„The Last of Us” va avea al doilea sezon, pe HBO Max: ce știm până acum

Nici bine n-a apărut primul sezon din serialul The Last of Us, că HBO Max deja anunță al doilea sezon din seria realizată după jocul video. Nu se știe încă data exactă.

Așa că pregătește-te pentru mai multe ore de vizionare, glume de la Ellie și poate o călătorie într-un Seattle în declin. Nu este chiar o surpriză, deoarece adaptarea jocurilor lui Naughty Dog este deja un mare succes pentru rețeaua de streaming. Aproximativ 22 de milioane de oameni au vizionat până acum primul episode. Seria a înregistrat, de asemenea, cel mai mare salt în a doua săptămână a numărului de audiențe al oricărui serial de dramă original HBO.

The Last of Us va avea un nou sezon

Dacă nu te-ai uitat încă la The Last of Us și ești curios despre ce este vorba, acum poți viziona primele două episoade pe HBO Max.

Pentru cei neinițiați, The Last of Us se bazează pe un joc PlayStation 3 (și PS4, și PS5) cu același nume. Este adesea considerat unul dintre cele mai bune exemple de poveste în jocurile video. Povestea unui contrabandist care escortează fără tragere de inimă o adolescentă în SUA, după ce lumea a fost devastată de o ciupercă ce transformă oamenii în creaturi terifiante, mutante.

Până acum, adaptarea grozavă de la HBO a urmat în mare măsură aceeași poveste, cu unele abateri și schimbări inteligente. Criticii de film au salutat primele două episoade.

Serialul The Last of Us, care a fost lansat recent de HBO și a marcat recorduri de audiență, naște câteva controverse în rândul pasionaților de știință și concret.

Jocul original cu același nume a fost inspirat de Sir David Attenborough și de seria sa din 2006, Planet Earth, aducând realitatea înfiorătoare a Ophiocordyceps în atenția regizorilor Bruce Straley și Neil Druckmann. Așadar, The Last of Us se bazează, într-o oarecare măsură, pe realitate.

Ophiocordyceps este cunoscută și sub numele de ciuperca zombi datorită modului în care își infectează și își controlează gazda. Mai multe despre asta poți citi aici.