Avatar 3 se întâmplă – succesul Avatar: Calea Apei îl motivează pe James Cameron să meargă mai departe

James Cameron confirmă că Avatar: The Way of Water este un film cât se poate de profitabil și, de asemenea, că următorul se va întâmpla conform planului.

Chiar înainte de lansarea primului sequel Avatar, Cameron și Disney au confirmat planurile de a face încă patru filme.

Avatar: Calea Apei a fost primul pas în acest sens, iar pariul a părut unul cât se poate de periculosa atât pentru Cameron, cât și Disney.

Box office-ul a dovedit că aceste îndoieli erau, de fapt, nefondate, deoarece Avatar 2 a intrat rapid în top zece filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Ce vești ne dă James Cameron despre viitoarele filme Avatar

În cadrul unui interviu acordat Who’s Talking To Chris Wallace?, James Cameron a confirmat că Avatar 2 este profitabil după ce a câștigat peste 1,5 miliarde de dolari. Regizorul a mai spus că asta înseamnă că va face și că va termina cele trei continuări Avatar.

„(…) Se pare că nu mă pot scăpa de asta, va trebui să fac și viitoarele filme. Știu ce voi face în următorii șase sau șapte ani. Ideea este că vom fi bine. Sunt sigur că vom avea o discuție în curând cu cei de la Disney despre planul de joc pentru Avatar 3, care este deja pregătit – am filmat deja întreaga peliculă, așa că suntem în post-producție extinsă pentru a face magia CG. Inclusiv Avatarul 4 și 5 sunt ambele scrise. (…) Am început o franciză în acest moment. Am început o saga care se poate desfășura în mai multe filme”, a declarat James Cameron, pentru sursa menționată anterior.

Acum, că Avatar: The Way of Water este profitabil și s-a asigurat că și alte filme vor deveni realitate, întrebarea este dacă cele viitoare vor menține același succes de box office.

Predicțiile susțin că Avatar 2 va termina aventura de la box office după ce va fi câștigat aproximativ 2 miliarde de dolari.