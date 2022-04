Televiziunea publică rusă a difuzat luni apelul a doi prizonieri britanici, pe care-i prezintă drept Shaun Pinner şi Aiden Aslin, capturați în timpul unor confruntări armate în Ucraina. În imaginile filmate nu este clar cât de liber pot vorbi cei doi bărbați, însă cert este că fiecare e îndrumat de o prezență masculină neidentificată. Pinner și Aslin îi cer premierului Boris Johnson să le negocieze eliberarea.

Vizibil slăbiți, cei doi prizonieri cer să fie eliberaţi în schimbul lui Viktor Medvendciuk, un deputat şi un om de afaceri bogat, apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin. Bărbatul, cunoscut sub numele de „Prințul Întunericului“, a fost arestat în Ucraina.

Cetățenii britanici Shaun Pinner şi Aiden Aslin nu menționează în custodia cui se află, a forţelor ruse sau a aliaţilor separatişti ai acestora din Donbas, în estul Ucrainei.

Pinner, în vârstă de 48 de ani, este un fost soldat al Royal Anglian. El a fost capturat în Mariupol, unde lupta alături de pușcașii marini ucraineni.

Aslin, în vârstă de 28 de ani, din Nottinghamshire, a apărat, de asemenea, orașul asediat înainte de a fi forțat să se predea, după ce a rămas fără mâncare și muniție.

BREAKING: Two British fighters captured by Moscow’s forces in Ukraine have appeared on Russian state TV and asked to be exchanged for a pro-Russian politician.

It was unclear how freely the two men, Shaun Pinner and Aiden Aslin, were able to talk.

More: https://t.co/SdeX5Z472e pic.twitter.com/6nBEX3sSGf

— Sky News (@SkyNews) April 18, 2022