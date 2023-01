Cele mai bune jocuri cooperative pentru PC, Xbox, PlayStation și Nintendo, perfecte de terminat cu prietenii pe canapea

Multiplayerul online a devenit parte integrantă a multor jocuri video în aceste zile, dar să găsești ceva care să te poți juca de pe canapea cu o persoană dragă a devenit mai dificilă.

Mai jos ți-am pregătit câteva dintre cele mai bune jocuri co-op pe care le poți juca pe Nintendo Switch, PlayStation, Xbox și PC. Reține că ne concentrăm pe experiențe de cooperare autentice, nu pe jocuri care au multiplayer local, dar care nu sunt cu adevărat cooperative în practică. Chiar și așa, lista cuprinde totul, de la platforme și puzzle-uri până la jocuri de rol și shootere arcade.

Lumea Super Mario 3D

Cunoști până acum aspectele generale ale oricărui joc Super Mario. În cadrul seriei, totuși, 3D World se remarcă prin utilizarea unei camere în mare parte fixe și a unor niveluri mai semi-3D decât spațiile total deschise ale jocurilor precum Super Mario Odyssey sau Super Mario Galaxy. Există încă multe obiecte de luat și secrete de descoperit în etapele caracteristic de fermecătoare, rapide și inventive, dar tot ce poți găsi la un moment dat este chiar în fața ta, ceea ce te încurajează să privești mai aproape și să treci din prim-plan în fundal.

Jocul în cooperare poate fi haotic, dar 3D World excelează. Tu și până la trei prieteni împărțiți vieți, dar sunteți punctat în funcție de performanța individuală, liderul de la sfârșitul fiecărui nivel primind o coroană plasată deasupra capului. Acest lucru face un fel de mod de cooperare competitiv, unul în care un „coechipier” deosebit de viclean ar putea să te apuce direct și să te arunce de pe o stâncă în încercarea de a-și asigura scorul cel mai mare.

Disponibil pe: Switch

Durata: 17 ore

It Takes Two

It Takes Two este unul dintre puținele jocuri la scară largă, bazate pe narațiuni, care este conceput exclusiv pentru a fi jucat în cooperare. Ca atare, are grijă să evite capcanele multor experiențe cooperative: rareori le cere ambilor jucători să facă același lucru în același timp și, astfel, rareori face ca o persoană să poarte toată greutatea. Îți aruncă în mod constant concepte noi și, în timp ce unele niveluri sunt mai ciudate, per total se simte bine pe tot parcursul.

Disponibil pe: Switch, PS4 și PS5, Xbox, PC

Durata: 14 ore

Portal 2

Puzzlerul la persoana întâi Portal 2 a fost lansat în urmă cu mai bine de 11 ani, dar recent a revenit în prim-plan odată cu o relansare pe Switch. Oricum, scrisul ascuțit și puzzle-urile stratificate inteligent rezistă bine și astăzi. Jocul în cooperare ia forma unei întregi campanii separate – nu este la fel de mare ca povestea solo, dar face totuși o treabă fantastică de a te învăța treptat cum să gândești spațial. De asemenea, te asigură că tu și partenerul tău comunicați efectiv. În prezent, nu există nicio modalitate de a juca pe PS4 sau PS5, dar și pe computer poți descărca o serie de hărți ale comunității pentru o provocare mai mare.

Disponibil pe: Switch, Xbox, PC

Durata: 11 ore

Stardew Valley

Stardew Valley a explodat în popularitate imediat ce a fost lansat, în 2016, și este ușor de înțeles de ce: mai mult decât o simplă simulare de agricultură relaxată în Harvest Moon, este o evadare, o viață alternativă și captivantă în care îți este permis să renunți la povara agresiunii și competiției. Tu și un prieten puteți împărți o fermă și puteți împărți sarcinile în cooperare, dar jocul nu este complicat; dacă unul dintre voi preferă să pescuiască, să exploreze plaja sau pur și simplu să stea în jurul casei este în regulă. Și dacă preferați să vă optimizați fără milă terenul pentru profituri, este și asta o opțiune.

Disponibil pe: Switch, PS4, Xbox, PC

Durata: 87 ore

Halo: Colecția Master Chief

Halo: The Master Chief Collection oferă versiuni remasterizate ale primelor șase jocuri principale Halo, care continuă să ofere un control și un ritm mai strict decât majoritatea shooter-urilor la persoana întâi care au fost lansate în deceniile de atunci. În special, campania originală a lui Halo rămâne esențială.

Disponibil pe:: Xbox, PC (fără cooperare locală)

Durata: 47 de ore

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2 este un CRPG izometric masiv pentru cei care privesc cu drag la serii fantastice precum Ultima sau Baldur’s Gate. Are o mulțime de dialoguri, personalizare profundă a personajelor și lupte provocatoare turn based. Nu este un joc pe care l-ai juca ocazional – un joc poate dura mai mult de 100 de ore și este mai mult decât dispus să arunce pe tine un munte de mecanici, indiferent dacă ești capabil să ții pasul.

Dacă doriți să sapi în ceva dens, totuși, complexitățile Divinității sunt în cele din urmă pline de satisfacții, iar lumea sa este minunat de reactivă. Abordarea sa față de cooperare este, de asemenea, neobișnuit de atentă: tu și un partener puteți parcurge întreaga campanie la nivel local, dar sunteți personaje distincte și niciunul dintre voi nu trebuie să urmați exemplul celuilalt. Într-adevăr, o parte din distracție este în modul în care „prietenul” tău ți-ar putea submina aventura, pornind de la o căutare cu scopuri contradictorii sau ucigând un NPC important.

Disponibil pe: PS4, Xbox, PC, Switch (fără cooperare locală)

Durata: 100 ore

Spiritfarer

Spiritfarer este un simulator de management asemănător cu Animal Crossing, dar cu câteva elemente de platformer.

Joci în rolul Stella, o tânără care are sarcina de a transporta sufletele proaspăt decedate în viața de apoi. Aceasta implică în mare parte explorarea mărilor pe o barcă mare, efectuarea de misiuni și strângerea și crearea de resurse pentru a face trecerea mai confortabilă pentru numeroasele personaje pe care le cunoști. Jucătorul doi se alătură ca pisica de companie a Stelei, Daffodil, care nu poate declanșa misiuni, dar poate ajuta altfel la sarcinile de platforme și de managment.

Elementele simulatoare ale lui Spiritfarer se pot simți uneori monotone, iar modul în care jocul abordează moartea poate fi trist, dar se remarcă prin faptul că este la fel de mult despre dragoste și grijă ca și tristețe. Dacă tu și partenerul tău sunteți încântați de sim-uri de management și nu vă este frică să vărsați o lacrimă sau două, aici puteți găsi frumusețe.

Disponibil pe: Switch, PS4, Xbox, PC

Durata: 33 de ore

Overcooked! All You Can Eat

Cu aspectul său adorabil, Overcooked! știe ce face, dar lupta cu anxietatea celor mai haotice niveluri aduce un sentiment deosebit de comic de realizare. Ediția All You Can Eat include originalul Overcooked!, continuarea Overcooked 2! și toate DLC-urile lor. De asemenea, adaugă un „mod de asistență” care îți permite să ușurezi cronometrele pentru fiecare comandă, ceea ce, da, cam învinge punctul de vedere al jocului, dar ar putea fi și necesar dacă tu și prietenii tăi începeți să țipați unul la altul.

Disponibil pe: Switch, PS4 și PS5, Xbox, PC

Durata: 41 de ore

Cuphead

Cuphead este uimitor, cu o coloană sonoră minunată și o animație delicioasă care se combină pentru a face ca totul să pară un desen animat din anii ’30. (Nu este de mirare că acum există o emisiune TV bazată pe joc.) Cumva, povestea, despre o pereche de pahare care vorbesc care fac o înțelegere cu Diavolul, se potrivește stilului artistic ca o mănușă.

Între timp, jocul Cuphead este un exercițiu de pedeapsă. Este brutal de dificil, cu mai multe lupte intense cu boșii care necesită concentrare serioasă. Jocul în cooperare îl face și mai greu, deoarece acei boși câștigă mai multă sănătate, iar dacă două personaje sar pot face acțiunea mai haotică.

Disponibil pe: Switch, PS4, Xbox, PC

Durata: 15 ore

Spelunky + Spelunky 2

Spelunky a ajutat la popularizarea tendinței platformelor 2D moderne cu elemente roguelike – și anume, jocuri în care în mare parte pornești de la zero după moarte. Spelunky 2, lansat cu aproximativ un deceniu mai târziu în 2020, șlefuiește în esență formula jocului original.

La fel ca și Cuphead, niciunul dintre aceste jocuri nu este pentru cei slabi de inimă. A traversa peșterile în timp ce eviți numeroasele capcane ale morții din interior este ca și cum ai coborî în Iadul desenelor animate. Dar din nou, este o provocare corectă, dacă poți rămâne calm. Nivelurile generate procedural împiedică explorarea să se simtă total rigidă, iar franchețea și viteza pură cu care moartea te poate lovi oferă un simț al umorului morbid. Cooperarea pe canapea se poate simți uneori oarecum nefirească – toată lumea trebuie să stea lângă jucătorul unu pentru a rămâne în fața camerei – dar a avea un partener sau trei care să te reînvie este o ușurare, cu condiția să nu vă aruncați în aer unul pe celălalt mai întâi.

Disponibil pe: Switch, PS4, Xbox, PC

Durata: 104 ore