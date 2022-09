Dahmer rupe audiența pe Netflix: serialul lui Ryan Murphy intră în „liga de aur”, alături de Stranger Things

Dahmer este, fără dar și poate, un adevărat succes atât pentru Netflix, cât și pentru regizorul Ryan Murphy, cu toate că aproape nimeni nu s-ar fi așteptat.

Dahmer: Monster – The Jeffrey Dahmer Story a beneficiat de audiență record încă de la lansarea sa, din data de 21 septembrie 2022. Mai exact, 196,2 milioane de utilizatori au ales să vizioneze acest serial bazat (cu licențele creative de rigoare) pe fapte reale.

Aceste cifre îl plasează negreșit în liga de aur a serialelor Netflix. Se poate spune că producția a schimbat modul în care se raportează cifrele evaluărilor.

Dacă este să facem o comparație, numai Squid Game, All of Us Are Dead, sezonul patru din Stranger Things și sezonul doi din Bridgerton au reușit să-l învingă în acea perioadă, iar la categoria miniseriilor, Dahmer a surclasat seriale precum Inventing Anna, care a beneficiat de o lansare cu 195,97 milioane de spectatori, dar și al treilea sezon din You, care a marcat 179 de milioane.

Dahmer, cea mai bună portretizare a celebrului criminal în serie

Având în vedere natura brutală a scenariului bazat pe întâmplări reale, faptul că un serial dintr-o asemenea nișă ajunge să fie atât de urmărit reprezintă un record.

Este greu de comparat, de asemenea, inclusiv cu celelalte seriale Netflix ale lui Murphy, cum ar fi The Politician (septembrie 2019), Hollywood (mai 2020), Ratched (septembrie 2020) și Halston (mai 2021), deoarece toate au debutat înainte ca Netflix să-și schimbe modul în care raportează datele, însă devine sigur că The Jeffrey Dahmer Story este semnificativ mai urmărit decât toate cele din lista de mai sus.

Prezent în toate sezoanele American Horror Story și un apropiat al lui Murphy, Evan Peters joacă rolul celebrului criminal în serie în miniseria formată din zece episoade. Producția abordează, în mare parte, perspectiva victimelor sale, punând, de asemenea, reflectorul pe calitățile actoricești extraordinare ale lui Peters.

În serial joacă, de asemenea, Niecy Nash, alături de Richard Jenkins, Molly Ringwald și Michael Learned.