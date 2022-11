Sony este peste Microsoft: cine este „regele” jocurilor pe console, XBOX versus PlayStation

Microsoft a împărtășit aceste informații ca parte a investigației Marii Britanii privind fuziunea cu Activision Blizzard.

Sony are mai multe jocuri exclusive decât Xbox, conform Microsoft, care susține că multe dintre titlurile primare ale rivalului său „sunt de mai bună calitate”. Ca să nu crezi că Microsoft se ascunde în propriile studiouri de jocuri fără niciun motiv, compania a făcut afirmația într-un dosar la Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) din Marea Britanie, care efectuează o analiză aprofundată a achiziției planificate de Activision Blizzard. Deși depunerea este datată 31 octombrie, Eurogamer notează că documentul tocmai a fost pus la dispoziția publicului.

„Pe lângă faptul că este furnizorul dominant de console, Sony este și un editor puternic de jocuri”, a scris Microsoft în răspunsul său la CMA. „Sony este aproximativ echivalent ca dimensiune cu Activision și este aproape dublu față de dimensiunea afacerii de publicare de jocuri a Microsoft”. Compania a adăugat că „au existat peste 280 de titluri exclusive de la prima parte și de la terți pe PlayStation în 2021, de aproape cinci ori mai multe decât pe Xbox”.

Împreună cu propriile francize Sony – precum The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War și Spider-Man – compania semnează contracte cu editori terți pentru drepturi exclusive asupra jocurilor. Microsoft citează Final Fantasy 7 Remake și Bloodborne, precum și viitorul remake Final Fantasy XVI și Silent Hill 2 drept titluri majore care nu sunt sau nu vor fi disponibile pe Xbox.

Jocurile exclusive pentru consolă reprezintă un procent mai mare din vânzările globale de jocuri pentru Sony decât Microsoft, a susținut acesta din urmă. Cu toate acestea, mulți jucători Xbox aleg să acceseze exclusivitățile Microsoft prin Game Pass în loc să le cumpere direct – un punct pe care Microsoft nu îl atinge în timp ce discută despre proporțiile vânzărilor companiilor pentru jocurile lor exclusive.

Consolele reprezintă un procent mare din vânzările globale

CEO-ul Microsoft Gaming, Phil Spencer, a sugerat săptămâna trecută că acordul Activision a vizat în mare parte atragerea gigantului de jocuri mobile King. Mobilul „este un loc în care, dacă nu dobândim relevanță ca brand de jocuri, în timp, afacerea va deveni insuportabilă”, a spus Spencer.

Microsoft și-a dublat partea mobilă a tranzacției în depunerea CMA. „Așa cum stau lucrurile, Xbox nu are prezență materială pe mobil, iar capacitatea sa de a ajunge la jucători pe mobil este împiedicată de duopolul efectiv al Apple și Google în furnizarea de magazine de aplicații mobile. Achiziția Activision oferă Xbox capacități și conținut pe mobil, care în prezent lipsește, creând în același timp noi opțiuni de distribuție pentru dezvoltatorii de jocuri în afara magazinelor de aplicații mobile.” De remarcat, CMA a declarat săptămâna aceasta că investighează „stăpânirea Apple și Google asupra sistemelor de operare, magazinelor de aplicații și browserelor web de pe dispozitivele mobile”.

Nu este prima dată când Microsoft încearcă să minimizeze semnificația acordului Activision propus de 68,7 miliarde de dolari. Acesta a susținut în timpul verii că Activision Blizzard nu are jocuri „must-have”, în ciuda faptului că se află în spatele unor titluri precum Call of Duty: Modern Warfare II (care a înregistrat vânzări de 1 miliard de dolari în 10 zile), Overwatch 2 (35 de milioane de jucători în prima lună), World of Warcraft și Candy Crush Saga (3 miliarde de descărcări de la lansare). Jocurile Activision Blizzard au avut 368 de milioane de utilizatori activi lunar în ultimul trimestru. Cu toate acestea, Blizzard va pierde milioane de jucători în China când multe dintre jocurile sale vor fi offline acolo în ianuarie.