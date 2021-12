Cele mai bune jocuri din 2021 pe Windows, Xbox si Playstation

Cele mai bune jocuri ale anului nu sunt întotdeauna cele la care te-ai aștepta.

Primul gând care cu siguranță îți vine în cap atunci când te gândești la cele mai bune jocuri ale anului sunt titlurile triplu A, dar asta nu este întotdeauna cazul.

Cel mai bun joc poate să fie un indie care are o grafică aparent demodată și care nu trezește prea mult interes, evident până îl joci. Totuși, asta nu înseamnă că un joc nu poate să aibă o grafică excepțională și să fie și cel mai bun joc.

Așadar ți-am pregătit o listă cu cele mai bune jocuri pe diferite platforme.

Inscryption – Cel mai bun joc exclusiv pe PC

Unii dezvoltatori de jocuri vor să te facă să te simți puternic. Alții vor să te simți inteligent. Daniel Mullins pare să urmărească un sentiment diferit, mai specific.

La fel ca jocurile anterioare ale dezvoltatorului, Inscryption ascunde ceea ce este cu adevărat, dezvăluind încet secretele sale, până când nu poți să nu te oprești și să te scarpini pe cap gândindu-te la modul în care a fost realizat acest truc de magie digitală.

Spre deosebire de jocurile sale anterioare, Inscryption este, de asemenea, o meditație superbă asupra designului jocului în sine. Are un pic din jocurile de cărți de genul Slay the Spire, Magic și Netrunner, cu mențiunea că își adaugă propriile sale idei. O adevărată capodoperă pentru anul 2021.

Forza Horizon 5 – Cel mai bun joc exclusiv pe Xbox și PC

Unii oameni joacă Forza Horizon 5 pentru peisajele sale superbe sau vehiculele precise. Unii îl joacă pentru comunitatea sa online și pentru cursele competitive. Alții sunt interesați de realizarea de designuri personalizate detaliate sau de îndeplinirea provocărilor.

Cu toate acestea, altora le place să conducă mașinile de pe stânci. Strălucirea Forza Horizon 5 este modul în care salută și îmbrățișează pe fiecare dintre aceste tipuri de oameni, prezentând suficient drum pentru ca aceștia să conducă kilometri întregi. Interpretarea sa adorabilă a Mexicului este frumoasă de la coastă la junglă, de la oraș la deșert, presărată de vreme în continuă schimbare și detalii din lumea reală – o bucurie.

Ratchet and Clank: Rift Apart – Cel mai bun joc exclusiv pe PlayStation 5

Au trecut 12 ani de când a apărut Ratchet & Clank: A Crack in Time – ultimul joc Ratchet & Clank, complet original, de lungă durată până când a fost Rift Apart a ajuns pe PS5 anul acesta. Așteptările erau mari, dar Insomniac a fost absolut la îndemână pentru a ne oferi cel mai frumos și bine povestit joc din seria Ratchet and Clank de până acum.

Metroid Dread – Cel mai bun joc exclusiv pe Nintendo Switch

Prin Metroid Dread, Nintendo a creat un joc care sfidează Next-Gen: te atrage prin stilul și viteza, dar nu are rezoluție 4K – și de acolo devine și mai old school. Este în mare parte un joc 2D, boși incredibil de dificili, iar când ești blocat, va trebui doar să te oprești și să petreci mult timp descifrând harta sau să cauți un ghid de strategie.

Resident Evil Village – Cel mai bun joc alternativ

Îți place sau nu, Resident Evil este una dintre cele mai bune serii de jocuri de acțiune disponibile astăzi. Resident Evil Village alternează între scene de împușcături asemănătoare arcadelor, lupte cu boși giganți și secvențe de evadare, toate fiind construite pentru a ajunge la un final surprinzător de exploziv, potrivit mai mult lui Call of Duty decât unei campanii pline de zombi. În ciuda tuturor acestor momente de mare intensitate, când îți tragi respirația, Resident Evil Village este captivant și inteligent.