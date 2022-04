Morbius e în cinematografe: ce încasări are filmul cu Jared Leto

Noul film Marvel produs de Sony, „Morbius”, cu Jared Leto în rol principal, a debutat pe prima poziție în box office-ul nord-american cu încasări de 39 de milioane de dolari.

Până acum, „Morbius” a generat venituri de 44,9 milioane de dolari la nivel internațional. Filmul a rulat în 4.268 de cinematografe în primul weekend de lansare, iar încasările totale sunt de 84 de milioane de dolari.

Dar, cu toate că are încasări mari deja, primul box office de weekend al lui Morbius este mai puțin decât Venom și Let There Be Carnage la un loc, conform Screenrant. În ciuda recenziilor devastatoare și a scorurilor scăzute de pe Rotten Tomatoes, atât Venom, cât și Venom: Let There Be Carnage au excelat la box office, aparent dovedind că Marvel poate exista pe marele ecran fără MCU sau scoruri bune pe Rotten Tomatoes. Morbius mai are puțin drum de parcurs, înainte să fie clar dacă este un succes de box office, dar există câteva lucruri pe care le putem învăța din numerele sale de box office de deschidere din weekend, în comparație cu Venom și MCU.

Cum stă Morbius la încasări

Sony a cheltuit 75 de milioane de dolari pentru a produce „Morbius”. Este o sumă mult mai mică decât plătesc de obicei studiourile pentru filme cu super-eroi. Jared Leto este Michael Morbius, un biochimist renumit care se transformă în vampir după ce a încercat să se vindece de o boală rară a sângelui. Daniel Espinosa este regizor, iar din distribuție mai fac parte: Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris și Michael Keaton, care își reia rolul din precedentele filme „Spider-Man”.

Ca referință, Spider-Man: No Way Home a devenit unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din toate timpurile și ale lansărilor MCU, atingând un miliard de dolari înainte de pandemie. Spider-Man: No Way Home face istorie. Una dintre cele mai mari realizări ale filmului este că a devenit al șaselea film cu cele mai mari încasări din istorie. Mai exact, la nivel global, 1,691 milioane de dolari. Filmul a revenit pe primul loc în box office-ul nord-american, după șase săptămâni de la lansare, adăugând venituri de 14,1 milioane de dolari din 3.705 cinematografe într-un weekend.