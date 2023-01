The Last of Us, între joc și serial: care sunt cele mai mari diferențe

Fără îndoială, există câteva schimbări majore în serialul The Last of Us de la HBO, față de jocul original.

În joc, originile infecției sunt, în mare măsură, învăluite în mister, dar serialul încearcă, într-o oarecare măsură, să explice unele lucruri.

Spre exemplu, episodul al doilea se concentrează pe profesorul Ratna, un expert în micologie de la Universitatea din Indonezia. În această secvență, Ratna descoperă că principalul epicentru al infecției cu Cordyceps a venit, de fapt, de la o fabrică de cereale din Jakarta.

Cele mai mari schimbări în serialul The Last of Us au legătură cu personajul Tess

O altă schimbare ni-l arată pe Joel care este separat de Tess și Ellie, ceea ce duce la infectarea lui Tess. În episodul al doilea din The Last of Us, totuși, Joel este separat de Tess și Ellie doar pentru câteva momente, din cauza faptului că se confruntă cu doi Clickers.

O altă diferență subtilă prezentată în The Last of Us vine sub forma mușcăturii lui Tess. Deși jocul nu explică momentul clar când Tess este mușcată, unii jucători ar fi putut să observe asta. În serial, vedem că Tess este mușcată de un Clicker.

În jocul The Last of Us, secvența ce implică State House se termină cu Tess implorându-l pe Joel să o ducă pe Ellie la Tommy.

Ultima schimbare majoră față de jocul original The Last of Us se referă tot la Tess. În joc, soldații FEDRA care i-au ucis pe Licurici se întorc la State House pentru a-i căuta pe Joel, Tess și Ellie.

Tess le spune celor doi să plece ca să câștige un pic de timp, ceea ce duce la uciderea ei, din nefericire. Episodul al doilea din The Last of Us schimbă sfârșitul lui Tess, totuși.

Moartea lui Tess are la bază faptul că ea aruncă în aer State Houe, răzbunându-se, în acest fel, și oferindu-le lui Joel și Ellie timp să scape.