Franciza aproape “imposibilă”: de ce sunt filmele Avatar ale lui James Cameron diferite față de tot ce ai văzut până acum

Având Avatar 3 deja în post-producție și Avatar 4 în filmări, în prezent, James Cameron realizează o franciză de film diferită de orice s-a văzut până acum.

Planurile lui James Cameron pentru viitorul francizei Avatar diverg de la formula standard într-un mod destul de riscant, dar remarcabil de prosper. În cele din urmă, după treisprezece ani, publicul s-a întors la Pandora vibrantă și frumoasă în Avatar: The Way of Water, iar așteptarea nu va fi atât de lungă pentru următoarea aventură. Avatar 3 este în prezent programat să fie lansat pe 20 decembrie 2024, datorită faptului că a fost filmat în tandem cu Avatar: Calea Apei. De asemenea, Avatar 4 a început deja filmările, Avatar 5 este în pre-producție și Cameron are chiar planuri pentru mai multe părți, dacă există cerere.

Important de menționat este că aceste planuri impresionante depind în întregime de cât de bine se descurcă Avatar: The Way of Water la box office. Continuarea Avatar a depășit recent pragul de un miliard de dolari la box office-ul mondial, devenind unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din 2022 și demonstrând că publicul este încă la fel de interesat de viziunea lui Cameron.

În cadrul unui interviu acordat Who’s Talking To Chris Wallace?, James Cameron a confirmat că Avatar 2 este profitabil după ce a câștigat peste 1,5 miliarde de dolari. Regizorul a mai spus că asta înseamnă că va face și că va termina cele trei continuări Avatar.

„(…) Se pare că nu mă pot scăpa de asta, va trebui să fac și viitoarele filme. Știu ce voi face în următorii șase sau șapte ani. Ideea este că vom fi bine. Sunt sigur că vom avea o discuție în curând cu cei de la Disney despre planul de joc pentru Avatar 3, care este deja pregătit – am filmat deja întreaga peliculă, așa că suntem în post-producție extinsă pentru a face magia CG. Inclusiv Avatar 4 și 5 sunt ambele scrise. (…) Am început o franciză în acest moment. Am început o saga care se poate desfășura în mai multe filme”, a declarat James Cameron, pentru sursa menționată anterior.

Acum, că Avatar: The Way of Water este profitabil și s-a asigurat că și alte filme vor deveni realitate, întrebarea este dacă cele viitoare vor menține același succes de box office. Predicțiile susțin că Avatar 2 va termina aventura de la box office după ce va fi câștigat aproximativ 2 miliarde de dolari.

Este o mișcare riscantă, totuși, să continui cu toate aceste proiecte, pariând sute de milioane de dolari fără nicio garanție. Desigur, acest lucru nu este posibil pentru alte francize, chiar și pentru cele cu mai multă experiență în cinematografe, dar munca devotată a lui Cameron în culise în crearea universului fantastic, a poveștii și, în special, a scenariilor, îi oferă lui Avatar un pas înainte serios.

De ce franciza Avatar se deosebește de mulțime

Spre deosebire de magistrala dominantă în divertismentul de franciză – Universul cinematografic Marvel – Avatar are deja scenariile stabilite pentru filmele următoare. Așadar, Avatar: The Way of Water a fost filmat având în vedere Avatar 3 și Avatar 3 ține cont de Avatar 4 și așa mai departe. În ceea ce privește MCU, spre exemplu, nu are avantajul de a putea privi exact următorul film atunci când îl face pe cel actual, ca în cazul Avatar.

Screen Rant a vorbit cu James Cameron despre Avatar: The Way of Water. Cameron și-a explicat procesul amplu de dezvoltare, care a inclus scrierea a opt sute de pagini de note înainte, chiar de a începe scenariul. Cameron a împărtășit și pasiunea lui pentru ocean și cum speră ca acest film să îi inspire pe oameni să lupte pentru conservarea oceanelor. Poți urmări interviul integral mai jos.

“Oamenii spun: „De ce a durat atât de mult?”. Primul lucru care a necesitat timp a fost scrierea a patru scenarii. Nu puteam să scriem unul și să spunem „Bine, suntem mulțumiți”. A trebuit să le scriem pe toate patru. De ce a fost asta important? Din mai multe motive. În primul rând, am vrut ca actorii noștri să știe unde se duc personajele lor, deoarece deciziile pe care le iau de la început vor avea un impact asupra deciziilor ulterioare”, a declarat Jon Landau, producătorul Avatar: The Way Of Water. „Apoi, au existat motive logistice în povestea noastră. Să vorbim doar despre copii. Știm că copiii cresc în viața reală. Ei bine, dacă filmele doi și trei au, practic, aceeași vârstă, a trebuit să filmăm toate acestea în același timp, așa că a fost foarte important pentru noi să definim acele scenarii la un nivel în care Jim ar fi bucuros să le regizeze”, a continuat el.

O astfel de pregătire îi permite lui Cameron, actorilor și creatorilor francizei de succes să aprofundeze toate nuanțele complicate. Întregul act al doilea din Avatar: Calea Apei este dedicat explorării culturii Na’vi, în special a tribului Metkayina și a conexiunii lor cu oceanele și viața marină a Pandorei. A fost o poveste profundă și uimitoare, care merită savurată, care ajută și la configurarea unor elemente importante pentru Avatar 3 și nu numai. În timp ce publicul trebuie să aștepte să vadă totul pentru a se concretiza, există un sentiment de coeziune palpabil în Avatar: Calea Apei, care poate veni doar din a avea totul trasat atât de mult în avans.

Cu James Cameron la cârmă, Avatar se alătură altor francize importante cu figuri unice. MCU îl are pe Kevin Feige, iar DC Studios îi are acum pe James Gunn și Peter Safran, ambii cu decenii de conținut la care să se adapteze. Cu toate acestea, astfel de opțiuni aduc și unele limitări considerabile. Comparativ, Avatar este original și limitat doar de tehnologie, ceea ce explică de ce Avatar: The Way of Water a avut nevoie de un deceniu pentru a fi realizat. Acesta derivă în principal din imaginația lui Cameron, deoarece el amestecă elementele sale preferate de science-fiction cu aventuri mitice și teme din lumea reală. Astfel, Cameron poate aduce în Avatar tot ce-i place și găsește interesant.

Spre deosebire de Avatr, în alte francize trebuie gestionate tot felul de piese. Fiecare tip de erou are propriul film sau serial, care apoi trebuie să se conecteze la altceva și așa se extinde sfera narațiunii generale. Pe de altă parte, Avatar are o poveste și un accent – familia Sully. Folosindu-le ca elemente centrale pentru narațiunea sa, Avatar poate explora minunile vaste și bogatele povești ale Pandorei. Nu există niciun spin-off sau crossover major pe care trebuie să-l configureze. Povestea este modestă și intimă, îmbunătățită de imagini extraordinare, așa că Avatar se deosebește de mulțime.