storyteller

În dezvoltare încă dinainte de evoluția omului, Storyteller este un joc de puzzle bazat pe rearanjarea conținutului panourilor într-o bandă de desene animate pentru a rescrie povești.

Un demo pentru PC lansat pentru o scurtă fereastră în 2021 a dovedit că conceptul era foarte puternic, așa că există motive întemeiate să fiu foarte încântat ca acesta urmează să fie lansat în sfârșit, la paisprezece ani de la primul anunț.

Data lansării: 23 martie

Legenda lui Zelda: Tears Of The Kingdom

eh, probabil că nu ar trebui să uităm asta.

Dacă, printr-un miracol uimitor, acest joc nu este amânat din nou, continuarea Breath of the Wild ar trebui să fie cu adevărat cu noi în mai.

Se pare că nu are rost să îți spun că aceasta este o continuare a celui mai popular joc Zelda din toate timpurile și o altă vizită la o lume deschisă Hyrule, doar de data aceasta cu o axa Y.

Într-o lume normală, ne-am îneca în trailere și materiale promoționale pentru joc până acum, dar Nintendo operează în orice altceva decât într-o lume normală. Așa că, cu mai puțin de o treime dintr-un an, încă nu știm mai mult decât în septembrie anul trecut, când toată lumea a analizat cu atenție scurtele trailere pentru a scoate teorii extraordinare ale conspirației.

Dar totuși, poate fi cu adevărat adevărat? Poate Nintendo să livreze jocul pe care toată lumea îl va numi întotdeauna Breath of the Wild 2 înainte de vară?

Data lansării: 12 mai