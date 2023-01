Dacă îți era dor de un film de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin s-ar putea să fie ceea ce trebuie: când îl vezi la cinema

M. Night Shyamalan a vorbit despre filozofia sa referitoare în legătură cu înseamnă un sfârșit bun de film.

Regizorul, a cărui filmografie include atât clasice moderne precum The Sixth Sense și Signs, cât și filme nu chiar atât de apreciate precum The Happening și The Last Airbender, este celebru pentru întorsăturile de situație din filmele sale.

Următorul său film, Knock at the Cabin, va fi lansat în data de 3 februarie 2023 și îi are în distribuție pe Dave Bautista, Jonathan Groff și Rupert Grint.

M. Night Shyamalan, un maestru absolut al întorsăturilor de situație

Aflat într-o discuție cu Jake Hamilton, Shyamalan a dat detalii despre elementele fundamentale ale unui sfârșit bun al oricărei povești cinematografice.

„Sfârșitul unui film este esențial. Practic, oferi publicului cheia de interpretare a filmului. Vorbesc, în acest caz, despre ton și abordare. Când este neclar, sau alegi să te concentrezi doar pe un aspect, scoți din context”, a declarat M. Night Shyamalan.

Shyamalan a devenit cunoscut odată cu cel de-al treilea lungmetraj al său, The Sixth Sense, din 1999, care este considerat unul dintre filmele emblematice ale perioadei.

Din cele cincisprezece filme pe care le-a regizat, nouă dintre ele au prezentat răsturnări majore de situație, regăsite predominant în actul al treilea.

În timp ce unele sfârșituri au mulțumit publicul și criticii (exemple: Unbreakable, Split), altele mai puțin (exemple: he Village, The Lady in the Water).

Așadar, având în vedere că M. Night Shyamalan ne-a obișnuit cu întorsături de situația, Knock at the Cabin va trebui să respecte această rețetă ca să funcționeze.

Knock at the Cabin spune povestea unei familii care este luată ostatică și forțată să facă un sacrificiu uman pentru a evita o apocalipsa. Așadar, iată un scenariu care lasă loc de interpretări, dar și de un sfârșit pe care publicul să nu îl poată anticipa cu ușurință.

Filmul este o adaptare după The Cabin at the End of the World, de Paul G. Tremblay, care se termină într-o notă ambiguă. În consecință, M. Night Shyamalan se poate juca cu licențele creative așa cum dorește.