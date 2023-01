„The Last of Us”, al treilea cel mai mare debut de pe HBO, din toate timpurile: de ce are atât de mult succes serialul bazat pe jocul video

Adaptarea jocului video The Last of Us eclipsează unele dintre cele mai cunoscute seriale HBO.

WarnerMedia a dezvăluit că adaptarea jocului video a adunat 4,7 milioane de telespectatori la televiziunea convențională și în streaming, pentru premiera din 15 ianuarie. Este al treilea cel mai mare debut al HBO din era streaming-ului.

Doar spinoff-ul Game of Thrones, House of the Dragon, a avut o cotă mai mare, cu peste 9,9 milioane, dar și lansarea Boardwalk Empire, cu 4,81 milioane de spectatori din 2010 (când a fost lansat HBO Go).

The Last of Us, un succes răsunător

The Last of Us aproape „a dublat” audiența pentru lansarea sezonului doi din Euphoria, conform WarnerMedia. Deși nu este încă clar cât de bine se va descurca serialul bazat pe jocuri pe termen lung, compania observă că vizionarea de duminică seara pentru un serial HBO tinde să reprezinte 20 până la 40 la sută din audiența totală brută pe episod.

Performanța inițială puternică nu este surprinzătoare. Pe lângă campania lungă, The Last of Us are nume binecunoscute în distribuție (inclusiv Pedro Pascal, Bella Ramsey și creatorul “Chernobyl”, Craig Mazin), precum și beneficiul unei baze de fani consecrate, din franciza de jocuri Naughty Dog. În plus, disponibilitatea pe HBO Max și un răspuns critic timpuriu bun: rezultă mulți oameni dispuși să se uite la primul episod.

Este prea devreme să spunem dacă The Last of Us va fi cel mai popular serial TV bazat pe jocuri de până acum. Trebuie să concureze cu reușite precum serialul Netflix League of Legends Arcane, printre altele. Cu toate acestea, datele inițiale de vizionare sugerează că acest pariu pe o producție fastuoasă a dat roade pentru toți cei implicați.

În această lumină, este ușor de înțeles de ce Sony a fost dispus să se angajeze în serii TV pentru God of War și Horizon. Ca și în cazul emisiunilor rivale precum Halo, aceasta este o șansă de a extinde interesul pentru o franciză la mai mulți oameni.