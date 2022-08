VIDEO Cât de bine o duce Bullet Train, cel mai nou film cu Brad Pitt, în cinematografe

Bullet Train, cel mai nou film în care îl poți vedea pe Brad Pitt, de la Sony, pare să fie favoritul fanilor, în această perioadă, clasându-se pe locul întâi în preferințele din cinematografe.

Această situația a fost posibilă chiar în primul weekend de la lansare, perioadă în care Bullet Train a încasat de 30,1 milioane de dolari, iar acesta pare doar începutul, însă rămâne de văzut.

Bullet Train spune povestea unui asasin plătit, pe nume Ladybug (interpretat de Brad Pitt), care primește o misiune extrem de ușoară, și anume cea de a găsi o valiză cu bani într-un tren.

Ceea ce, inițial, pare destul de facil, se transformă într-o adevărată aventură, de vreme ce nu este singurul care caută acea valiză, de unde și desfășurarea acțiunii, firește.

În film îi mai putem vedea jucând pe Brian Tyree Henry, Aaron Taylor Johnson, Joey King, Zazie Beetz, dar și pe rapperul Bad Bunny.

Ce alte filme, în afară de Bullet Train, se mai află în topul preferințelor, în această perioadă

DC League of Super-Pets se află pe locul doi, imediat după Bullet Train, cu 11,2 milioane de dolari încasări.

Locul al treilea este ocupat de Nope, de la Universal, cu 8,5 milioane de dolari, urmat de producția Marvel Thor: Love and Thunder și de Minions: Rise of Gru.

Top Gun: Maverick încă se ține bine și se află, în continuare, în topuri. De altfel, acest film a bătut câteva recorduri frumoase vara asta. Momentan, filmul în care îl putem vedea pe Tom Cruise în rolul pilotului de încercări Pete Maverick Mitchell a ajuns la fabuloasa sumă de 662 de milioane de dolari și nu dă semne că ar vrea să se oprească aici, încercând să depășească „viteza sunetului”.

În top zece mai găsim, de asemenea, Where the Crawdads Sing, Easter Sunday, Elvis și The Black Phone.