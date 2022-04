Vorbește 40 de limbi, printre care și româna și câștigă sub 20 de dolari pe oră: cu ce se ocupă bărbatul care locuiește în SUA

Un bărbat din Statele Unite poate vorbi în peste 40 de limbi străine, inclusiv în română, pe care o vorbește fluent. El lucrează ca spălător de covoare.

El este un caz rar de persoană hiperpoliglotă. Potrivit The Washington Post, bărbatul a mers la un centru specializat, unde i s-a făcut o scanare a creierului prin intermediul unui RMN. Astfel, creierul Vaughn Smith a fost scanat printr-un examen RMN funcțional, trecând printr-o serie de teste: a citit cuvinte în limba engleză și a ascultat limbi străine, unele pe care le cunoștea, pe altele, nu. În tot acest timp, aparatul a înregistrat imagini tridimensionale ale creierului lui Vaughn la fiecare două secunde.

„Am presupus că zonele lingvistice ale lui Vaughn vor fi masive și foarte active, iar ale mele patetic de mici. Dar scanările au arătat contrariul: părțile din creierul lui Vaughn folosite pentru a înțelege limbajul sunt mult mai mici și mai liniștite decât ale mele. Chiar și atunci când citim aceleași cuvinte în limba engleză, eu îmi folosesc mai mult din creier și lucrez mai mult decât el”, a spus jurnalista de la Washington Post.

Have you ever met someone who makes you question the limits of human potential?

For the past few months, I’ve had the honor of spending time with a carpet cleaner named Vaughn Smith. You’re not going to believe me when I tell you what he can do. https://t.co/ZNc6wYLlN8

— Jessica Contrera (@mjcontrera) April 5, 2022