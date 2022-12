Cele mai bune jocuri gratuite: de la shootere la RPG-uri, indiferent de platformă

Unele jocuri grozave nu costă nimic.

S-au dus vremurile în care jocurile gratuite echivalau cu jocuri de puzzle cu frânghii și clone de jocuri care aveau un preț.

În zilele noastre, datorită plăților în aplicație și ușurința de a oferi atât o mostră de titlu, alături de versiunea sa completă, există de fapt o mulțime de jocuri grozave de jucat fără a cheltui un ban.

După succesul continuu al unor titluri precum Fortnite, nivelul de calitate pe mobil, PC și console nu a fost niciodată mai ridicat.

Pune-ți cardul deoparte și consideră că acesta este punctul de plecare.

Genshin Impact

La lansare, mulți dintre noi au presupus că Genshin Impact a fost o copie slabă după Zelda: Breath of the Wild, cu o grafică anime impresionantă și dar nu multe altele. Dar acesta s-a dovedit a fi un joc RPG de acțiune foarte diferit de cel al Nintendo, cu peste 50 de personaje în acest moment. Lumea este bogată și variată. Este, de asemenea, o realizare uriașă pentru un joc gratuit care a găsit o mare parte din publicul său pe smartphone-uri.

În timp ce luptele cu inamicii reprezintă o parte majoră a jocului, o mare parte din bucurie și satisfacție vine din personalizarea acelei armate de personaje, construirea unei colecții și întărirea lor în continuare.

Deși există un întreg sistem de microtranzacție integrat în joc, o mare parte a jocului este jucabilă (și plăcută) fără a fi nevoie să cheltuiți un ban.

Overwatch 2

Chiar dacă Blizzard a îmbunătățit rampa de acces pentru jucătorii noi de data aceasta, Overwatch 2 are încă o curbă de învățare abruptă.

Pentru ochiul neantrenat, meciurile pot părea un haos plin de culoare, dar Overwatch 2 are un obiectiv înșelător de simplu: stai pe sau lângă un obiectiv și ține cealaltă echipă suficient de mult timp pentru a câștiga.

Blizzard a redus numărul de jucători din fiecare echipă de la șase la cinci. Acest lucru, împreună cu modificările generale ale personajelor, a făcut jocul mai rapid și mai plăcut decât Overwatch original. Se pune un accent mai mare pe impactul individual, dar va trebui totuși să lucrezi bine cu colegii tăi pentru a-ți asigura o victorie.

Acum, prezentând o distribuție de peste 30 de eroi, fiecare cu abilități și stiluri de joc distincte, vei găsi cu siguranță câteva personaje din Overwatch 2 cu care te poți conecta.

Fortnite Battle Royale

Fortnite este un spațiu social la fel de mult ca și un joc. Unde mai poți să-l vezi pe Omul Păianjen făcând jocul lui John Cena „You Can’t See Me” alături de Indiana Jones dansând pe un cântec al lui Dua Lipa, sau pe Ariana Grande petrecându-se cu Goku în timp ce ajungi din urmă cu prietenii în chat-ul vocal?

De asemenea, se întâmplă să fie un joc video grozav, cu o cale clară către victorie. Aruncă-te pe insulă, ia niște arme și echipament și încearcă să fii ultimul jucător sau echipă care stă în picioare în timp ce o furtună împinge supraviețuitorii mai aproape unul de celălalt.

Epic a făcut Fortnite mult mai accesibil la începutul acestui an, când a introdus un mod Zero Build, care îi împiedică pe jucători să construiască structuri pentru acoperire. Dacă ai abilitățile de a închide un adversar într-un zgârie-nori în doar câteva secunde, mergi bine în celelalte moduri, dar Zero Build nivelează terenul de joc pentru jucătorii noi.

Apex Legends

De la studioul care v-a adus Titanfall, Apex este un meci între 60 de jucători, cu echipe formate din trei persoane fiecare. Scopul este ca echipa ta să fie ultima care stă în Kings Canyon, unde va trebui să jefuiești și să te lupți pentru supraviețuire folosind personaje precum Octane.

Îl poți descărca și utiliza majoritatea personajelor lui Apex fără a fi nevoie să cheltui bani. Acestea fiind spuse, va trebui să plătești pentru a accesa anumite conținuturi, inclusiv skin-uri de arme și personaje noi, cum ar fi Wattson.