Top 10 cele mai așteptate jocuri din 2022, pe PC, PlayStation și XBOX

O serie de jocuri întârziate anunțate inițial pentru 2021 au făcut ca 2022 să arate neobișnuit de plin atunci când vine vorba de lansări interesante.

Chiar și fără aceste lansări bonus suplimentare, avea să fie întotdeauna un an semnificativ. Este momentul în care ne așteptăm să vedem următorul joc Soulsborne al FromSoftware, precum și primul RPG Bethesda în șapte ani.

Va fi un an agitat.

Elden Ring

25 februarie

Elden Ring are șansa de a fi cel mai mare joc din 2022, pe cât de imposibil ar fi sunat pentru oricine care juca Dark Souls cu un deceniu în urmă. Elden Ring este Dark Souls 4 în orice, cu excepția numelui, cu o lume deschisă care este grandioasă, ambițioasă și mult mai accesibilă decât orice a dezvoltat FromSoftware până în prezent.

Clasele lui Elden Ring te împing în mod clar spre a combina armele de luptă corp la corp cu magia, iar armele pot primi upgrade-uri și modificări cu abilități interesante încă din primele ore de joc. Jucătorii Souls care au rejucat deja jocurile FromSoftware de mai multe ori vor fi probabil obsedați de Elden Ring tot anul.

Cu toate acestea, fanii Souls s-ar putea să nu iubească structura open-world la fel de mult ca jocurile anterioare ale celor de la From, dar probabil că va fi lucrul care va convinge milioane de jucători noi să încerce Elden Ring. Asta și povestea scrisă de George R. R. Martin, care are încă o dată scrie o nouă poveste care nu este The Winds of Winter.

Starfield

11 noiembrie

În 2018, Bethesda a anunțat că intenționează să lanseze un joc care nu era Skyrim. Este încă un RPG în stil Fallout/Elder Scrolls, dar de data aceasta, în spațiu.

În secolul al 24-lea, are loc o mare luptă spațială cunoscută sub numele de Războiul Coloniilor. Starfield începe la două decenii după ce lucrurile s-au așezat, în timp ce personajul tău, de obicei personalizabil, pornește într-o „călătorie epică pentru a răspunde celui mai mare mister al umanității”. Se pare că va fi un joc uriaș, cu o mulțime de opțiuni. „Toate căile pe care nu le-ai urmat îl fac special pentru tine”, așa spune directorul jocului Todd Howard.

RPG-urile Bethesda au un moment în care lumea deschisă îți dezvăluie adevărata sa amploare, cum ar fi sfârșitul evadării din închisoare în Oblivion. Bethesda numește aceste „momente de ieșire” și, în mod interesant, Starfield are două. A doua ar putea fi introducerea călătoriilor spațiale prin salturi planetare?

Hollow Knight: Silksong

Nu are dată de lansare

Hollow Knight este unul dintre acele miracole indie prețioase. O echipă de trei persoane a realizat un Metroidvania care se află umăr la umăr cu clasicele genului. Hollow Knight are și o inimă incredibilă, spunând o poveste obsedant de frumoasă, alături de o distribuție carismatică de prieteni mici.

Ceea ce a început ca un pachet de expansiune pentru Hollow Knight s-a transformat într-o continuare completă unde intri în pielea inamicului, rivalului și șefului ocazional al primului joc, Hornet. În urma evenimentelor din Hollow Knight, ea se găsește într-un nou regat, departe de casa ei din Hallownest, și trebuie să urce până la vârf pentru a-i descoperi misterele.

În urmă cu câțiva ani, am văzut un trailer de 2 minute și o previzualizare a gameplay-ului de 20 de minute, și asta este aproape tot ce am avut de atunci. Ceea ce am văzut incorpora acel simț al misterului și al explorării al Hollow Knight, alături de noi și interesante opțiuni de mobilitate. Este posibil ca starea rafinată a acelei versiuni de previzualizare să îmi fi crescut puțin speranța că este aproape de finalizare.

Company of Heroes 3

Nu are dată de lansare

Strategia în timp real nu a fost într-o stare bună de aproape două decenii, dar încă se lucrează magie în Vancouver, casa lui Relic. Când genul a intrat în perioada sa de declin, studioul a lansat Company of Heroes, bazându-se pe experimentele sale din excelentul Dawn of War, iar ambele serii au continuat în aceste vremuri întunecate. Warhammer este puțin mai palpitant pe hârtie, dar Company of Heroes este locul în care Relic și-a făcut cea mai bună muncă.

Am încercat modul multiplayer, ștergând echipele inamice controlate de dezvoltatori cu lovituri incendiare și urmărind trupele zdrobite în interiorul clădirilor care se prăbușesc – ceea ce creează, de asemenea, resturi care pot fi folosite ca acoperire improvizată – sau mestecate de tancuri. Dar campania pe rând se dovedește a fi cea mai interesantă adăugare. Dinamic și neliniar, se bazează pe expansiunea Ardennes Assault de la Company of Heroes 2 și se preface a fi cea mai mare și mai complexă campanie a seriei de până acum.

Pentru a elibera Italia, le vei comanda inginerilor să curețe minele și alte obstacole, să lucreze cu partizani italieni și să ia decizii dificile despre cum să abordezi obiective mai dificile, cum ar fi o mănăstire puternic fortificată, cu consilieri vorbăreți care oferă sfaturi și își exprimă dezamăgirea atunci când nu iei măsurile oferite de ei. Ei nu oferă doar indicii, ci sunt sursa evenimentelor, iar relațiile profesionale pe care le dezvoltați cu ei îți oferă și bonusuri unice. Campania ar putea fi ceva propriu, fără bătăliile RTS, dar se informează și se completează reciproc, creând o dramă epică de război plină de planificare atentă și explozii uriașe.

Warhammer 40.000: Darktide

Începutul lui 2022

Vermintide în mileniul 41? Banii jos, am auzit destul.

Următorul FPS de hoardă cooperativă a lui Fatshark va include arme emblematice ale Warhammer 40.000, cum ar fi spade cu lanț, ciocane de tunet și acele lanterne cu „lasgun” scris pe partea pe care o poartă Garda Imperială. Jucătorii vor deveni slujitori ai Inchiziției, care coboară dintr-un centru de nave stelare pentru a lupta împotriva sectatorilor plini de boli într-un oraș stup aglomerat.

Stalker 2

28 aprilie

Puține jocuri au un număr la fel de devotat de fani ca jocul devenit cult clasic Stalker și spin-off-urile sale. Seria s-a simțit întotdeauna cu mult înaintea vremurilor prin lumea sa dinamică, condusă de inteligență artificială, care era pe cât de haotică, pe atât de glitchuită.

Stalker 2 promite să adauge o adevărată lume deschisă, cu o grafică mai frumoasă.

Card Shark

Începutul lui 2022

Studioul din spatele jocului Ferma Animalelor a lui Reigns și Orwell vine un joc despre trișatul la jocurile de cărți în Franța secolului al XVIII-lea. Ca jumătate dintr-un duo de escroci, trebuie să-i înșeli pe cei bogați stăpânind tehnici istorice de înșelăciune. Fii prins și totul se poate termina în fumul și zgomotul de pistoale în zori.

Ghostwire:Tokyo

2022

După ce majoritatea locuitorilor din Tokyo dispar într-o clipă, înlocuiți cu apariții bântuitoare și o figură răuvoitoare care chicotește pe ecranele gigantice tencuite în jurul Shibuya Crossing, explorezi orașul pustiu la persoana întâi și stăpânești abilitățile elementare pentru a face față acestei amenințări fantomatice. Trailerele prezintă bărbați îmbrăcați în costume, dar fără chip, o femeie fantomatică care mânuiește o pereche de foarfece îngrozitor de mare și fete de școală fără cap. Pare la fel de bântuitor ca orice a produs până acum studioul regizorului Resident Evil, Shinji Mikami, Tango Gameworks.

Total War: Warhammer 3

17 februarie

Ultimul joc din trilogia celor de la Creative Assembly, Total War: Warhammer 3 aduce ultimele armate ale jocului de război de masă într-o formă digitală, plus unele care nu au fost niciodată reprezentate pe deplin până acum. Patru facțiuni demonice li se vor alătura națiunile umane din Kislev și Cathay, cu Regatele Căpcăunilor ca DLC de lansare. Așteptați-vă asedii reelaborate, bătălii de supraviețuire îndelungate și o campanie combinată și mai mare numită Immortal Empires care va fi lansată după lansare jocului.

Oxenfree 2

2022

O altă insulă înfricoșătoare bântuită de semnale radio înfricoșătoare este decorul pentru Oxenfree 2, care readuce și sistemul de dialog al originalului, în care alegerea de a nu spune nimic este la fel de validă ca și vorbitul. De data aceasta, vei avea un walkie-talkie pentru a păstra legătura cu alți oameni de pe insulă, dar vei fi contactat și de străini care au accesat semnalul tău. Cine sunt ei? Ce vor ei? Răspunsurile vor fi înfricoșătoare.