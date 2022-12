Tehnologia de ultimă oră a filmului Avatar 2 a “prăbușit” unele proiectoare de filme în această țară

Un cinema din Japonia a trebuit să reducă rata de cadre de 48 fps la 24 fps, în timpul proiectării filmului Avatar 2.

În ciuda faptului că este cea mai mare lansare din toate timpurile din Japonia, Avatar: The Way of the Water nu a reușit să obțină clasamentul de top weekend-ul trecut. În plus, mai multe cinematografe din țară au raportat probleme tehnice, unul din centrul Japoniei fiind forțat să reducă rata de cadre de 48 fps la 24 fps, a raportat Bloomberg.

Fanii Avatar au fost respinși de la alte proiecții și au primit rambursări. Unele dintre lanțurile de cinematografe citate de fani ca având probleme, inclusiv United Cinemas Co., Toho Col și Tokyu Corp., au refuzat să comenteze problema.

Avatar 2 face probleme cinematografelor

Nu multe cinematografe acceptă redare cu frecvență ridicată de cadre (HFR) 48 fps, deoarece necesită cele mai recente proiectoare sau upgrade la cele existente. În mod normal, cinematografele ar fi conștiente de ce formate pot reda și ar planifica în consecință. Dar HFR a fost folosit atât de puțin, încât ar fi de înțeles dacă apar erori.

Avatar: Calea Apei este disponibil în mai multe formate, inclusiv 2D 48 fps, 3D 48 fps și obișnuit 24 fps. Dacă vedeți versiunea de 48 fps, aceasta folosește doar tehnologia HFR pentru secvențele de acțiune, în timp ce dialogul și scenele mai lente sunt reduse la 24 fps (prin duplicarea cadrelor).

După o așteptare de aproximativ 13 ani, Avatar 2 a ajuns în cinematografe, iar oamenii s-au îngrămădit să vadă The Way of Water așa cum și l-a imaginat James Cameron, pe marele ecran. Care este povestea spusă de încasările celui mai așteptat film din 2022.

Conform primelor statistici, Avatar: The Way of Water sau ”Calea Apei”, după cum îi spun românii, a depășit 400 de milioane în încasări globale la box office, după ce, doar vineri, a strâns 180 de milioane de dolari în fiecare colț al mapamondului.