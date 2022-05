PlayStation Plus vs Xbox Game Pass: care serviciu este mai bun, ce oferă

La mai bine de o lună după ce a dezvăluit versiunea reînnoită a PlayStation Plus, Sony a împărtășit gama inițială de jocuri care se îndreaptă către noul său serviciu, acoperind totul, de la clasicele PlayStation originale și titlurile PlayStation Portable până la hituri moderne.

Noul PlayStation Plus are trei niveluri, fiecare la un preț distinct și oferind diferite niveluri de bunătăți, iar totul este gata să fie lansat pe 13 iunie în America.

Acum că știm ce jocuri vor fi incluse în fiecare nivel – PlayStation Plus Essential, Extra și Premium – este mai ușor să comparăm direct serviciul Sony cu cel al celui mai mare competitor al său, Xbox Game Pass de la Microsoft.

Noul PlayStation Plus

Serviciul de abonament Sony este segmentat în trei părți, cu diferite jocuri și funcții disponibile, în funcție de cât plătiți. PS Plus Essential costă 10 USD pe lună sau 60 USD pe an și, practic, este Plusul pe care îl cunoaștem acum, oferind două jocuri de descărcat în fiecare lună, acces la funcții multiplayer online, stocare în cloud și reduceri.

PS Plus Extra costă 15 USD pe lună sau 100 USD pe an și oferă totul în nivelul Esențial plus o bibliotecă de până la 400 de jocuri PS4 și PS5 descărcabile.

Opțiunea finală, PS Plus Premium, costă 18 USD pe lună sau 120 USD pe an și adaugă până la 340 de jocuri din epocile originale PlayStation, PS2, PSP, PS3 și PS4. Aici intervine și streamingul: Sony își pliază serviciul cloud existent, PlayStation Now, în noul ecosistem Plus, dar numai la cel mai scump nivel. Premium adaugă posibilitatea de a reda o selecție de titluri PS3 din cloud și de a reda sau descărca jocuri de nivel inferior din epocile originale PlayStation, PS2, PSP și PS4 (play-ul în cloud este disponibil numai în teritoriile în care PS Now este deja live). Streamingul va funcționa pe PS4, PS5 și PC, în timp ce jocurile native în cloud pe dispozitivele mobile nu sunt posibile în rețeaua Sony.

Sony a confirmat puțin peste 100 de titluri care se îndreaptă către PS Plus Extra și Premium, inclusiv Demon’s Souls, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Remastered, Gravity Rush Remastered, The Last Guardian, Tokyo Jungle, Ico, Tekken 2, Asura’s Wrath, Ape Escape și Assassin’s Creed Valhalla. Ultimul joc este inclus în listă ca parte a unei oferte de a oferi câteva zeci de jocuri Ubisoft+ Classics abonaților Extra și Premium.

Majoritatea jocurilor de pe lista Sony sunt din generațiile PS4 și PS5, ceea ce este o veste bună pentru abonații Extra. Cu toate acestea, gama inițială de jocuri de școală veche a Sony pare subțire, chiar dacă sunt o caracteristică crucială a nivelului Premium. Se pune accent pe jocurile PS3, cu 29 disponibile pentru redare și relativ puține titluri din epoci anterioare. Deși există câteva remasterizări PS4 ale jocurilor PS2 pe listă, inclusiv Rogue Galaxy și seria Jak și Daxter, până acum serviciul Sony nu are jocuri originale PS2.

Există încă speranțe pentru cei care caută nostalgie – Sony a spus că lista sa de jocuri clasice este „o privire timpurie asupra unei selecții de jocuri care vor fi disponibile”, așa că ar trebui să vină mai multe.

Cu toate acestea, nu te uita la PS Plus pentru jocuri Sony noi, de succes. CEO-ul PlayStation, Jim Ryan, a declarat pentru gamesindustry.biz în martie că noile titluri primare nu vor ajunge pe PS Plus în prima zi, ceea ce înseamnă că abonații vor trebui să plătească separat pentru ele. Acest lucru este remarcabil deoarece Microsoft a făcut o mare afacere oferind titlurile sale interne abonaților Game Pass la lansare.

Ryan a spus că poziția lui cu privire la picăturile din prima zi s-ar putea schimba, dar, deocamdată, nu vă așteptați la titluri precum Spider-Man 2 sau God of War Ragnarök pe PS Plus la orice nivel.

Xbox Game Pass

La suprafață, Game Pass a fost un efort de succes pentru Microsoft, cu 25 de milioane de abonați lunari și în continuă creștere. Game Pass deblochează accesul la o bibliotecă mare de jocuri vechi și noi, inclusiv lansări din prima zi de titluri primare precum Halo: Infinite și Starfield (eventual); funcționează pe console și PC-uri Xbox și include funcții cloud care fac ca jocurile incluse să poată fi jucate pe dispozitive mobile.

Biblioteca Game Pass are aproximativ 300 de jocuri, chiar dacă Microsoft continuă să comercializeze serviciul cu o cifră redusă de „peste 100” de titluri. Gama include Xbox originală până la generația actuală, iar nivelul principal adaugă Xbox Live Gold și acces la EA Play. Game Pass are hit-uri grele precum Halo: The Master Chief Collection și Halo: Infinite, originalul Doom și urmările sale moderne, Forza Horizon 5, Mass Effect Legendary Edition și Microsoft Flight Simulator, precum și jocuri independente, inclusiv A Memoir Blue, Kentucky Route Zero, Outer Wilds, Death’s Door și Spelunky 2.

Microsoft are acces exclusiv la unele dintre aceste jocuri, deoarece deține o parte semnificativă din industria jocurilor video. Xbox Game Studios cuprinde 23 de echipe de dezvoltare, inclusiv id Software, Bethesda Softworks, Arkane, Ninja Theory, Playground Games, Double Fine și Mojang. Toate acestea asigură că Game Pass are o bancă de exclusivități din care să atragă – în practică, PS Plus nu va primi jocuri de la aceste studiouri decât dacă Microsoft o permite. Inversul este valabil și pentru Sony lista de exclusivități, dar Microsoft pur și simplu are mai multe cu care să lucreze în acest sens.

Game Pass are niveluri numai pentru PC și doar pentru consolă, care oferă acces la bibliotecă și nu mult mai mult, iar acestea costă 10 USD pe lună fiecare. Niciuna dintre opțiuni nu include jocuri în cloud sau Xbox Live Gold, care este necesar pentru a juca unele titluri online și costă 10 USD pe lună singur. Microsoft nu face mare lucru pentru a comercializa aceste niveluri independente, în schimb direcționând jucătorii către Game Pass Ultimate, principalul obiectiv al schemei de abonament Xbox.

Game Pass Ultimate costă 15 USD pe lună și oferă Xbox Live Gold, funcții de jocuri în cloud și acces la fiecare joc din gama de consolă și PC. Aceasta este opțiunea all-inclusive, care funcționează pe console Xbox, PC-uri și dispozitive mobile prin cloud.

PS Plus vs Game Pass

Există câteva diferențe flagrante între noul PS Plus și Game Pass. Planul de abonament Sony are mai puține jocuri (deocamdată), nu include streaming pe mobil și nu va oferi acces din prima zi la noi titluri primare, ceea ce înseamnă că fanii serioși PlayStation vor trebui să plătească separat pentru aceste scăderi mari.

În ceea ce privește prețul, să ne concentrăm asupra nivelurilor de top: PS Plus Premium costă 18 USD pe lună sau 120 USD pe an, iar Game Pass Ultimate costă 15 USD pe lună. Costul este comparabil, dar la nivelul său de preț cel mai flexibil, planul Sony este cu 3 USD pe lună mai mult decât cel al Microsoft. Aceasta este o plată suplimentară de 36 USD pe an. Anual, totuși, PS Plus Premium este cu 60 USD mai puțin decât Game Pass Ultimate.

Desigur, costul nu este singurul aspect aici. Cu servicii de abonament rivale, Sony și Microsoft își dublează asupra exclusivităților ca principală sursă de impuls, iar menținerea unei biblioteci bogate și unice va fi cheia succesului acestor planuri. Xbox poate deține mai mult de 20 de studiouri, dar Sony încă poate oferi jocuri pe care Microsoft nu le poate oferi, iar titluri precum Demon’s Souls, Gravity Rush Remastered, Tokyo Jungle, Ico și Assassin’s Creed Valhalla reprezintă o atracție semnificativă pentru fanii de multă vreme PlayStation.

Acestea fiind spuse, decizia de a nu include jocurile primare în prima zi în PS Plus ar putea pierde abonații Sony, precum și o oarecare bunăvoință. Noului PS Plus pare să-i lipsească, de asemenea, ceva carne din catalogul său clasic, o mișcare care ar putea opri potențialii abonați Premium, dar Sony abia începe și există mult loc de creștere. Adică, dacă Jim Ryan și echipa sa văd valoarea adăugării de conținut la serviciu.