Top 10 cei mai populari actori în 2022

Căutați cei mai populari actori din lume în 2022? Dacă da, vă prezint lista a celor mai populari 10 actori din lume.

Este întotdeauna dificil să alegi primii 10 cei mai buni actori dintre talente atât de uriașe.

Jackie Chan

Jackie Chan este unul dintre cei mai populari actori din lume și din China. Acest actor legendar s-a născut pe 7 aprilie 1954 în Victoria Peak, Hong Kong. Jackie Chan a făcut celebre artele marțiale și cascadoriile spectaculoase în întreaga lume prin filmele sale. Este popular ca erou de acțiune și cel mai bun actor care realizează el însuși toate scenele de cascadorii. Cunoaște artele marțiale chinezești Kung Fu și Hapkido.

Jackie Chan face filme din 1960 și a făcut peste 150 de filme până acum. Unele dintre filmele sale populare sunt Armor of God 2, Wheels on Meals, Drunken Master, Police Story și multe altele. În prezent, el este perceput drept unul dintre cele mai recunoscute staruri din lume și printre cei mai bine plătiți actori din lume.

Will Smith

Actorul american Will Smith este cel mai popular actor din lume în 2022. Smith s-a născut pe 25 septembrie 1968 și și-a început cariera de actorie cu serialul de televiziune „The Fresh Prince of Bel-Air”. Apoi a avut șansa de a juca în mai multe filme de succes precum Muhammad Ali și Urmărirea fericirii. În prezent, este unul dintre cei mai de succes actori de la Hollywood.

Will Smith a obținut o mulțime de premii pentru talentul său excepțional de actorie. Până acum a fost nominalizat de 5 ori la Globul de Aur și două Oscaruri. Are în palmares și câștigarea a 4 premii Grammy.

Chris Hemsworth

Actorul australian Christopher Hemsworth este un alt actor foarte apreciat în aceste zile, având o popularitate uriașă. S-a născut pe 11 august 1983. Și-a început cariera de actor cu serialul de televiziune Home and away. Apoi a intrat la Hollywood și a primit filmele Marvel Cinematic Universe.

Oamenii îl cunosc drept Thor, personajul filmelor Marvel. Filmele Răzbunătorii și Thor l-au stabilit pe acest actor australian drept unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume. De asemenea, este recunoscut drept unul dintre cei mai sexy 10 bărbați din lume.

Chris Evans

Chris Evans este în prezent unul dintre actorii de succes și la modă de la Hollywood. Acest actor american s-a născut pe 13 iunie 1981 la Boston din Statele Unite. Este popular ca unul dintre cei mai versatili actori și cei mai frumoși bărbați din lume.

Evans și-a început cariera cinematografică cu un film educațional pentru animale sălbatice. A devenit popular după interpretarea personajului Căpitanul America. A jucat în filme Avengers și în alte filme precum Sunshine, Knives out, Playing it Cool care l-au făcut un star global. În prezent, el este și unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume.

Vin Diesel

Când vine vorba de cei mai populari actori din lume în 2022, cum îl putem uita pe Vin Diesel? Actororul american este cunoscut pentru seria sa de film Fast & Furious. El s-a născut pe 18 iulie 1967 în California.

Vin Diesel este actorul principal al francizei Fast & Furious și, fără îndoială, este unul dintre actorii cu cele mai mari încasări din toate timpurile. A făcut multe filme de succes precum XXX, Fast and Furious, Guardians of the Galaxy și Find me Guilty. El a câștigat multe premii, cum ar fi Online Film Critics Society Award, MTV Movie Award, CinemaCon Award pentru interpretările sale excepționale de actorie.

Salman Khan

Inima lui Bollywood, Salman Khan este, de asemenea, în prezent unul dintre cei mai populari actori din lume. S-a născut pe 27 decembrie 1965 în Indore. Este extrem de influent în rândul oamenilor datorită personalității și caritățiilor sale.

Salman a primit multe premii pentru munca sa excepțională din filme. El a câștigat două premii naționale și, de asemenea, două premii Filmfare. În plus, el este unul dintre cei mai bogați actori de la Bollywood, cu o avere netă de aproximativ 400 de milioane de dolari. A jucat în multe filme de succes precum Biwi No 1, Hum Aapke Hain Kaun, Ek Tha Tiger, Sultan, Bajrangi Bhaijaan și Tiger Zinda Hai. Fără îndoială, el este în prezent unul dintre cei mai faimoși și mai bine plătiți actori din industria de la Bollywood.

Leonardo DiCaprio

Legendarul actor Leonardo DiCaprio urmează în lista noastră de top 10 cei mai populari actori din 2022. S-a născut pe 11 noiembrie 1974 în orașul Los Angeles din Statele Unite. Este cel mai versatil actor și a fost frecvent trecut în clasamentul anual al celor mai bine plătiți actori.

În 1997, filmul său Titanic a devenit unul dintre cele mai populare și cu cele mai mari încasări productii de până acum. A câștigat mai multe premii, inclusiv Oscar, Premiul Globul de Aur pentru interpretările sale excepționale de actorie. Unele dintre cele mai bune filme ale sale sunt The Wolf of Wall Street, The Revenant, Blood Diamond, Inception și Catch Me If You Can.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. este o altă față celebră din industria de la Hollywood, care are o bază uriașă de fani în întreaga lume. Majoritatea oamenilor din întreaga lume îl cunosc drept Iron Man. Este recunoscut drept unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood în 2022. Downey Jr s-a născut pe 4 aprilie 1965 și și-a început cariera de actor la o vârstă foarte fragedă.

La doar 5 ani, debutează în filmul Pound. El a câștigat premii, inclusiv Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, Premiul BAFTA pentru interpretarile sale excepționale. Averea sa totală netă este de peste 300 de dolari, ceea ce îl face unul dintre cei mai bine plătiți actori din zilele curente.

Shah Rukh Khan

Actor veteran de la Bollywood și regele romantismului, Shah Rukh Khan este un alt nume important când vine vorba de cei mai populari actori din 2022 din întreaga lume. El este unul dintre cei mai de succes actori de la Bollywood din toate timpurile. S-a născut pe 2 noiembrie 1965 la New Delhi.

Shah Rukh Khan a câștigat 14 premii Filmfare și a fost, de asemenea, onorat de premiul Padma Shri de către guvernul Indiei. Averea sa netă este de 740 de milioane de dolari în prezent. Unele dintre cele mai bune filme ale sale precum Baadshah, Baazigar, Darr, Kabhi Khusi Kabhie Gham, My name is khan, Chennai Express și multe altele.

Dwayne Johnson

Actorul veteran american Dwayne Johnson este cel mai popular actor din lume din 2022. S-a născut pe 2 mai 1972 în Hayward, California. A fost unul dintre cei mai mari luptători WWE din toate timpurile, cunoscut și sub numele de ring „The Rock”. Acest actor american multitalentat are o popularitate uriașă în întreaga lume. Filmele sale au încasat peste 10,5 miliarde de dolari în întreaga lume și acesta este motivul pentru care este cunoscut și drept unul dintre cei mai apreciați actori din toate timpurile. Are multe filme populare precum Regele Scorpion, Moana, Rampage, Tooth Fairy, The Game Plan, Fast and Furious și multe altele.