Mike Flanagan, pe urmele lui Vincent Price: ce știm, până acum, despre Fall of the House of Usher, pe care îl vei putea vedea pe Netflix

Viitoarea serie Netflix, Fall of the House of Usher, și-a încheiat filmările și vine direct de la Mike Flanagan, cel care a livrat anterior The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor și Midnight Mass.

Fall of The House of Usher se bazează pe nuvela cu același nume, scrisă de Edgar Allan Poe. Miniseria readuce în prim-plan nume deja cunoscute precum Carla Gugino, Carl Lumbly, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Henry Thomas, T’Nia Miller și Kate Siegel.

Cu toate că nu se cunosc prea multe detalii despre intriga acestui film de groază, putem bănui că va include multe elemente clasice care vor fi adaptate de Flanagan lumii actuale, așa cum ne-a obișnuit deja.

Producția a început în luna ianuarie a acestui an, iar acum Flanagan a confirmat că a încheiat filmările pentru Fall of the House of Usher. El a anunțat asta într-un tweet publicat duminică, unde a dat credit tuturor celor care au făcut posibilă această nouă serie limitată.

După cum a spus chiar Flanagan, producția nu a fost întocmai ușoară, din pricina pandemiei de Covid-19 care a încetinit totul. Chiar și așa, miniseria este pe drumul cel bun.

Fall of the House of Usher va trebui să-și aștepte rândul pe Netflix

Acum, că Fall of the House of Usher a încheiat filmările, sperăm că vom afla curând și o dată de lansare pe Netflix. Cu toate acestea, este puțin probabil ca Netflix să facă actualizări substanțiale cu privire la această seria limitată înainte de lansarea următorului proiect al lui Flanagan, The Midnight Club, în octombrie.

Chiar și așa, nu este exclus ca, în curând, să aflăm și alte nouăți direct de la regizor.

A few minutes ago we wrapped production on THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, closing a huge chapter of my life. I’ve worked in Vancouver almost nonstop since BLY MANOR in 2019. We made 4 series in 3 years, only taking a short break for the COVID lockdown in early 2020. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) July 9, 2022

În 1960, Vincent Price făcea istorie în House of Usher, inspirat de aceeași poveste. Cu toate că bugetul pentru această producție a fost unul limitat, filmul a intrat în categoria cult, fiind o reală inspirație pentru toți iubitorii acestei nișe.