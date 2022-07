Minions: The Rise of Gru a doborât deja un record impresionant în cinematografe, iar asta se datorează, cel puțin parțial, perioadei care a trecut peste noi. Chiar și așa, nu trebuie minimizat faptul că franciza de animație este și a fost mereu una excepțională.

Servind drept cea de-a cincea parte a filmelor Despicable Me, Minions: The Rise of Gru reprezintă un prequel care urmărește creaturile galbene în timp ce încep să lucreze pentru micul Gru (Steve Carell). După ce Minionii, împreună cu Gru, călătoresc înapoi în anii 1970 și pornesc într-o călătorie dezastruoasă, încearcă se alăture unei ligi de super-răufăcători, dar lucrurile nu merg chiar conform planului.

Minions: The Rise of Gru, un succes absolut în cinematografe

După câțiva ani de îngrijorări masive din cauza încasărilor, în contextul pandemiei de COVID-19 și a concurenței cinematografelor cu rețele de streaming, vara lui 2022 a marcat o tendință extrem de optimistă în sălile de film.

Totul a început cu Top Gun: Maverick, care a doborât numeroase recorduri de box office, filmul de acțiune devenind prima peliculă de anul acesta care câștigă 1 miliard de dolari în cinematografe. Jurassic World Dominion a sosit la scurt timp după, cu un box office aproape la fel de impresionant, în ciuda recenziilor sale negative, urmat de Lightyear, de la Pixar, care nu s-a mai bucurat de tot atât succes, însă s-a descurcat.

Cu toate acestea, întrecerea cea mare avea să fie între Lightyear și Minions: The Rise of Gru, de vreme ce ambele fac parte din aceeași nișă. În mod evident, Gru a ieșit câștigător detașat al acestei competiții.

Incredibilul succes din sălile de cinema al filmului de animație ultimului film cu Minioni urmează tendința stabilită de versiunile anterioare ale francizei Despicable Me. Primul film a câștigat peste 543 de milioane de dolari la nivel mondial, urmat de Despicable Me 2 care a adus peste 970 de milioane de dolari, Minions (2015) – peste 1,159 miliarde de dolari și Despicable Me 3 (2017), cu aproximativ 1,035 miliarde de dolari.

Din câte se poate observa, Minions: The Rise of Gru se află pe drumul cel bun, având șanse reale să facă istorie.