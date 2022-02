Trebuie să cunoști engleza pentru a lucra în IT? [P]

La momentul actual există aproximativ 23 de milioane de programatori la nivel global. Conform studiilor EDC în următorul an acest număr va crește până la 27,7 milioane. Domeniul tehnologic este perfect pentru cei cărora le place să învețe limbaje de programare și își doresc o carieră de succes.

Care sunt avantajele unei cariere în IT?

IT este un domeniu de viitor! Industria tech este tot timpul în căutare de noi specialiști. Este bine cunoscut faptul că sunt mai multe locuri de muncă în tehnologie decât oameni calificați să le ocupe. Cei care aleg să urmeze o carieră în IT beneficiază de numeroase opțiuni de angajare și perspective de creștere. Marele avantaj al lipsei cadrelor specializate este ceea că indiferent de concurența întâlnită pe piața muncii, nu vei avea probleme să-ți găsești un job în IT.

IT este un domeniu bine plătit. Industria tehnologică promite salarii competitive în comparație cu alte industrii. Acest fapt nu este exagerat. Chiar dacă salariul nu trebuie să fie unicul factor decisiv atunci când îți cauți un job, banii sunt un motiv convingător pentru a lucra.

Chiar dacă ești o fire mai creativă poți să activezi în IT. Poate că nu e primul lucru care îți vine în gând atunci când de gândești la domeniul tehnologic, dar trebuie să știi că acesta încurajează creativitatea. Dezvoltatorii de aplicații și designerii web sunt provocați să-ți folosească imaginația la maxim. Este important să vii cu noi soluții și produse inovatoare. Lucrul în IT este departe de a fi pur mecanic. Specialiștii tot timpul dezvoltă aplicații, site-uri web și diverse sisteme informatice care trebuie să fie funcționale, ușor de utilizat și chiar să aibă un aspect estetic. Munca în IT necesită multă atenție, efort și creativitate pentru a face față provocărilor care apar în fiecare zi. Iar dacă creativitatea nu este atuul tău, stai liniștit – există un număr mare de opțiuni pentru persoanele cu o construcție a gândirii mai practică. Pe lângă aceasta, nu toate pozițiile tehnologice necesită să vii de fiecare dată cu noi idei ,,out of the box”.

În IT ai șansa de a face o schimbare și de a ajuta oamenii. Lucrând în industria tehnologică poți să contribui la crearea aplicațiilor și dispozitivelor care ușurează viața oamenilor. Poți să îmbunătățești sisteme deja existente și să-i ajuți pe alții să-și facă munca mai eficient. Poți face o schimbare imediată sau pe termen lung în viața celor cu care colaborezi.

Poți să ai un program mai flexibil. Programarea îți oferă mult mai multă libertate comparativ cu alte joburi. În calitate de programatori poți să lucrezi oriunde te-ai afla. Iar dacă îți creezi o reputație puternică, la un moment dat îți poți crea și propriul program de lucru, alegând numărul de ore pe care vrei să-l dedici muncii. Opțiunea de a lucra ca freelancer este una foarte atrăgătoare pentru mulți dintre angajații în domeniul IT. Poți să lucrezi la câteva proiecte diferite în paralel, ai posibilitatea de a te înscrie la un curs sau poți să îți iei zilele de concediu atunci când vrei tu.

Programarea îți îmbunătățește abilitățile cognitive. Prin exercițiul constant pe care îl presupune codarea și studierea limbajelor de programare, devine mai ușor să procesezi, să înțelegi și să rezolvi probleme complexe. Acest lucru își extinde beneficiile și înafara jobului. Înveți mai rapid, îți îmbunătățești memoria și capacitățile mentale sporindu-ți calitatea și chiar durata vieții.

Atunci când înveți codarea, înveți să abordezi orice problemă cu care te confrunți, în primul rând, dintr-un punct de vedere logic și să cauți soluții raționale și rapide. Cu timpul, vei observa că modul de gândire a devenit mai articulat și mai concentrat pe soluționări.

Trebuie să cunoști engleza pentru a deveni programator?

Datorită unei mulțimi de factori, cum ar fi globalizare, puterea economică, politică și socială, difuzia geografică și mass media, limba engleză s-a răspândit, până la momentul actual, în mod constant în întreaga lume și în toate domeniile.

Limba engleză este un element cheie pentru programatori. Nu este un atu care te avantajează comparativ cu alți programatori, ci este un skill esențial. Majoritatea specialiștilor în IT provin din țări în care limba engleză este vorbita ca prima sau a 2a limbă, iar studiile superioare sunt, în mare parte, în limba engleză SUA/Canada/Marea Britanie/India/Irlanda. De exemplu, un mare număr de programatori sunt din India, acest lucru se datorează faptului că în India, învățământul secundar și post-secundar este întotdeauna în limba engleză.

Pentru programatorii este foarte importantă cunoașterea limbii engleze, pentru că, în cele din urmă, fără aceste cunoștințe devine foarte greu să activezi în IT. Toate resursele importante educaționale și informaționale online sunt în limba engleză, iar în sursele traduse adesea se găsesc erori.

Un nivel începător de engleză este suficient pentru un nivel începător în programare. Dacă vrei să îți aprofundezi cunoștințele tehnologice, după cum am menționat și mai sus, majoritatea articolelor, publicațiilor, cărților, tutorialelor și așa mai departe sunt în limba engleză.

Ai putea spune că la momentul actual software și platformele de social media sunt disponibile în zeci de limbi, chiar aproape 100. Dar nu uita de instrumentele care stau la baza acestora. Există limbi vorbite în întreaga lume, limbi cu literatură și vocabular bogat, recunoscute și apreciate la nivel global: mandarina, spaniola, hindi, araba, etc. Dar niciuna dintre ele nu este răspândită ca limbă de cod. Învață engleza pentru a putea activa cu ușurință în IT și pentru a beneficia din plin de toate avantajele pe care le oferă această industrie globală.

Chiar dacă unii ar putea afirma că nu este nevoie să fii fluent în engleză pentru a obține succes ca programator, această barieră lingvistică creează multe probleme care se extind și dincolo de codare și soluționarea problemelor tehnice. Ai nevoie de cunoașterea limbii engleze pentru o comunicare tehnică eficientă, de documentare, de înțelegerea materialelor de instruire și de comunicarea cu alți colegi sau potențiali mentori.

Pe lângă aceasta programatorii interacționează adesea cu alți colegi din alte țări care vorbesc o altă limbă decât a lor, iar engleza este soluția perfectă pentru o comunicare eficientă. Un limbaj de programare nu este doar o implementare tehnică, este și un instrument pentru comunicare interumana.

Cu toate că există limbaje de programare și în alte limbi, engleza rămâne a fi lingua franca în lumea tehnologiei. În urma unui sondaj care avea la baza scopul de a determina de ce atât vorbitorii nativi de engleză, cât și cei non-nativi preferă să codifice în engleză.

Răspunsul este simplu. Traducerea cuvintelor cheie, și cuvinte cheie sunt foarte multe, poate duce la pierderea sensului inițial, la crearea confuziei și erorilor și la îngreunarea soluționării. Programatorii care adesea nu sunt vorbitori nativi de engleză sunt, în mod evident, dispuși să aleagă anume această limbă în scopuri profesionale. Mai mult decât atât, anume aceștia ajung de cele mai multe ori în rândul programatorilor influenți.