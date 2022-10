Razer lansează un rival pentru Nintendo Switch și Steam Deck: când apare Razer Edge și cât costă

O versiune 5G a Razer Edge va veni și în ianuarie, dar prețul este necunoscut în prezent.

Razer a vorbit recent despre un dispozitiv portabil 5G care se concentrează pe jocuri în cloud. Compania a profitat de ocazia de la RazerCon pentru a anunța oficial sistemul, pe care îl numește Razer Edge.

Edge are un ecran AMOLED de 6,8 inch cu o rată de reîmprospătare de 144 Hz și o rezoluție Full HD+ de 2.400 x 1.080. Razer susține că ecranul are cu 87% mai mulți pixeli decât dispozitivele concurenților. Ecranul Steam Deck, de exemplu, are o rezoluție de 1.280 x 800. Ecranul tactil Gorilla Glass al lui Edge are și o rată de eșantionare de 288 Hz, ceea ce ar trebui să îl facă destul de receptiv.

Razer a lucrat cu Qualcomm și Verizon pe acest dispozitiv

Acesta rulează pe platforma de jocuri Snapdragon G3x Gen 1, care a fost dezvoltată exclusiv pentru Edge. Dispozitivul are un procesor Kryo octa-core de 3 Ghz și un GPU Adreno, împreună cu răcire activă și șase orificii de aerisire. Razer spune că analizele comparative timpurii arată că Snapdragon G3x Gen 1 oferă viteze de două până la trei ori mai mari decât platformele mobile tipice, cum ar fi Snapdragon 720G.

Dispozitivul are o baterie cu o capacitate de 5.000 mAh, precum și 8 GB de RAM LPDDR5 și 128 GB de stocare. Pe partea audio, există difuzoare cu două căi cu sunet adaptiv Verizon și o pereche de microfoane digitale. Există și o cameră web – veți avea opțiunea de a vă transmite în direct jocul.

Edge este compus dintr-o tabletă Android 12 găzduită în noul controler Razer Kishi V2 Pro. Acesta din urmă are aceleași declanșatoare analogice ca și Kishi V2, împreună cu microîntrerupătoare, butoane programabile și ceea ce Razer susține că este un D-pad „ultra-precis”. Ceea ce face diferit Kishi V2 Pro este faptul că are feedback haptic HyperSense și, din fericire, o mufă pentru căști de 3,5 mm. Împreună, tableta și controlerul cântăresc 400 de grame.

În ceea ce privește jocurile, Edge, care va fi disponibil doar în SUA de la început și va fi lansat cu Epic Games, Xbox Cloud Gaming și Nvidia GeForce Now preinstalate. De asemenea, vei putea accesa servicii de redare la distanță, cum ar fi Steam Link, Moonlight și Parsec.

Conectivitatea este baza

Deoarece acesta este un dispozitiv axat pe cloud gaming, conectivitatea este cheia. Razer spune că Edge are WiFi 6E care funcționează pe un canal „necongestionat” de 6GHz și are suport pentru lățimea de bandă pentru mai multe concerte pentru viteze rapide de descărcare și încărcare. Când ești în mișcare, te vei putea conecta la servicii de jocuri în cloud prin 5G, atâta timp cât ai modelul potrivit.

Versiunea 5G a Razer Edge este o exclusivitate Verizon. Prețul și disponibilitatea exactă vor fi confirmate mai târziu, dar ar trebui să apară în ianuarie, aproximativ în aceeași perioadă cu modelul WiFi. Versiunea respectivă va costa 400 USD și va fi disponibilă pe site-ul web Razer și locațiile RazerStore. Razer nu a dezvăluit prețurile sau disponibilitatea controlerului autonom Kishi V2 Pro.

Acesta nu este un preț nesemnificativ pentru modelul WiFi și este probabil ca versiunea 5G să coste mai mult, dar specificațiile par solide pentru bani. Pare o opțiune care merită luată în considerare pentru jocurile în cloud din mers.