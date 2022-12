De ce am așteptat atât Avatar 2 și de ce a meritat: explicația producătorului filmului

Începând de joi, poți vedea în cinematografele din România Avatar 2. Producătorul Avatar: The Way Of Water, Jon Landau, explică de ce a durat treisprezece ani după ce a debutat Avatar, pentru ca fireasca continuare să apară.

James Cameron a început să lucreze la Avatar în 1994, dezvoltând, scriind și îmbunătățind scenariul timp de peste zece ani, înainte de a începe producția primului film revoluționar. Acum, după treisprezece ani, povestea lui Jake Sully, Neytiri și Pandora va continua în mult așteptata continuare, Avatar: The Way of Water. Mai mult, sunt planificate să urmeze încă trei continuări.

Avatar 2, în cinematografe, săptămâna aceasta

În timpul unui interviu exclusiv cu Screen Rant, Landau a spus două dintre motivele pentru care a durat peste un deceniu pentru ca continuarea Avatar să ajungă în cinematografe. El a explicat că Cameron a vrut să dezvolte și să scrie fiecare dintre scenariile de continuare a lui Avatar, Cameron oferindu-le scriitorilor 800 de pagini de note, înainte ca ei să înceapă scenariile. Landau a împărtășit și motivul logistic pentru care au vrut să filmeze continuarea în același timp.

“Oamenii spun: „De ce a durat atât de mult?”. Primul lucru care a necesitat timp a fost scrierea a patru scenarii. Nu puteam să scriem unul și să spunem „Bine, suntem mulțumiți”. A trebuit să le scriem pe toate patru. De ce a fost asta important? Din mai multe motive. În primul rând, am vrut ca actorii noștri să știe unde se duc personajele lor, deoarece deciziile pe care le iau de la început vor avea un impact asupra deciziilor ulterioare”, a declarat Jon Landau. „Apoi, au existat motive logistice în povestea noastră. Să vorbim doar despre copii. Știm că copiii cresc în viața reală. Ei bine, dacă filmele doi și trei au, practic, aceeași vârstă, a trebuit să filmăm toate acestea în același timp, așa că a fost foarte important pentru noi să definim acele scenarii la un nivel în care Jim ar fi bucuros să le regizeze”, a continuat el.

Scrierea tuturor celor patru scenarii de continuare, înainte de a începe producția, îi permite lui Cameron și actorilor să vadă imaginea completă a narațiunii generale și a parcursului fiecărui personaj. Acest lucru le oferă actorilor posibilitatea de a pune bazele deciziilor pe care personajele lor le vor lua de acum încolo. Acest lucru pare, de asemenea, ideal din perspectiva producției. Multe francize care includ actori mai tineri se confruntă cu probleme atunci când actorii scapă de rol înainte de a spune o poveste completă. Filmând atât Avatar: Calea Apei, cât și Avatar 3 în același timp, această problemă poate fi evitată în totalitate.