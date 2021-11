REVIEW: Red Notice, o comedie aproape reușită, cu o distribuție de pomină: Ryan Reynolds, Dwayne Johnson și Gal Gadot

În lumea criminalității internaționale, un agent Interpol încearcă să-l vâneze și să-l captureze pe cel mai căutat hoț de artă din lume. Dar lucrurile se complică, pe măsură ce există o competiție între mai mulți doritori ai titlului de “cel mai bun hoț de artă din lume”. Ryan Reynolds, Dwayne Johnson și Gal Gadot fac un trio amuzant în Red Notice, dar stângaci pe alocuri.

De peste un secol încoace, Hollywood-ului s-a învârtit în jurul charismei. În anii ’30 și ’40, publicul îi urmărea cu interes pe Jimmy Stewart, Cary Grant și Katharine Hepburn care puteau uimi chiar și cu cele mai monotone materiale. Mai recent, actori precum Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Jennifer Lawrence au adus oamenii în cinematografe prin charisma lor. Trioul Ryan Reynolds, Dwayne Johnson și Gal Gadot nu sunt, ce-i drept, cea mai reușită combinație cinematografică, dar au farmecul lor.

Red Notice este un film american de comedie și cvasi-acțiune din 2021, scris și regizat de Rawson Marshall Thurber. Dwayne Johnson se află în rolul unui agent FBI care face echipă, fără tragere de inimă, cu un renumit hoț de artă (Ryan Reynolds) pentru a prinde un hoț și mai notoriu (Gal Gadot). Filmul marchează a treia colaborare dintre Thurber și Johnson după Central Intelligence (2016) și Skyscraper (2018), a treia colaborare dintre Gadot și Johnson după Fast Five și Fast & Furious 6 și a doua colaborare dintre Johnson și Reynolds după Hobbs & Shaw (2019).

Plănuit inițial pentru lansare de Universal Pictures, filmul a fost achiziționat de Netflix pentru lansare. A fost o lansare limitată în cinematografe pe 5 noiembrie 2021, înainte de difuzarea digitală pe platformă pe 12 noiembrie 2021. Filmul a primit recenzii în general mixte din partea criticilor, care au lăudat distribuția, dar au deplâns regia și narațiunea. Cel puțin, actorii din distribuție se mândresc cu el. Ryan Reynold a scris pe Twitter că-și felicită colegii din echipa Red Notice.

WOW #RedNotice is @Netflix biggest ever opening day for a film. Congrats to this whole team! Can’t wait for Red Notice (Taylor’s Version) pic.twitter.com/tyGFqhKWao

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 14, 2021