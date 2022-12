Cum a contribuit Sigourney Weaver la crearea personajului său, în Avatar 2: pe cine va interpreta în Calea Apei

Regizorul filmului Avatar: The Way of Water, James Cameron, a dezvăluit modul interesant prin care Sigourney Weaver a reușit să-și schimbe personajul.

Weaver a apărut în filmul original Avatar din 2009 în rolul doctorului Grace Augustine. Deși ar putea părea firesc ca ea să se întoarcă în continuarea care va debuta în cinematografe în data de 16 decembrie, Augustine a murit în timpul primului film, așa că, de data aceasta, Weaver a preluat rolul lui Kiri.

Recent, THR a discutat cu James Cameron despre marea lansare a Avatar: The Way of Water. În timpul conversației, el a împărtășit că Sigourney Weaver a făcut o schimbare substanțială în cadrul propriului personaj. Vedeta a cerut un design un pic mai elegant, care să se potrivească mai bine personajului animat.

Kiri, personajul interpretat de Sigourney Weaver, va avea un rol esențial în Avatar 2

Deși este un personaj nou, Kiri va juca un rol foarte important în dinamica generală din Avatar: The Way of Water.

Scenariul va prezenta o nouă provocare pentru locuitorii din Pandora, odată cu reîntoarcerea oamenilor care intenționează să-i vâneze și să-i extermine pe Na’vi.

Kiri este fiica adoptivă a lui Jake și a lui Neytiri, o adolescentă Na’vi care a devenit parte esențială a familiei.

Ceea ce știm, până acum, este că personajul Kiri are vârsta de paisprezece ani. Ea este fiica biologică a defunctei Grace. Cu alte cuvinte, „ADN-ul” acriței Sigourney Weaver merge mai departe, pe cale maternă, direct la Kiri.

Așa cum menționam anterior, Avatar: Calea Apei urmează să se lanseze oficial în cinematografe în aproximativ două săptămâni, astfel că rămâne de văzut dacă va reuși să atragă publicul așa cum a făcut-o primul film, din 2009.

La vremea respectivă, Avatar a reușit să bată toate recordurile posibile, astfel că așteptările legate de continuare sunt destul de mari. Totuși, n-avem cum să nu remarcăm faptul că Avatar 2 se întâmplă un pic cam târziu, astfel că are de înfruntat câteva piedici pentru a ajunge din urmă prima parte.