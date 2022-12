Jocurile care au dispărut în 2022: unele au fost importante, altele nici nu mai știam că există

În 2022, o serie de jocuri de mare profil au fost închise pentru totdeauna, unele dintre ele după ani de funcționare cu succes, iar altele după luni de luptă.

Este natura jocurilor online: nimic nu durează pentru totdeauna, și mai ales nu jocurile moderne bazate pe servicii live care se ofilesc dacă nu câștigă suficienți bani pentru a-și finanța serverele. Sfârșitul unora dintre aceste jocuri ne-a lăsat să ne simțim nostalgici, în timp ce altele au fost întâmpinate cu totală indiferență – uneori, le-am uitat numele cu mult înainte de a cădea toporul.

Iată, prezentate în ordinea în care au fost anunțate închiderile lor, o privire la câteva dintre jocurile care au dispărut definitiv în 2022:

Hyper Scape – Data închiderii 28 aprilie 2022

Battle Royale futurist de la Ubisoft Hyper Scape este probabil cel mai bun exemplu de „uitat înainte de a dispărea”. La câteva luni după lansare în august 2020, Ubisoft a recunoscut că Hyper Scape nu a fost grozav și s-a apucat să facă schimbări, dar nu a reușit niciodată să obțină tracțiune într-o lume deja dominată de Apex Legends și Call of Duty: Warzone.

În polul opus față de Hyper Scape, America’s Army a funcționat sub diferite forme timp de 20 de ani uluitori, timp în care a avut un succes remarcabil în a convinge tinerii fără direcție să fie tot ce puteau fi. Rolul său nepotrivit ca propagandă nu l-a făcut, totuși, un împușcător tactic rău, ceea ce poate explica longevitatea sa remarcabilă (și, fără îndoială, succesul său ca instrument de recrutare). Vestea bună pentru aderenții dedicați este că, în timp ce serverele au fost închise în mai, serverele private, editorul de misiune și alte funcții offline continuă să funcționeze.

Survarium – Data închiderii 31 mai 2022

Shooter-ul online, asemănător lui Stalker, Survarium a avut o durată remarcabilă de șapte ani, ceea ce este de două ori distractiv, deoarece în tot acest timp nu a ieșit niciodată din early acces. Dezvoltatorul Vostok Games a spus în anunțul de închidere că „se așteaptă un nou capitol”, dar studioul nu a anunțat ce urmează. Site-ul său web spune că acum angajează pentru „un joc cu împușcături triplu-A bazat pe un nou IP ambițioas”, dar poate trece ceva timp înainte ca proiectul să fie demarat serios. Unii membri ai studioului ucrainean au fost nevoiți să fugă din orașul Kiev în urma celei de-a doua invazii ruse care a început în februarie.

Heroes of Newerth – Data închiderii 20 iunie 2022

Chiar și după ce a fost în cele din urmă eliminat de League of Legends, Heroes of Newerth a menținut suficient de mult timp un public pentru a-l ține în viață mai mult de un deceniu. Dar în decembrie 2021, dezvoltatorul Frostburn a anunțat că sfârșitul este aproape, iar în iunie a acestui an a dispărut definitiv.

Project Cars 2 – Data închiderii 21 septembrie 2022 Project Cars – Data închiderii 3 octombrie 2022

Project Cars și Project Cars 2, două dintre cele mai bune jocuri de curse care au ajuns vreodată pe PC, au fost eliminate de pe Steam anul acesta din cauza „licențelor de mașină și de circuit care expiră”. Este încă un exemplu de dezavantaj al „autenticității”: drepturile de licențiere pentru produsele din lumea reală nu există pe perpetuitate, iar când contractul de licențiere expiră, trebuie făcută o alegere pentru a reînnoi sau a renunța. Și dacă vânzările nu sunt de natură să justifice cheltuiala – ceea ce va fi cu siguranță cazul pentru sim-uri de nișă, vechi de ani, atunci afacerea va fi lăsată să cadă. Oamenii care dețin deja jocul vor continua să aibă acces la el, dar oricine l-a ratat are ghinion.

Overwatch – Data închiderii 3 octombrie 2022

Overwatch nu a dispărut cu adevărat, a fost doar înlocuit de Overwatch 2, care este practic doar Overwatch 1.5. Cu toate acestea, este o afacere destul de mare.

Warhammer 40.000: Regicide – Data închiderii 14 octombrie 2022

Șah, în stilul Warhammer

Spre deosebire de majoritatea jocurilor de pe această listă, Warhammer 40,000: Regicide tocmai a scos cordonul și a dispărut. Nu s-a dat un motiv, deși exista de șapte ani, ceea ce este o cursă destul de decentă pe măsură ce aceste lucruri merg. Vestea bună este că Regicide rămâne jucabil offline. Din fericire pentru fani, există literalmente zeci de alte jocuri WH40K .

Crowfall – Data închiderii 22 noiembrie 2022

La doar un an de la lansare, MMO-ul Crowfall s-a închis dintr-un motiv neobișnuit: pentru a salva jocul. Dezvoltatorul Monumental a spus că este necesar să treacă jocul în offline, astfel încât să se poată concentra mai degrabă pe dezvoltare decât pe operațiunile live. Nu a existat și nu există nici un indiciu despre când se va întoarce Crowfall. Dezvoltatorii au spus doar că „vor împărtăși planul cu comunitatea pe măsură ce se conturează”.

Super Bomberman R Online – Data închiderii 1 decembrie 2022

Seria Bomberman este pentru totdeauna, dar Konami a anunțat sfârșitul acestei părți a acesteia în iunie, după un an și jumătate de număr scăzut de jucători, ceea ce a contribuit semnificativ la o evaluare „mixtă” a utilizatorilor pe Steam. Sfârșitul Super Bomberman R Onlinea venit pe 1 decembrie, oferind încă mai multe dovezi că poate nu totul trebuie să fie un battle royale.

Scavengers – Data închiderii 16 decembrie 2022

Shooterul PvPvE Scavengers a supraviețuit un an și jumătate înainte ca finalul să fie anunțat în noiembrie. De fapt, am găsit multe de apreciat în joc, dar, ca atâtea jocuri, nu a reușit să găsească un public viabil, o situație care a fost probabil exacerbată de vânzarea dezvoltatorului Midwinter către dezvoltatorul Dead by Daylight Behavior Interactive. În cele din urmă, Scavengers, la fel ca unele dintre celelalte jocuri de pe această listă, nu au renunțat niciodată la accesul timpuriu înainte ca finalul să vină pe 16 decembrie.

Babylon’s Fall – Data închiderii 23 februarie 2023

Babylon’s Fall a trăit doar 194 de zile înainte ca Platinum Games să decidă că a văzut destule și a aruncat prosopul pe fondul recenziilor „în mare parte negative” ale utilizatorilor pe Steam și un scor total de 46 pe Metacritic. Singurul lucru de notat pe care l-a realizat în scurta sa viață a fost acela de a oferi un impuls pentru această replică absolut superbă a jurnalistei Mollie Taylor: „Babilonul a căzut și nu se poate ridica”.

Găsiți fiecare joc Stadia, împreună cu întregul serviciu – Data închiderii 18 ianuarie 2023

În iulie, Google a negat un zvon că platforma sa de streaming de jocuri Stadia se închidea. În septembrie, Google a anunțat că platforma sa de streaming de jocuri Stadia se închide.

Probabil a fost inevitabil, având în vedere scurgerea lentă din ultimii doi ani și faptul că Google nu a părut niciodată cu adevărat hotărât să facă Stadia să funcționeze în primul rând, dar chiar și așa, a fost puțin șocant când vestea a căzut, mai ales că Google a negat categoric un zvon de închidere cu doar două luni mai devreme.

Închiderea efectivă este programată să aibă loc pe 18 ianuarie 2023, dar vom avea întotdeauna acest trailer de lansare absolut de neînțeles pentru a ne aminti ce ar fi putut fi.