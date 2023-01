Scenariul din recent lansata serie, The Last of Us, ar putea deveni realitate: în ce condiții

Serialul The Last of Us, care a fost lansat recent de HBO și a marcat recorduri de audiență, naște câteva controverse în rândul pasionaților de știință și concret.

Jocul original cu același nume a fost inspirat de Sir David Attenborough și de seria sa din 2006, Planet Earth, aducând realitatea înfiorătoare a Ophiocordyceps în atenția regizorilor Bruce Straley și Neil Druckmann.

Așadar, The Last of Us se bazează, într-o oarecare măsură, pe realitate.

Ophiocordyceps este cunoscută și sub numele de ciuperca zombi datorită modului în care își infectează și își controlează gazda.

Odată ajunsă înăuntru, ciuperca începe să invadeze sistemul nervos și influențează comportamentul gazdei.

Scopul ciupercii zombi este, în esență, de a infecta cât mai multe gazde, drept pentru care își aruncă sporii în pădure, unde se pot atașa de alte organisme, care îi vor duce moștenirea mai departe.

The Last of Us oferă o explicație plauzibilă

Se poate spune că primul episod al seriei face o treabă decentă explicând de ce, până în prezent, oamenii nu au avut de ce să se teamă de Ophiocordyceps. Aceste grup ciuperci nu tolerează temperatura corpului uman, motiv pentru care aleg insectele.

Este un concept chinuitor ca gazdă potențială care trăiește pe o planetă care se încălzește mereu, dar este fezabil? Primul exemplu al unei noi boli fungice apărute în urma schimbărilor climatice a fost sugerat într-un raport despre creșterea Candida auris pe trei continente.

C. auris este una dintre cele câteva sute de ciuperci capabile să infecteze oamenii, ceea ce înseamnă că a depășit una dintre cele două slăbiciuni cheie ale ciupercilor: răspunsul imunitar și temperatura.

Infecția cu C. auris poate varia de la a fi asimptomatică, la o boală potențial fatală caracterizată prin febră, frisoane și durere cronică.

Teoretic, dacă ai combina rezistența climatică a C. auris, cu capacitățile lui Ophiocordyceps și puterile de modificare a minții ale Claviceps purpurea, atunci ar fi plauzibilă o pandemie fungică care să creeze oameni cu un comportament cel puțin ciudat.

Momentan, să ne bucurăm că realitatea pe care o trăim nu este cea din The Last of Us.